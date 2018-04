“A pesar del tiempo, me quedo con la sensación de ver nuestra ciudad llena”

Domingo, 1 de abril de 2018

El concejal de Turismo realiza un balance positivo de esta Semana Santa tanto por la participación en los desfiles procesionales como por el número de visitantes

A pesar de que el tiempo no ha acompañado como se esperaba, la Semana Santa deja un balance positivo en la capital salmantina. Así lo asegura el concejal de Cultura y Turismo, Julio López Revuelta, que tras concluir la procesión de El Encuentro afirmaba que “a pesar del tiempo, el balance de la Semana Santa es positivo en lo que se refiere a la participación de salmantinos y visitantes en los desfiles procesionales y también en el ámbito turístico, al ser una de las fechas más importantes del año el sector servicios de la ciudad, con los hoteles prácticamente al completo y la ciudad llena de gente”.

En el lado negativo, cabe señalar la suspensión de distintas procesiones a causa de la lluvia, algo que, sin embargo, no ha restado visitantes a la ciudad. “Las inclemencias del tiempo son las que son y hay que convivir con ellas, pero la mayor pena es que los cofrades no pudieran disfrutar de las procesiones suspendidas”, indica el concejal. Y, a falta de conocer los datos de la Oficina Municipal de Turismo, Julio López se queda “con la sensación de ver nuestra ciudad llena, también los bares y restaurantes, a pesar de que el tiempo no ha acompañado como esperábamos”.

Respecto a quienes ha visitado Salamanca durante la Semana Santa, hay que destacar que se trata de un turismo eminentemente familiar y con un gado importante de turismo nacional. “Es un turismo que luego se mantiene estable con una afluencia destacada durante toda la primavera y el verano”, señala Julio López.

Como cada año, el Ayuntamiento colabora en el desarrollo de la Semana Santa salmantina a través del convenio firmado con la Junta de Cofradías, “se ayuda económicamente a la promoción de la Semana Santa, a la organización de actividades culturales y a la restauración de pasos”, explica el concejal. Una segunda forma de colaborar por parte del Consistorio es velar porque la vía pública esté en las mejores condiciones para acoger los desfiles procesionales y garantizar la seguridad y limpieza de las calles.

Si en los primeros meses del año Salamanca ha registrado un incremento importante de turistas respecto a 2017, las expectativas para este 2018 no pueden ser mejores. La conmemoración del VIII Centenario de la Universidad traerá a la ciudad un importante número de congresos y encuentros auspiciados por la USAL, pero también desde el Ayuntamiento se ha desarrollado una programación cultural y turística superior a la que se hace otros años y que, según apunta Julio López, “tendrá su reflejo en las cifras de turismo”.