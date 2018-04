“El fútbol me transporta a la niñez, a la calle, a los amigos, al balón picudo… a compartir”

Jueves, 5 de abril de 2018

La vida de Manuel Rodríguez en gran medida ha girado en torno al fútbol, para suerte de los amantes del deporte rey: “Con 16 años –explica- formaba parte de la plantilla profesional del Salamanca y con esa edad saqué las oposiciones a Caja Salamanca. Jugué dos años en Tercera División a las órdenes del asturiano Luis Diestro y Pepe Hériz. En esta segunda temporada jugamos la fase de ascenso a Segunda División, entonces no había Segunda B. Mientras tanto, alterné partidos entre UDS y Selecciones de España; la primera vez fui a la Selección Sub-21, ganando el Torneo de la FICEPS en S’Hertogenbosch con futbolistas como Antón (Valencia), ‘Chato’ González (Real Madrid), Kubala hijo y Martí Filosia (Barcelona); Rodri portero del Sevilla, etc.”.

El consejo de Pimenta y Juanito Pablos. Y llegó la hora de elegir, en un momento que puso a prueba su madurez…

Con juveniles fui preseleccionado para el Torneo UEFA en Yugoslavia, ganando la clasificación en Portugal. Estando allí, me llamó la Caja de Ahorros a trabajar. Y abandoné el fútbol profesional, bien guiado por Augusto Pimenta y Juanito Pablos, que me aconsejaron la Caja por encima del fútbol. Varios años en el Béjar Industrial y por último, en la época del entrenador Santiago, jugué en el Salmantino y les ayudé a jugar la promoción de ascenso. El Presidente Paniagua y Reyes pensaron la posibilidad de pasarme al equipo profesional con Traid, pero fui coherente y dejé de jugar al fútbol. Después, doce años de entrenador, seis en el Monterrey con juveniles y en la UDS, infantiles, juveniles y Salmantino de Tercera, con quien jugamos promoción de ascenso a Segunda B contra el Binéfar, con un equipo que no superaba la media de 19 años. Fue un regalo de Dios esta experiencia. En mi mochila de éxitos personales recuerdo los más de 12 jugadores que entrené y que llegaron a jugar en la UDS: Lozano, José Angel, Diego, Nico, Balta, Luis García, Sito, Esteban, Herráez, Queco, Cabrero, Chiqui... Y muchos más que quedaron “enterrados” en el anonimato.

‘Manolín’, como siempre se le ha conocido cariñosamente, se convirtió en el entrenador de cantera más valorado que ha conocido la UDS desde los años 70. Una de las personas más carismáticas del fútbol salmantino por su saber y espíritu pedagógico, que decidió también plasmar sus ideas en forma de artículos en las revistas Salamanca Deportiva y Salamanca actualidad. Llegaron después sus libros, Apología del fútbol, El fútbol y la ignorática, Esplendor en la hierba… El próximo mes de enero tiene penado editar su décimo ejemplar. “El fútbol siempre me pareció un esplendor en la hierba, pleno de emoción, brillo, resplandor, apogeo, grandeza, gloria, hermosura, explosión…”, escribe en una de sus sentencias.

“Hoy el entrenador es decisivo, pero se le maneja para tener un ‘cabeza de turco’. Los jugadores así se liberan de responsabilidades y, si es necesario, le ‘cortan la hierba’”

Usted ha sido capaz de rescatar la sensibilidad y emoción del fútbol de barrio de antes, y plasmarlo en sus artículos, con un encanto especial...

El fútbol, no lo puedo remediar, me transporta a la niñez. En la calle, los amigos, el balón picudo, los niños del Reformatorio de Tejares que tanto me enseñaron a jugar… Y a compartir, nata de leche, dulce membrillo, miel, chocolate… Aquellos niños conflictivos eran felices con muy poco, nadie les enseñaba y aprendían a golpear la pelota con aquellas zapatillas de tiras de goma… Aquello era un disfrute incondicional.

Y esa sensibilidad también la expresaba cuando entrenaba a los equipos inferiores de la Unión. Es el técnico del que mejor han hablado siempre en la cantera del Salamanca, incluso los reservas. ¿Cómo lo conseguía?

