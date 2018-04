El paro desciende en Béjar durante el mes de marzo en 27 personas

Martes, 3 de abril de 2018

El Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Béjar ha emitido un comunicado para informar del descenso del paro en la ciudad en 27 personas con respecto al mes de febrero, tomando como referencia la fecha tres de abril en la que se contabiliza el mes de marzo con la Semana Santa. Por tanto el desempleo en Béjar a fecha tres de abril está en 1.277 parados, mientras que a finales de febrero estaba en 1.304 personas desempleadas y en enero en 1.359, una diferencia entre enero y febrero de 55 parados menos. Lo cual indica una tendencia al descenso de las personas apuntadas en la oficina de empleo en los primeros meses del año 2018.

El Ayuntamiento se muestra optimista al considerar que es la mejor cifra en los últimos 20 años, y sus responsables indican que seguirán trabajando “codo con codo con los empresarios de Béjar y comarca”, así como con otros de diferentes puntos de la geografía española que se muestren interesados en realizar inversiones en la ciudad para crear puestos de trabajo.

Sin embargo, contrastando estas cifras con las publicadas por la Seguridad Social, en el mes de enero había un total de 2.661 afiliados y en el mes de febrero esta cifra asciende a 2.674 personas, lo que da una diferencia positiva de 13 nuevas afiliaciones entre enero y febrero, lo que quiere decir que el número de afiliaciones, aunque sube, no se corresponde con el descenso del paro que hemos citado de 55 personas. Se desconoce cuál es el motivo por el que el paro desciende y no aumenta en la misma proporción el número de afiliaciones en la ciudad, lo que está claro es que no todos han abandonado las listas del paro por haber conseguido empleo en Béjar. La cifra oficial de afiliaciones a la Seguridad Social durante el mes de marzo no ha sido publicada aún por lo que no podemos hacer esta comparativa con el descenso del paro en 27 personas que ofrece el Ayuntamiento.

Lo que llama la atención de los informes de desempleo en Béjar, publicados por Ministerio de Empleo y Seguridad Social, es la diferencia entre el paro de hombres y mujeres, con unas cifras que ponen de manifiesto las grandes desigualdades en esta materia. En el mes de enero, del total de 1.359 parados, 872 eran mujeres, un 64,16 %, mientras que los hombres desempleados ascendían a 487, un 35,83 %. En el mes de febrero, pese al descenso total a 1.304 parados, 848 eran mujeres que seguían desempleadas, por lo que el porcentaje del paro femenino asciende con respecto a enero al 65,04 %, mientras que los parados masculinos quedan en 456, descendiendo al 34,96 %. Un desempleo femenino en Béjar que casi duplica al masculino y que en vez de descender, aumenta.