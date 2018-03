Avenida afronta un trámite ante Campus Promete, tras la decepción de la Eurocup

Viernes, 30 de marzo de 2018

Este sábado, a las 19.00 horas, las charras disputan la última jornada de la fase regular ante un equipo que se juega el descenso, por lo que Ortega avanza: "Que el baloncesto decida quién se salva, no nuestra actitud"

Curiosa situación la que vive Perfumerías Avenida en esta última jornada de la fase regular de la Liga DIA. Hubieran firmado, sin duda, las azulonas llegar a este punto como lo han hecho, con los deberes más que hechos y sin nada en juego y, por el contrario, hubieran deseado no tener que llegar en la situación de ser juez en el descenso.

Y es que las charras se enfrentan, a las 19.00 horas en Würzburg, a uno de los conjuntos que se juega el descenso, Campus Promete (DIRECTO canalfeb.tv). Una incómoda situación sabiendo que pase lo que pase alguien sufrirá un disgusto, si bien el trabajo en liga regular no se hace en una sola jornada, sino en 26.

El momento tampoco es el idóneo para Avenida, después de la tremenda paliza física y, a la postre, moral, del pasado miércoles, y antes de unos playoffs que no llegarán hasta dentro de quince días, el choque de este sábado se queda en esa "tierra de nadie" que muchas veces implica una cierta relajación mental en las jugadoras. Para que eso no suceda, el mensaje desde el cuerpo técnico ha sido el de poner ante las riojanas la máxima actitud posible, para tratar de ofrecer la mejor imagen antes del parón y que, pase lo que pase en la lucha por el descenso, quien se quede en Liga DIA sea porque se lo haya ganado.

Puede ser, incluso, este choque la mejor medicina para reponerse del golpe de la eliminación europea en la que no se podrá poner un pero a la actitud y el esfuerzo de las jugadoras pero, seguro, querrán sacarse la espinita e irse de dos días libres con un buen sabor de boca.

Cansancio, eso sí, acumulado en muchas jugadoras después del duelo ante Galatasaray, por lo que, en la medida de lo posible, las rotaciones presentes durante todo el año podrían aparecer mañana. Por si fueran necesarias, Ortega ha trabajado ya hoy con dos Juniors, Alba Pedrosa y María Roters, que entrarán en la lista para el choque.

Promete se la juega

Eludir el descenso es, sin duda, la mayor motivación que pueda haber para un partido en el que, precisamente, el contrapunto motivacional entre ambas escuadras es patente. Parecían las riojanas desahuciadas hace sólo unas jornadas pero tres partidos consecutivos con victoria han dado más que esperanzas. Su salvación depende de ganar en Salamanca y que Zamarat pierda en Ferrol.

Han sido en estas tres jornadas, seguramente, en las que hayamos visto el potencial de una escuadra que todo el mundo apuntaba como puntera a principio de año. Muchísimos cambios en banquillo y roster después, Promete cuenta ahora con jugadoras internacionales y expertas como Gidden, Jovanovic, Stamolamprou, Robinson... Un grupo de muchísimo nivel que, con motivación como demostraron en Logroño, pueden vencer a cualquiera en Liga DIA.

Miguel Ángel Ortega: "Que el baloncesto decida quién se salva, no nuestra actitud"

Con nada en juego para Avenida, las miradas se centran en las jugadoras azulonas de quienes Miguel Ángel Ortega espera intensidad, "espero que hagamos un esfuerzo grande por el fair play de la competición, sería impropio tener una actitud de relajación. Por la competición, sea Logroño o Zamora quien se salve, que sea por la competición, no por nuestra actitud".

No esconde, eso sí, el entrenador azulón la paliza que lleva encima el equipo, "el miércoles tuvimos una batalla muy dura físicamente, pero le he pedido al equipo que no tengamos esa falta de actitud". Tras el encuentro ante Promete, Avenida se centrará en los playoffs de Liga, para los que aún quedarán quince días de relax que "nos vienen bien porque llevamos muchos kilómetros, buenos y malos momentos, cansancio... El año pasado nos vino bien y pensábamos que nos perjudicaría. Somos un equipo "no joven" al que esto nos vendrá bien", reconoce Ortega.

Se enfrenta Avenida a un rival que se la juega, "no cabe duda de que Promete vendrá al 100% con la máxima ilusión lógicamente, para ellos es una gran final y que no sea nuestra actitud la que decida un descenso, sino el baloncesto", sentencia el preparador.

Fotos CB Perfumerías Avenida