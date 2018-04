Obispo da el susto en el entrenamiento y es duda para el partido del sábado

Miércoles, 4 de abril de 2018

El club blanquinegro crea un grupo de WhatsApp para sus aficionados que no dominan o no desean acceder a las redes sociales o página web

En el entrenamiento de esta mañana Luis Obispo tuvo que retirarse antes de tiempo como consecuencia de unas molestias que le impidieron completar la sesión junto al resto de sus compañeros. El defensa sufre un esguince del ligamento lateral externo de grado 1 que no le permitirá entrenarse junto al grupo durante estos días, por lo que es seria duda para el encuentro de este sábado ante La Bañeza (18 horas, Las Pistas).

Unionistas lanza un nuevo sistema de información para tratar de alcanzar al mayor número de aficionados posibles

El Whatsapp USCF está pensado para llegar a aquellos unionistas que no dominan o no desean acceder a las redes sociales o página web, principales fuentes de contacto en la actualidad. No se trata por tanto de un sustituto de las vías de comunicación actuales. De hecho, el club recomienda a los usuarios de las redes sociales no utilizarlo ya que se recibirá la misma información.

El club sólo enviará la información básica: resultados, clasificación, resumen de Youtube, convocatoria, alineación, horario del próximo partido, viajes, información importante...evitando en todo momento el spam y agobiar al receptor con cientos de mensajes.

El servicio comenzará a estar operativo el próximo lunes pero ya es posible darse de alta, recibiendo un mensaje de confirmación con unas breves instrucciones. Será suficiente con enviar un mensaje de WhatsApp con la palabra ALTA al 622 02 1923