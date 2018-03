CSIF reclama a la Junta una negociación “real y sincera”

Miércoles, 28 de marzo de 2018

Pretenden mejorar los programas educativos de las secciones bilingües

Tras conocer la propuesta de la Consejería de Educación sobre la mejora de los programas de secciones bilingües de Secundaria, que ha presentado este viernes en la Mesa Sectorial, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) reitera que “el modelo bilingüe de la Junta de Castilla y León no ha sido negociado ni consensuado, que es un modelo inapropiado para la mejora de la competencia lingüística del alumnado y que la negociación de la mejora del modelo de plurilingüismo en Castilla y León debe ser una negociación real, con una voluntad sincera por parte de la Junta”.

Así lo afirma la presidenta del sector de Educación de CSIF Castilla y León, Isabel Madruga, que remarca que “el modelo existente hasta ahora ya se ha revelado ineficiente y discriminatorio y que, con esas premisas, mantenerlo nos parece profundizar en un error histórico, y perder una magnífica oportunidad de replantear la enseñanza de idiomas en nuestra Comunidad”.

Dicho esto, CSIF apunta que “siempre ha tenido un talante positivo y un espíritu negociador, que nos lleva a hacer aportaciones para tratar de mejorar el documento de revisión de los programas bilingües y del propio sistema, no sin antes lamentar que no se incluyese a las organizaciones sindicales en el grupo de trabajo responsable de la elaboración de estas propuestas de mejora”, insiste Madruga.

La organización de las secciones bilingües no debe suponer un aumento de la burocracia para el profesorado, según el sindicato CSIF, al que le parece adecuado el aumento de una hora lectiva semanal en idioma para el alumnado, “siempre que ello no suponga aumentar las horas lectivas totales”. Madruga considera que ese aumento no debe servir para incrementar las diferencias entre centros. “Que un alumno de secciones bilingües reciba más horas de idioma que otro, en diferentes centros, rompe la igualdad de oportunidades y de acceso. Deberían fijarse las materias para todos los centros con sección bilingüe y coincidir con las que se han impartido en Primaria. De nuevo ha de priorizarse la igualdad y la continuidad. Todos los centros de Castilla y León con sección bilingüe deberían tener las mismas materias, con la misma carga horaria. Nuestra propuesta siempre ha sido que el aprobar un determinado curso llevase aparejado un reconocimiento del nivel correspondiente del MCERL, Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, sin necesidad de prueba externa”, señala Madruga.

En cuanto a la formación y actualización del profesorado, CSIF afirma que han de ser proporcionales al profesorado, con estancias en el extranjero gratuitas y dentro del periodo lectivo; con cursos de formación metodológica y de inmersión lingüística, gratuitas, dentro del horario, remuneradas y con los correspondientes sustitutos en sus clases. Respecto a las nuevas metodologías activas,” en CSIF estamos a favor de su uso no solo en las secciones bilingües, sino también en el resto de los centros, al igual que la implementación y uso de las TIC”, afirma Madruga.

CSIF aclara que está a favor del aumento de los recursos humanos y materiales, pero para todos los centros públicos de la Comunidad. El sindicato independiente reitera que siempre ha rechazado los programas estrella que implanta la Administración, con fines más partidistas que educativos, y que pueden suponer discriminación de unos centros respecto a otros. “Es necesario implantar ya medidas de recuperación de lo perdido, como incremento de recursos humanos, bajada de períodos lectivos o reducción de las ratios para todos los centros públicos de la Comunidad. No queremos recursos para unos pocos”, concluye Madruga.