Padelman, tienda de pádel al mejor precio

Como todo jugador, dependiendo del nivel que tenga, busca las mejores palas de pádel del mercado, hoy queremos mostraros algunas de las principales palas de pádel del mercado, haciendo referencia a la marca y hablando un poco de ella

Hoy hablaremos de Black Crown la fiel escudera del jugador Adrián Tito Allemandi. Marca la cual pinta muy bien para esta temporada 2018. Seguiremos hablando de la firma Kaitt. Esta marca ha vuelto este 2018 con más fuerza que nunca, veremos sus palas de pádel principales. Por último queremos hacer mención a Varlion, una marca que siempre está entre las mejores del mercado.

Comenzando por Black Crown, una de las marcas más famosas y queridas por los jugadores de pádel, diremos que tras su largo recorrido en la fabricación de palas de pádel ya se han ganado un hueco en este deporte. No es solo una marca de palas de pádel, sino que también podremos encontrar material textil de grandísima calidad y unos paleteros de gran tamaño para introducir todo lo necesario para jugar al pádel.

La consolidación de la marca llegó gracias a los grandes fichajes de jugadores profesionales como Adrián Tito Allemandi, uno de los mejores jugadores de pádel del mundo.

Incidiremos en las palas Black Crown, destacando las que más han marcado historia, como por ejemplo la famosa serie Piton. Comenzando con la Black Crown Piton, la primera de una prestigiosa gama de palas. Este modelo se hizo famoso por su sencillez y calidad. Pala redonda, amplio punto dulce y estética negra. A alturas de inicio de temporada 2018, ya conocemos la nueva pala de Black Crown para esta temporada, la nueva Piton, la denominada Black Crown Piton 6.0 Titanium. La denominación de Titanium se le debe a que se compone en los planos por unas capas de titanio, que junto al carbono y al resto de materiales, tendremos unos planos casi irrompibles. No pierde para nada la esencia de modelos anteriores, y tenemos una pala fabricada en formato redondo, muy fácil de manejar por cualquier jugador sea cual sea su nivel.

Otra de las marcas revelación la temporada 2018 es Kaitt. Kaitt es una marca que muchos jugadores piensan que ha desaparecido, pero para nada es así, es una marca que este año ha sacados 3 nuevos modelos con los que no paran de reventar el mercado. Muchísimos son los jugadores que los han probado y cada uno de ellos han quedado impresionados. Vamos a conocerlos:

Una de estas palas Kaitt y por decirlo así la cabeza de serie, es la Kaitt Elite Graphene 2 2018, una de esas palas que hay que probar una vez en nuestra vida. ¿Por qué? Porque es una pala de pádel fabricada en carbono 100% en el marco y grafeno en los planos. Su núcleo es de goma eva soft, que unida al carbono y grafeno adquiere un tacto único.

La Kaitt Gladiator es otras de las palas Kaitt que más fama han cogido nada más salir esta temporada. El porqué es muy sencillo y es que es un modelo imprescindible para jugadores que quieran tanto potencia como control en su juego. La Kaitt Gladiator, es una pala en forma lágrima oversize, que da un balance más alto que la Graphene por ejemplo. Seguiremos teniendo un punto dulce súper amplio.

Por último, la niña mimada de la firma Kaitt, la llamada Kaitt Furia. Esta es la pala de pádel de gama más baja de la firma, ¡Pero ojo! Es una pala de gama alta, solo que está un poco por debajo de su “hermanas”. La Kaitt Furia también está fabricada con polvo de grafeno en los planos y una goma eva hypersoft que nos dará un control único dentro de la pista.

Queremos terminar a lo grande, con una de las marcas que no se baja del top. Una marca siempre al pie del cañón con modelos realmente sorprendentes. Esta firma es Varlion, y la temporada 2018 quiere volver a ser la número 1. Comenzamos destacando que ha optado por el fichaje de jugadores profesionales top, como por ejemplo Juan Cruz Belluati, jugador top 10 mundial.

La temporada 2018 tiene que ser con la que Varlion se consolide una vez más. Ya conocemos dos de las palas Varlion de temporada 2018, la Varlion Lw Carbon Hexagon Difusor Verde 2018. Esta Varlion ha sido la primera de esta temporada en darse a conocer y por eso está teniendo tanto éxito. Las características principales de este modelo son las siguientes: es una pala redonda, con marco hexagon, superficie rugosa y con el famoso difusor en el puente.

Otra de las nuevas palas Varlion de temporada 2018 es la Varlion Lw Carbon Ti Syl Core 2018. Las novedades que trae este modelo es que es una pala única, en forma redonda y con goma foam en su interior, dándonos a todo jugador gran confort en el golpeo y potencia al mismo tiempo.