Los jugadores me respetaban porque yo los respetaba. La confianza era mutua, el ‘tuteo’ para comunicarnos de igual a igual, no imponía y les explicaba los porqués del juego, los convencía, no era su capataz ni su vigilante, no prohibía sino que orientaba, son cosas sencillas en la relación de un equipo…

Precursor. Algunas de sus teorías con los equipos de cantera del Salamanca y el Salmantino, hace más de 30 años, se han puesto en práctica después en el fútbol.

Nos gustaba innovar, utilización de los delanteros a pierna cambiada, el portero jugando de líbero adelantado, portero proyectado al remate en los saques de esquina al final del partido con resultado negativo, marcajes en zona y no en persecución, la presión adelantada, delantero pequeño contra defensa grande, rotaciones en alineación de porteros y jugadores de campo, córner corto con jugadores habilidosos que goleaban, jugadores sin puestos fijos de un partido para otro practicando la polivalencia, libres directos/indirectos con jugadas de engaño, pachangas con objetivos, juegos aplicativos en forma de jugadas, grupos reducidos juego con balón, entrenamientos de porteros como jugadores de campo, etc.

A propósito de esta dinámica de aprendizaje que usted transmitía, uno de los debates del fútbol ha girado siempre en torno al papel del futbolista en el campo y su propia iniciativa. ¿Comparte la idea de uno de los técnicos más carismáticos que ha dado el fútbol, César Luis Menotti, según la cual el entrenador tiene el 90% de importancia en un equipo? ¿Esta teoría va en detrimento del futbolista?

Todos los entrenadores de la escuela de Menotti sermoneaban que “el fútbol es de los futbolistas”. Más bien parecía un eslogan. En el día de hoy, el entrenador es decisivo pero se le maneja para tener un ‘cabeza de turco’. Los jugadores, con ello, se liberan de responsabilidades y, si es necesario, le “cortan la hierba” a los entrenadores que no los alinean… Cualquier aficionado, cualquier periodista, cualquier jugador, trata de enmendar la plana al entrenador haciéndole alineaciones.

Es similar a la afirmación de Lillo hace unos años en Salamanca actualidad… ‘El futbolista está militarizado…’

El futbolista ‘está militarizado’ cuando sólo admite órdenes y no piensa por sí mismo. “Yo hice lo que me mandaron” es una frase lamentable, como si el futbolista fuera un oficinista, la burocracia en el fútbol, “A mí que me digan…” Yo les decía a los jugadores: “Si eres futbolista te tiene que doler más la cabeza que las piernas”. Jugar pensando.

“Me encanta pensar que haya una ‘inteligencia futbolística’ como la de Messi, la de Cristiano, Busquets, Kroos…”

El mismo Menotti, campeón del mundo con Argentina y una referencia intelectual del fútbol, autor del que muchos consideran el catecismo del futbol, ‘Fútbol sin trampa’, en su día pidió a los técnicos “que enseñen al futbolista, porque hay entrenadores que sólo se dedican a entrenar”. Una dura acusación.

Los entrenadores tienen que entrenar, por supuesto, también transmitir pasión, sentimientos, gusto por el juego, dedicación al hombre y al entendimiento del juego, etc. Cuando entrenaba niños, me preocupaban sus estudios, su entorno, su manera de vivir o de trasnochar, sus amistades… Siempre me gustó el proverbio africano que decía José Antonio Marina: “Para educar a un niño se necesita toda la tribu”.

La cultura y el fútbol. Diversos autores le han dado la espalda al fútbol, Borges, Kipling, Humberto Ecco…; pero sí fue dignificado por escritores como Camus, Sartre, o más recientes como Eduardo Galeano, Javier Marías, Marina. ¿Qué le parece el debate?

