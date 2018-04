“Las empresas necesitan estabilidad política y seguridad jurídica”

Martes, 3 de abril de 2018

CES aboga por políticas de empleo que reduzcan la estacionalidad y confía en una mejora continua del mercado de trabajo

Ante las cifras de desempleo del mes de marzo que ha dado a conocer este martes el Ministerio de Empleo, en las que se registra una nueva caída del paro en la provincia de Salamanca con 340 desempleados menos y 2.366 parados menos que hace exactamente un año, CES valora positivamente que el mercado de trabajo siga en clara mejoría, aunque, apunta, que “esta mejora económica y del mercado de trabajo se tienen que entender en una situación de fragilidad que obliga a las empresas a estar alerta sobre los potenciales riesgos”.

En términos interanuales, el paro sigue bajando en la provincia de Salamanca y se siguen creando puesto de trabajo, especialmente en los sectores de servicios y construcción. Para seguir haciéndolo, CES sostiene que las empresas “necesitan estabilidad política, seguridad jurídica y un horizonte de confianza en las instituciones para que así se consolide la recuperación económica”.

Desde CES se espera que esta tendencia de creación de empleo continúe en los próximos meses en la medida en que la confianza empresarial se vaya consolidando. Asimismo, confía en que el final de la campaña de Semana Santa, en la que el sector servicios suele coger impulso, no frene la bajada del desempleo en Salamanca y en que los datos no sólo sean buenos en marzo, como acostumbra a ocurrir por esta celebración religiosa, sino también en los meses sucesivos. Para ello “es primordial que se priorice en políticas de empleo para que no haya una excesiva dependencia del sector servicios ni que los datos estén afectados por la estacionalidad”.

Por otro lado, la patronal de empresarios de Salamanca incide en el mensaje a las administraciones de llevar a cabo inversiones productivas que impulsen la actividad y, en consecuencia, la generación de nuevos puestos de trabajo. Por último, desde CES se valora también de forma muy positiva la bajada en marzo del número de parados a nivel nacional, con 47.697 desempleados menos que el mes anterior, hasta los 3.422.551, la cifra más baja en los últimos nueve años.