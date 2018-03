La Tour Cup de Alba de Tormes se traslada a Guijuelo

Sábado, 31 de marzo de 2018

ALBA DE TORMES | La fase final de la categoría Infantil que se iba a disputar mañana en Alba de Tormes se traslada a Guijuelo debido a malas condiciones de la Dehesa

El público no disfrutará mañana de fútbol en Alba de Tormes

Alba de Tormes no pasará a la historia como sede de la Tour Cup. Es más, la villa ducal se despedirá de la competición un día antes de lo esperado. El domingo iba a ser el día en que se disputasen las fases finales de las categorías Infantil y Cadete en Alba de Tormes. Pues bien, no lo hará ninguna de las dos. El domingo no habrá fútbol en la Dehesa.

La Tour Cup se trasladará a Guijuelo para disputar los partidos finales como consecuencia de malas condiciones del terreno de juego e infraestructuras del recinto deportivo de la Dehesa. Guijuelo albergará la fase final Infantil después de que una reducida categoría Cadete debido al abandono de hasta cuatro equipos finalizase en Alba de Tormes esta tarde.