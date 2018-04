“La educación puede derrotar la lacra de  la prostitución infantil en Sierra Leona”

Miércoles, 4 de abril de 2018

Los tres viajes que el periodista salmantino Alberto López Herrero realizaba a SierraLeona el año pasado se han condensado en el documental 'Love'. Un trabajo de Misiones Salesianas, que este miércoles se estrena en Madrid y que el martes 17 de abril llegará al teatro Liceo de Salamanca.

“Son 27 minutos muy duros porque el tema lo es: la prostitución infantil, pero a la vez es un documental cargado de esperanza por las posibilidades reales que hay de derrotar esa lacra, erradicarla y superarla gracias a la educación”, avanza López.

Dirigido por Raúl de la Fuente, este documental aborda la situación de prostitución que viven decenas de chicas menores de edad, entre 9 y 17 años, en las calles de Freetown. Algo que pudiera parecer ‘normal’ en un país tan pobre como Sierra Leona dejó de serlo para los Salesianos hace 19 meses, y en este tiempo ya han sacado de la prostitución a 149 chicas gracias a la educación.

“Vivir rodeado de tanto dolor y de tanta injusticia no me deprime, sino todo lo contrario, me da más fuerza para luchar por la justicia y la dignidad de estas menores”. Esta es la reflexión de Jorge Crisafulli, misionero salesiano y director de Don Bosco Fambul, la ONG Salesianas que desarrolla ocho programas en favor de la infancia en riesgo en Sierra Leona.

‘Love’ denuncia una situación de vulneración de derechos para estas menores, a las que Jorge denomina “las más vulnerables entre las vulnerables, pero a la vez obras maestras de Dios” y, a la vez, ofrece la respuesta salesiana para luchar contra esta lacra mundial con la educación.

“Son historias de dolor, tristeza y violencia, pero también de redención y que se tornan en optimismo y esperanza cuando las chicas descubren ese sueño por el que merece la pena luchar en la vida y alejarse de la prostitución”, destaca Crisafulli.

La protagonista del documental, Aminata, “explica los peores momentos de su vida cuando empezó a vivir en la calle y tuvo que vender su cuerpo para poder comer, pero también se observa el proceso de cambio que experimenta gracias al encuentro con Don Bosco y como al final, descubre el motivo que la hace dejar la prostitución”, recuerda el misionero salesiano.

“Todo empezó con unos peluches la primera vez que Jorge se acercó a un grupo de adolescentes que ejercía la prostitución en la calle y les ofreció la posibilidad de ir a Don Bosco Fambul al día siguiente para comer un plato de arroz y someterse a un reconocimiento médico. Les dio unos peluches y le enterneció su manera de mirarlos, acariciarlos y jugar con ellos como si fueran bebés. Ese fue el punto de inicio del programa para rescatarlas de la calle y también para querer contar sus historias en un documental para que no vuelvan a repetirse”, comenta el salmantino Alberto López, periodista de Misiones Salesianas.

Desde el estreno de hoy en Madrid, el documental comenzará una gira de presentaciones en este mes de abril que le llevará a otras 11 ciudades de España, incluida Salamanca, y cinco europeas para dar a conocer una realidad de la que tan solo se conoce la punta del iceberg, pero sobre todo, para defender la dignidad de las menores sometidas a explotación y violencia sexual.