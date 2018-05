Recuerda que eres persona, y no olvides que eres mortal. Tu tiempo y tu fuerza están limitados como en el resto de seres vivos. No así la potestad de tu alma, susceptible de conocer lo que ahora se le oculta. Siembra en ella tu mejor semilla y no te preocupes de más.

M. Lamas. (Del libro Verbo y Barro)