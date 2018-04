Carlos Méndez: “Hemos hecho una Liga Regular histórica, pero la experiencia me dice que el play-off es un mundo nuevo”

Miércoles, 4 de abril de 2018

El directivo hace balance de la temporada en vísperas de las semifinales ligueras. Cree que está siendo un gran año y espera poner el broche con el título, aunque avisa que no hay que fiarse. No cree que afecte la eliminación europeo y reconoce que no fue buen momento cuando Ortega anunció que no seguirá

Después de más de un cuarto de siglo como directivo y director deportivo de Perfumerías Avenida, Carlos Méndez es una de las figuras imprescindibles del deporte salmantino y, probablemente, del baloncesto nacional. Sin frenos, dejando intuir, pero sin hacer concesiones, analiza la temporada de Avenida y las circunstancias que la rodean. Considera que se está realizando una gran campaña, que hay una plantilla muy equilibrada y que quieren cerrarla con el título de Liga, pero avisa de que un play-off siempre es algo diferente y no hay que fiarse de nadie. Además, se sincera al señalar que cree que el anuncio de la no continuidad de Miguel Ángel Ortega no llegó en el mejor momento.

“Todo va bien. A nivel de competición nacional se ha hecho una campaña histórica en todos los sentidos, con todos los títulos en juego y una Liga Regular histórica. A nivel de Europa hemos estado a punto de meternos en una final y nos hemos quedado a cinco puntos de ello”, comenta respecto a la reciente eliminación en Eurocup ante Galatasaray”, dejando claro también que los árbitros fueron demasiado permisivos en ocasiones con el equipo turco. “Era un rival que sabíamos que era muy complicado, con jugadoras con experiencia. Por el ambiente que tuvimos allí fue un resultado complicado. Hemos manifestado ya que esos arbitrajes valientes nos gustarían también en casa. Es cierto que la gente sí tenía la mentalidad de que se iba a remontar, pero era un rival complicado y sabíamos que si hacían su juego más lento y con contacto físico no dejando jugar sabíamos que podía suceder. Para las jugadoras es un disgusto y a nivel personal también, pero ellas cambian el chip perfectamente. Se está regenerando, trabajando y espero que lleguemos a tope a las semifinales porque va a ser un cruce complicado”, añade. Además, tiene claro que Ferrol y Zaragoza son los favoritos. “Me parecen dos grandes clubes. Ferrol se presume como favorito, pero Gipuzkoa tiene jugadoras veteranas que le pueden complicar. De todas formas nosotros tenemos que salir a ganarlo todo”.

Méndez no elude el favoritismo de Perfumerías Avenida, pero avisa. “En Liga hemos sido un equipo muy solvente, superior a todos, pero el play-off es una competición distinta, un mundo nuevo”.

Además, alaba la plantilla. Una plantilla que califica como muy equilibrada y cree que la eliminación de Euroliga fue lógica por la dificultad del grupo en que quedó enmarcado el equipo. “El bloque está tremendamente compensado. Tuvimos la mala suerte de que teníamos un grupo que para clasificarnos tú tenías que hacerlo muy bien y los otros muy mal y no se dio. Era un grupo muy fuerte. Luego en Euroliga rozamos la final y nos quedamos a cinco puntos ante un gran equipo y con el arbitraje que les permitió hacer su juego. Creo que en Europa hemos estado donde nos correspondía”, sentencia.

El anuncio de Ortega de no seguir fue… “cuanto menos raro”

El gerente ya trabaja en la próxima temporada, aunque señala que “sin avanzar, porque este año está el tema complicado. Rusos, turcos y algún equipo más de Euroliga marcan un ritmo que un club como nosotros no podemos seguir y hasta que no cierren sus plantillas tenemos que esperar”. También reconoce que no han empezado a buscar entrenador, tras el anuncio hace unos meses de Miguel Ángel Ortega de que no seguirá. “Ni hemos empezado a busacr. Es un tema que ahora mismo no nos preocupa. La verdad es que el anuncio de Ortega fue una sorpresa. Ni Jorge ni yo sabíamos nada y lo vimos en un medio de comunicación. Cuanto menos es raro y creo que el momento de anunciarlo no fue bueno, pero por supuesto que se respetan todas las decisiones y más si son personales”, se sincera.

Precisamente, cara a la próxima temporada tiene claros los objetivos: “No nos vamos a mover. Intentamos seguir dominando en España y ser competitivos en Europa manteniéndonos en cifras similares. De momento, Silvia, Asurmendi y Elonu tienen contrato. Con el resto claro que estamos hablando, pero también ellas quieren esperar el mercado. No influye en lo deportivo porque es así todos los años. Ellas son profesionales y saben que es lo que toca. Yo soy partidario de mantener el bloque siempre en la medida de lo posible. Creo que no es fácil porque hemos tenido un plantillón, pero habrá que esperar”.