Quizás los intelectuales a los que no les gusta el fútbol no han disfrutado de él, tampoco es obligatorio. Y como hablaba de Marina antes, me gustó su transmisión de la idea de las ‘multiinteligencias’. Me encanta pensar que haya una ‘inteligencia futbolística’ como la de Messi, la de Cristiano, la de Busquets, la de Kroos… Las personas pueden ser analfabetas, pero pueden destacar en una disciplina concreta con una práctica permanente y una afición invencible… Me encanta pensar que un autista puede ser un experto músico con un instrumento en concreto… En todo caso, me amparo en aquellos a los que sí les gusta el fútbol, y disfruto con pasajes como los del poeta Valerio Magrelli, autor de Adiós al fútbol: Aunque no lo confiese abiertamente, quiero, quiero saber el resultado y este resultado me captura. Es un sentimiento extraño, subliminal, que me empuja a dar vueltas por casa como un zahorí con su horquilla. Quiero saber y, al mismo tiempo, no saber. Y así, después de casi cincuenta años, ese morbo lejano, continúa poseyéndome, sin que yo haya encontrado ningún antídoto.

José Antonio Marina en su libro Teoría de la inteligencia creadora afirma que “no son demasiados los entrenadores de primer nivel que escriben o transmiten sus conocimientos de una manera abierta y transparente. La generalidad de ellos tienden a ocultar sus ‘secretos’ ”. ¿Por qué cree que falta esa iniciativa?

Sigue habiendo demasiado ‘zorro viejo’ que presume de sus secretos ocultos. Igual que hay demasiados entrenadores que nunca publicaron un libro con sus experiencias. Olvidándose de las obligaciones que todo entrenador debiera entender, ser transmisores de cultura futbolística, de ejemplos edificantes, de sus responsabilidades sociales con el fútbol. ¿Si no son ellos los que nos ilustran, por qué se quejan luego de que no les entendemos?

Fútbol e imperialismo. El deporte rey ha evolucionado hacia un mundo mercantilista que parece imparable. ¿Dónde ha quedado la sensibilidad del futbol frente al materialismo? La evolución del futbol…

El fútbol evolucionará hacia el capitalismo brutal si no se pone límites financieros a algunos clubes. El ‘fair play’ financiero de UEFA en fútbol simula las normas NBA para que el equilibrio entre equipos suponga una mejor competición. En todo caso, soy muy escéptico acerca de esos equipos que fichan demasiado y crean equipos de millonarios que no son capaces de hacer equipo. El Real Madrid y el Barcelona siempre estarán arriba porque sus presupuestos seguirán siendo elevados y sus objetivos amplios, no obstante son dos de los mejores equipos mundiales. Pero será interesante poder observar que el Levante, o el Betis se enfrentan al Real Madrid y lo ponen contra las cuerdas. Afortunadamente, el fútbol seguirá evolucionando gracias a estos enfrentamientos desiguales...

¿Se imagina un Real Madrid–Barcelona de Liga en Japón?

En Japón, China, Alemania o en Francia, o en Arabia. Tendrá que pasar mucho tiempo para encontrar confrontaciones de equipos como Real Madrid y Barcelona. Con una historia extensa de buen juego y resultados, así como del disfrute de los mejores futbolistas. El dinero, afortunadamente, no lo resuelve todo.

A modo de anécdota, dentro de este deporte tan pragmático y variopinto, curiosamente hay buenos futbolistas muy conocidos a los que no les gusta el fútbol. Por ejemplo el exunionista Carlos Vela, Cristian Vieri, Batistuta o el propio Balotelli. ¿Cómo lo entiende?

Efectivamente puede haber jugadores, como hay personas, que no disfrutan con su profesión. Un desempeño de una función, de un trabajo, de una determinada tarea, tiene que ser un infierno sin vocación. Pero la gente no trabaja siempre en su vocación, el fútbol es un regalo para la mayoría porque trabajan donde quieren y ganan más de lo imaginable. Quizás falte una conversación, un convencimiento, una labor psicológica para que ciertos futbolistas no sean ‘pasotas’ de su profesión.

Llega el epílogo de la primera entrevista que tendrá su segunda parte en noviembre en Salamanca al Día, donde abordaremos con Manuel Rodríguez nuevos asuntos del fútbol, la desaparición de la Unión Deportiva Salamanca o el desencuentro entre el Salmantino UDS y Unionistas de Salamanca. Una magnífica oportunidad también para escuchar la versión de ‘Marogar’ sobre su gran amigo Vicente del Bosque y su destacado papel en Real Madrid y la selección española.