El periodista y escritor salmantino Valentín Martín presenta su libro ‘Vermut y leche de teta’

Sábado, 31 de marzo de 2018

Periodista, escritor y curioso, Valentín Martín regresa a Salamanca para presentar su último libro publicado hasta el momento: ‘Vermut y leche de teta. Cuaderno de bitácora de un mirón de secano’, una obra compuesta por crónicas y relatos de la realidad que son una necesaria mirada a nuestro pasado más cercano y a nuestro presente.

El acto, que tendrá lugar este miércoles, 4 de abril, a las 20.30 horas en el Manolita Bar de la capital salmantina, será presentado por la poeta Montserrat Villar González y las editoras Isabel Miguel y Lidia López Miguel de Lastura Ediciones.

Sus experiencias en el mundo del periodismo que le hicieron ser, entre otras cosas, el niño mimado de Manuel Alcántara o aquel que viajaba junto a Di Stéfano a Moscú, son sólo algunas de las magníficas narraciones de este libro en el que el fútbol, la música, el cine, la política, la Iglesia y hasta los nietos se unen para conformar un libro que arranca carcajadas, suspiros y, sobre todo, caras de sorpresa. Valentín rompe el off the record y, cómo no, lo hace sin miramientos.

Valentín Martín, natural de Santa Inés, estudió Magisterio y Humanidades en Salamanca y Periodismo en Madrid. Ejerció la enseñanza dos años y el resto vivió de escribir. Ha escrito 25 libros. El número 26 es un poemario llamado Santa Inés para volver (Versos de la memoria), que recoge la historia de sensibilidades de su pueblo. Periodista, escritor y poeta, ha publicado en la última década libros de relatos como La vida recobrada o Avispas y cromosomas; el ensayo Los motivos de Ultraversal y los poemarios Para olvidar los olvidos, Poemario inútil, Los desvanes favoritos, Memoria del hermano amor, Estoy robando aire al viento, Suicidios para Andrea y Mixtura de Andrea. A caballo entre los años 60 y 70, escribió dos poemarios y dos ensayos: Veinte poetas palestinos y El periodismo de Azorín durante la Segunda República, inicio de un largo trabajo dedicado a la literatura. En Lastura ha publicado en diciembre de 2017 el libro de crónicas y relatos Vermut y leche de teta.