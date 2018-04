‘Zapatos en la estrada’, la última y perturbadora novela de Carlos de Tomás

Lunes, 2 de abril de 2018

Carlos de Tomás presentará su libro ‘Zapatos en la estrada’ este viernes 6 de abril, a las 19.30 horas, en la librería Santos Ochoa. Gran Vía, 12. El autor extremeño vuelve a sorprender en esta novela corta, urbana y cargada de personajes extraños, martirizados por sus fantasmas y espoleados a tomar decisiones inquietantes. Las drogas, la ambición desmesurada, la venganza y una percepción muy divergente de la realidad son los ingredientes básicos de este cóctel muy agitado.



¿El recipiente para beberlo? Un Madrid sórdido convertido en gran metrópoli, una centrifugadora que expulsa a los perdedores a la periferia. Pero también un agujero negro donde todo el mundo desaparece por el centro. Todo aquí es cambio, mutación permanente sin saber con certeza hacia dónde conduce todo esto.



Es la narración de una sociedad cercana a la Torre de Babel que dibujaran los renacentistas pero, como dijo el filósofo Solingen, citado en esta obra: la mierda con azúcar ya no es mierda. Por esta razón tal vez estemos ante una historia de amor, acaso no lo sabremos nunca. La única verdad: que no estás seguro leyendo este relato. Prepárate. Si te gustó su último relato, ‘Vidas en el margen’, esta es la historia que estabas esperando.

El autor



Carlos de Tomás. Navalmoral de la Mata (Cáceres) 1960. Poeta, novelista y biógrafo. De su poesía destaca: Atardecer, Repetición de la Palabra, En la soledad del escriba (Antología 1986-2006), Viaje Astral, Dementia Inmaculata y Levitaciones.

Sus relatos están compendiados en las antologías personales La ciudad gris y otros relatos y el libro Hotel. Es autor de las novelas: Paisajes de Ceniza, El cuaderno veintiuno, Café Bramante, La confesión del Libio, La vida de Frank, Las Chimeneas de Moscú y Vidas en el margen. Como biógrafo ha publicado Lázaro López (1856-1903) y El anfitrión de Lord Wellington.