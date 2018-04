El Gobierno reduce el IRPF a los productores de cereales, leguminosas, patata, bovino de leche y ganadería extensiva

El BOE a publicado hoy una Orden por la que se fijan los Índices de Rendimiento Neto en la declaración del IRPF para estimación objetiva (módulos), que recogen las propuestas del Ministerio de Agricultura de minoración en la presión fiscal para agricultores y ganaderos afectados, entre otros motivos, por la sequía. El régimen de estimación objetiva agraria (o de módulos) del IRPF es el mayoritario entre los agricultores y ganaderos de nuestro país, siendo el elegido por en torno a un millón de declarantes. Las reducciones de módulos aprobadas en la Orden publicada hoy se traducen en una disminución proporcional de la base imponible derivada de los rendimientos de la actividad agraria, y por tanto, del resultado de la declaración del IRPF.

De esta forma, las reducciones establecidas con carácter nacional para la declaración de la renta 2017 de los agricultores y ganaderos, son las siguientes:

Sectores agrícolas:

- Cereales de 0,26 a 0,18

- Leguminosas de 0,26 a 0,18

- Patata, de 0,26 a 0,13

- Fruta de hueso, de 0,37 a 0,20

Sectores ganaderos:

- Apicultura de 0,26 a 0,13

- Bovino de leche de 0,20 a 0,16

- Bovino de carne extensivo de 0,13 a 0,09

- Bovino de cría extensivo de 0,26 a 0,18

- Cunicultura de 0,13 a 0,07

- Ovino y caprino de carne extensivo de 0,13 a 0,09

- Ovino y caprino de leche extensivo de 0,26 a 0,18

- Porcino de carne extensivo de 0,13 a 0,09

- Porcino de cría extensivo de 0,26 a 0,18

La mayor parte de estas minoraciones se establecen para dar respuesta a la sequía que afectó a grandes áreas de la Península Ibérica, reduciéndose el módulo de las producciones ganaderas extensivas para compensar la reducción de la disponibilidad de pastos. También en el ámbito de la ganadería, se reducen a nivel nacional los módulos de bovino de leche y la cunicultura, para tener en cuenta su particular situación de mercado. En lo referente a los cultivos, se ha reducido a nivel nacional el módulo de los cereales y las leguminosas, con objeto de tener cuenta los efectos de la sequía. Igualmente se reduce el índice a nivel nacional en modulo del cultivo de la patata y de la fruta de hueso, para tener en cuenta las dificultades de mercado que atraviesan. La reducción de módulos también tiene en cuenta los efectos de la sequía sobre otros cultivos, con amplias rebajas encítricos, olivar, uva, oleaginosas y forrajes en amplias zonas.

Los efectos de otras adversidades climáticas sobre los cultivos en 2017, como la ola de frío de enero, los episodios de calor extremo que se sucedieron en verano y los de precipitaciones intensas que puntualmente tuvieron lugar a lo largo del año, también se ven reflejados en la propuesta de reducción de módulos para aquellos municipios en que la adversidad en cuestión ha tenido incidencia.

En este contexto, la Orden HFP/1159/2017, de 28 de noviembre, ya establecía una reducción del módulo del arroz para las declaraciones de 2017 y siguientes, cuyo índice pasó de 0,37 a 0,32. A partir de la información fiscal y agraria disponible, se estima que el conjunto de todas estas reducciones de módulos puede implicar, con respecto a un año sin reducciones, una rebaja de la base imponible del orden de 580 millones de euros.

Reducciones para los agricultores que utilicen electricidad para el riego

Por otro lado, la Orden HAP/2222/2014, de 27 de noviembre, introdujo con carácter permanente un coeficiente corrector que pueden seguir aplicando los agricultores que utilicen electricidad para el riego sobre el rendimiento neto de los cultivos regados, y que supone una reducción de un 20% del mismo. El Gobierno adoptó esta medida, junto con la exención parcial del 85% del Impuesto sobre la Electricidad para los regantes, con el objetivo de compensar el efecto sobre los regantes de la subida de las tarifas eléctricas del verano de 2013. Estas medidas permiten dar cumplimiento al compromiso del Gobierno al equiparar al colectivo regante con el resto de los sectores económicos, en lo que se refiere a impacto de la subida de costes eléctricos. La Orden HFP/1823/2016, de 25 de noviembre, por la que se desarrolla para el año 2017 el método de estimación objetiva del IRPF y el régimen especial simplificado del IVA, establece en su Disposición adicional primera una reducción de un 5% del rendimiento netocalculado por el método de estimación objetiva para 2017. Se trata de una medida extraordinaria de carácter horizontal que afecta a la totalidad de los agricultores y ganaderos que tributen en estimación objetiva.

Asaja Salamanca valora las reducciones en los módulos de bovino de carne y de cría

Asaja Castilla y León ha recibido positivamente la revisión a la baja de los índices de rendimiento neto aplicables en el método de Estimación Objetiva (módulos) del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para actividades agrícolas y ganaderas, en el periodo impositivo de 2017. De esta forma del Gobierno da respuesta a las peticiones de organizaciones agrarias como ASAJA que venían reclamando una reducción de la fiscalidad con motivo de las inclemencias climáticas en unos casos, y en otros de las bajas cotizaciones de los mercados.

En el caso de Salamanca, Asaja valora las reducciones en los módulos de bovino, tanto de carne como de cría donde se ha estipulado al 0’09 y al 0’18, respectivamente. Así como que los agricultores en cereal puedan tributar al 0’09 y no al 0’26 anterior. La patata, el porcino y el ovino de carne y leche también se han visto mejorados sus módulos de reducción, aunque cabe destacar que la provincia charra al no ser representativa en productos hortícolas, no supondrán mejoras en este aspecto.

Con carácter general para toda España, se reduce el módulo de la apicultura, el bovino extensivo, el ovino y caprino extensivo y el porcino extensivo, afectados por los efectos de la sequía principalmente. También con el ámbito de todo el territorio nacional se reduce el módulo del ovino de leche, del bovino de leche, la cunicultura y las patatas, motivado sobre todo por los bajos precios de mercado. En el ámbito de Castilla y León, Asaja reconoce la sensibilidad del Gobierno para rebajar con carácter general el módulo de cereales (que incluye el maíz) y leguminosas, cultivos mayoritarios en la agricultura de la autonomía, fijando el del cereal en el 0,09 y el de las leguminosas en el 0,09 también.

En las revisiones que tienen carácter provincial o municipal, de nuevo se ha producido una especie de “lotería” donde situaciones similares se tratan de forma desigual. En estos casos los cultivos más afectados son el viñedo, los frutales, los forrajes, castañas, oleaginosas y productos hortícolas.