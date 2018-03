El 83% de las familias valora positivamente las clases extraordinarias de ESO

Miércoles, 28 de marzo de 2018

Desde hace 10 años Castilla y Léon desarrolla este programa de apoyo para alumnos que no hayan superado Lengua Castellana y Literatura y/o Matemática

Las clases extraordinarias, voluntarias y gratuitas para estudiantes de 4º de ESO que no hayan superado Lengua Castellana y Literatura y/o Matemáticas en el curso que finalizan, se enmarcan en el Programa para la Mejora del Éxito Educativo, impulsado en nuestra comunidad desde la Dirección General de Innovación y Equidad Educativa desde el curso 2007-2008.

Las clases consisten en la impartición de una hora de Lengua Castellana y Literatura, una hora de Matemáticas y dos horas de estudio dirigido de dichas asignaturas por parte del profesorado durante las mañanas de lunes a viernes del mes de julio en 38 centros participantes el año pasado, todos pertenecientes a la red pública.

Los datos de la evaluación de los resultados en el curso 2016-2017 indican que el porcentaje de alumnado inscrito en estas clases que aprueba la asignatura de Lengua Castellana y Literatura es un 15,4 % mayor que el de los no inscritos; y, en el caso de Matemáticas, es un 10 % mayor que el de los no inscritos. Esta medida ha contribuido a que un número importante del alumnado promocione, siendo durante el curso 2016-2017 un 12,5 % mayor el porcentaje de promoción en los que han participado, frente a los que están en condiciones de participar y no lo hicieron.

Tanto las familias como el profesorado valoran positivamente estas clases extraordinarias voluntarias y gratuitas; en concreto, el 87,7 % del profesorado que participa en la medida la considera eficaz y el 83,3 % de las familias confían en la eficacia de la medida.