Se anuncian nuevas movilizaciones pese a las medidas del proyecto presupuestario del Gobierno

En relación al proyecto presupuestario aprobado el martes 27 de abril por el Consejo de Ministros, la COORDINADORA ESTATAL POR LA DEFENSA DEL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES manifiesta que : Ante la dinámica movilizadora de la sociedad en defensa de un sistema público de pensiones digno y justo, que se ha visto traducida en las masivas manifestaciones y concentraciones desarrolladas en todo el estado, el gobierno, se ha tenido que ver obligado a dar una respuesta y mover ficha, aprobando este proyecto con medidas que desde nuestro punto de vista estimamos totalmente insuficientes y que no abordan la problemática actual del sistema, demostrando una vez más que el proyecto político y social del Gobierno de M. Rajoy y los socios que lo sustentan está completamente agotado. Calificamos como vergonzosas e insuficientes las “medidas estrellas” relacionadas en el “proyecto presupuestario” en relación a la subida hasta el 3% para las pensiones más bajas y las supuestas mejoras para las pensiones de viudedad, ya que eran extremos que estaban comprometidos desde la reforma de las pensiones del 2011 pero que se habían negado a aplicar hasta ahora y todo coincidiendo (¿por casualidad?) con nuestra movilizaciones. Que las medidas expuestas por el gobierno en el proyecto NO se corresponden en ninguna manera y en ningún caso a nuestras reivindicaciones, ya que nuestro proyecto como Coordinadora que surge al calor de la preocupación de la ciudadanía por las falacias y amenazas creadas en torno a la insostenibilidad del sistema publico de pensiones va mucho más allá de la propuesta del Gobierno, exigiendo: Una pensión digna, equiparando la pensión mínima al salario mínimo interprofesional, con una subida mínima del 8% (porcentaje idéntico a lo que subió en 2017 el SMI, todo ello por justicia y equidad social, con idea de avanzar hacia una pensión mínima de 1080 € que garantice con dignidad la vida en relación con los criterios de la Carta Social Europea.

Incremento de Pensiones No Contributivas y subsidios del 8%, así como los subsidios para mayores de 52 y 55 años en el mismo porcentaje.

Incremento de “todas” las pensiones en porcentaje igual o por encima del IPC, empezando por el 1,9% perdido en el 2012.

Mantener el Sistema de la Seguridad Social tal y como está y en caso de necesidad se recurrirá a los Presupuestos Generales del Estado.

No a los intentos de privatización de las pensiones y de los servicios públicos, de manera especial a los que afectan a las personas mayores. Por ello exigimos la eliminación de las desgravaciones fiscales para los Planes de Pensiones Privados. Además, nos opondremos rotundamente a cualquier directiva que pueda ser impuesta a los estados miembros de la Comunidad Europea que pueda favorecer la constitución de estos planes y fondos privados.

Así mismo nos reiteramos en solicitar la derogación de las reformas del 2011 y 2013 tan lesivas para la clase trabajadora en general y para los pensionistas en particular, pidiendo el restablecimiento de la jubilación a los 65 años, y la no entrada en vigor del factor de sostenibilidad prevista para el próximo año, que liga la cuantía de la pensión a la esperanza de vida del pensionista.

Eliminar los topes de las bases de cotización para incrementar los ingresos del sistema y la jubilación con menos de 65 años sin penalizar con coeficientes reductores para cotizaciones de más de 40 años… Ante la rebaja fiscal anunciada en el proyecto de PGE que eximirá del pago a las rentas inferiores 14.000 €, lo cierto es que buena parte de los pensionistas mayores de 65 años ya no tributan hasta esa cantidad. Por todo ello y más continuaremos en la lucha por un justo y digno sistema público de Pensiones y no pararemos las movilizaciones que hoy más que nunca se hacen necesarias. Desde aquí hacemos un llamamiento al pueblo, mujeres y hombres, jóvenes y pensionistas, para que luchen y participen con nosotros en las próximas movilizaciones convocadas: “Las pensiones son un derecho ganado y pagado. Que no te roben tu pensión, Que no te roben tu futuro! Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones