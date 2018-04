La Feria del Libro Infantil y Juvenil de Bolonia, la más famosa del mundo

Es necesario que existan este tipo de eventos, ferias… en relación al mundo de la Literatura Infantil y Juvenil. El lunes 26 de marzo, dio comienzo La Feria del Libro de Bolonia (BCBF), la feria del libro infantil y juvenil más famosa del mundo con 54 años de historia y lugar de referencia para autores, ilustradores, editores, traductores, narradorres orales, bibliotecarios... y demás profesionales que trabajan en el mundo de la edición y publicación de historias dirigidas a público tanto infantil como juvenil.

El lema de este año ha sido Suelo fértil para el contenido infantil /Fertile ground for Children’s Content y la artista encargada de dar vida a estas palabras a través de la imagen ha sido Chloé Alméras -aquí podéis ver el vídeo presentación de la 55ª edición de BCBF- y, donde el país invitado de honor de este año ha sido China.

Una gran fiesta profesional donde la LIJ es la gran anfitriona y todas aquellas personas que participan pueden asistir a múltiples encuentros, presentaciones de libros, conferencias, exposiciones, stands de múltiples editoriales de todo el mundo -que a partir de este evento conformarán sus catálogos para el 2019-. Una feria que facilita el intercambio de ideas y proyectos entre todos los agentes que forman parte –de una u otra manera- del libro y marca tendencia en el ámbito editorial y la LIJ.

En la BCBF se concede varios premios y, entre ellos, uno de mayor prestigio en el mundo editorial que abre las puertas del mercado internacional, Bologna Ragazzi Award (BRAW) que cuenta con cuatro categorías: Ficción, No Ficción, Nuevos horizontes y Opera Prima Más dos nuevas, “Libros y Semillas” (Books & Seeds) creada en 2017 y “Arquitectura y Diseño” (Architecture & Design) prevista en esta edición.

BOLOGNA RAGAZZI DIGITAL AWARD: Premio a los mejores productos digitales y las aplicaciones más innovadoras diseñadas para niños de 2 a 15 años, que también se divide en tres categorías: Ficción, No Ficción y Realidad Aumentada (AR). Este año se incorpora una nueva de Cine que se otorga en colaboración con la Filmoteca de Bolonia.

BOP – BOLOGNA PRIZE FOR THE BEST CHILDREN’S PUBLISHERS OF THE YEAR: Se premia a un sello editorial para cada una de las seis áreas del mundo: África, Asia, Europa, América del Norte, América del Sur/Central y Oceanía, donde la creatividad y la calidad son los objetivos básicos.

PREMIO INTERNAZIONALE D’ILLUSTRAZIONE BOLOGNA CHILDREN’S BOOK FAIR – FUNDACIÓN SM: Busca descubrir, fomentar y apoyar a nuevos talentos de la ilustración, menores de 35 años. El ganador obtiene importante premio económico que le va a permitir desarrollar, en un año, un libro ilustrado que será publicado y lanzado en el mercado mundial por Editorial española SM.

ARS IN FABULA GRANT AWARD: Beca de formación que ofrece la posibilidad de asistir, de forma gratuita, a la ARS IN FABULA – Scuola di Illustrazione y trabajar en un proyecto de libro asignado por uno de los editores del Máster. La persona premiada tiene que ser menor de 30 años.

PREMIO STREGA RAGAZZE E RAGAZZI: Se concede a los mejores libros infantiles y juveniles publicados en Italia durante el año anterior a la fecha de celebración de la BCBF. Su jurado está compuesto por público infantil de entre 6 y 15 años de 83 escuelas ubicadas tanto en Italia como fuera de este país.

Así es. una gran fiesta donde poder curiosear y empaparte del increíble e infinito mundo de la LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL tanto en papel como en pantalla. Toda la información completa en su WEB y también, podeís ampliarla y seguir curioseando cómo fue en Revista Babar “Los mejores momentos de la Feria de Bolonia 2018”

Ilustración de Chloé Alméras

Soraya Herráez.