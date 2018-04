"A días de comenzar, el Ayuntamiento me dice que busque otra sede, algo inviable"

Martes, 3 de abril de 2018

ALBA DE TORMES | El organizador del Torneo, David de la Iglesia, acusa al alcalde y Raúl de Arriba de "no cumplir su palabra" en Deportes Cope Salamanca

"Ha habido lio con la Tour Cup, ya sabéis que Guijuelo y Alba de Tormes fueron las sedes, si bien el campo de Alba no estaba en condiciones de jugar", así comenzó el periodista de la Cadena Cope, Pablo Acebo, su introducción a la polémica generada este fin de semana en la villa ducal. Lo hizo antes de entrevistar a David de la Iglesia, organizador del torneo.

"Una de cal y una de arena, Guijuelo ha estado bastante bien y Alba de Tormes ha sido un autentico fracaso", así de contundente se mostró David de la Iglesia. El organizador de la Tour Cup se mostró muy crítico con la manera de actuar del Ayuntamiento de Alba de Tormes, ya que según sus palabras, "el viernes antes de comenzar la competición, me comunican que el campo donde se iba a disputar el torneo, del que llevábamos cuatro meses detrás de él, no reúne las condiciones y que no se puede jugar la Tour Cup ahí".

El organizador se muestra sorprendido con esta decisión y pregunta al alcalde "¿Qué hacemos?. Según David de la Iglesia, el alcalde responde "Búscate otra sede, si quieres te compensamos económicamente y buscas otra sede". A días del comienzo del torneo es "algo inviable" y no "se cree" que tanto Jesús Blázquez como el concejal de Deportes, Raúl de Arriba "puedan estar diciéndole eso". "No sé que se piensan que es la Tour Cup", les contesta David.

"La Dehesa aguanta carros y carretas"

Son los dos, según David de la Iglesia, los que le dicen: "El campo de la Dehesa aguanta perfectamente, carros y carretas". El organizador les replica: "Cada dos por tres estáis suspendiendo partidos de las ligas de aquí de Salamanca en cuanto caen cuatro gotas, y el erre que erre que no me preocupe que ese campo va a aguantar todo".

La intención de David es que el torneo "se juegue en el campo nuevo", pero el Ayuntamiento "no está dispuesto". En ese momento "pienso en mi torneo y en lo que ellos me llevan transmitiendo desde septiembre", señala De la Iglesia.