“Los PGE para 2018 devuelven a los españoles el esfuerzo realizado estos años”

Miércoles, 28 de marzo de 2018

El secretario general del Grupo Parlamentario Popular, José Antonio Bermúdez de Castro, ha afirmado que “estos presupuestos pretenden seguir devolviendo a los españoles el esfuerzo realizado a lo largo de los últimos años”. “Son unas cuentas que benefician a todos los españoles porque contienen un incremento de las dotaciones económicas en las administraciones para la mejora de los servicios públicos esenciales”, ha añadido.

“La aprobación de los PGE para 2018 por parte del Consejo de Ministros es una decisión acertada y responsable y una buena noticia para todos los españoles”, ha asegurado el dirigente del PP, quien ha destacado que “son los PGE que España necesita para seguir creando empleo y para que la recuperación, que llegó ya años atrás, pueda ofrecer a todos los españoles su cara más social”.

Durante una rueda de prensa ofrecida en el Congreso de los diputados y en la que ha estado acompañado por el portavoz de Presupuestos del GPP, Jaime de Olano, la portavoz de Hacienda y Ana Madrazo, Bermúdez de Castro ha aseverado que “son los presupuestos más sociales de toda nuestra historia, con medidas concretas que pretenden beneficiar a los pensionistas, a los jóvenes, a las familias con hijos y a los servidores públicos con subidas salariales en todas las administraciones y a los más vulnerables”.

Así, el secretario general del GPP ha remarcado que “son unos PGE que van a permitir seguir impulsando el crecimiento económico, un crecimiento integrador y equilibrado para que España siga avanzando y, además, reflejan un factor de confianza para que se pueda dibujar un horizonte de estabilidad en la política española”.

“SON UNOS PRESUPUESTOS QUE REFLEJAN LA ESPAÑA EN MARCHA DE 2018”

En este sentido, el portavoz popular ha subrayado que con unos presupuestos que “reflejan la España en marcha de 2018, que es muy distinta a la que otros nos dejaron en 2012 y, desde luego, muy distinta a la negativa a la que algunos todavía pretenden dibujar hoy”.

“Una España en marcha, en positivo, que ha vuelto a funcionar gracias al esfuerzo de los españoles y también gracias a las buenas políticas del Gobierno liderado por Mariano Rajoy”, ha reiterado el dirigente del PP.

También, ha afirmado “una España que quiere seguir apostando por liderar el crecimiento económico, la creación de empleo y que la recuperación llegue a todos los españoles, mejorando el bienestar de las familias españolas”.

A su juicio, “estos presupuestos son el mejor instrumento para conseguir estos objetivos”. “Por eso a algunos les será difícil justificar su oposición a estas cuentas, especialmente de aquellos que hace años dejaron a España al borde de la quiebra y que año tras año venían pronosticando que no serían unas cuentas buenas para España y lo único que harían sería agravar la crisis”.

“La realidad demostró lo contrario y que era el Partido Popular quien acertaba con buenas políticas y con un diseño de política económica y presupuestaria acertado y que ellos se equivocaban”, ha sentenciado Bermúdez de Castro, a la vez que ha confiado en que “no persistan en ese error y se avengan a dialogar y a aprobar estas cuentas”.

El portavoz popular ha insistido en que son unos PGE “muy distintos a aquellos que tuvimos que presentar hace seis años porque la realidad española era muy distinta”.

En este sentido, ha subrayado que “entonces, cuando había que ajustar las cuentas nadie apoyaba al PP, estaba solo. Pero gracias a los españoles tenemos hoy el fruto encima de la mesa. Hoy España es muy diferente y la demostración de que la realidad es muy distinta es que ahora todos se suman para ver qué partidas hay que mejorar”, ha aclarado.

“La política no se mide con discursos se mide por resultados y estos presupuestos son el resultado del esfuerzo que han hecho los españoles”, ha aseverado Bermúdez de Castro, a la vez que ha advertido de que “quien ha estado jugando el partido, sudando la camiseta con los españoles ha sido el Gobierno del PP”.

Así, ha afirmado que “nadie entendería que otros quisieran apropiarse de la totalidad de los éxitos de estos años sin haber sudado la camiseta ni jugado el partido”. Pero, en cualquier caso ha agradecido “el esfuerzo y el apoyo que se puedan brindar a estos presupuestos especialmente del partido de Ciudadanos”, ha concluido”.

El secretario general del GPP ha explicado que “hoy se inicia la tramitación de estos PGE y la semana que viene se traerán a esta Cámara y apelamos a todas las fuerzas políticas para que haya dialogo y tengamos estabilidad económica y política en España”.

“Esta es una Legislatura de compromiso conjunto y de responsabilidad compartida. Todos pueden aportar y contribuir desde el dialogo a sacar adelante estos presupuestos que merece la sociedad española”, ha concluido.

Preguntado por el apoyo a los PGE por parte del PNV, el dirigente popular ha apelado a la “responsabilidad de todas las fuerzas políticas, no solo del PNV”. En este sentido ha recordado que el PNV apoyó los PGE para 2017, “cuyos objetivos se han cumplido, porque eran unos presupuestos realistas y han supuesto la mejora de las condiciones de vida de los españoles, incluidos los vascos”.

“Nosotros, el Partido Popular, facilitamos que se pudieran aprobar los PGE del Gobierno Vasco y pensamos que ellos deberían hacer lo mismo”, ha aseverado Bermúdez de Castro.

SITUACIÓN DE CATALUÑA

Preguntado por la vigencia del artículo 155 en Cataluña, José Antonio Bermúdez de Castro ha remarcado que “si hoy el 155 sigue en vigor en Cataluña es porque el Parlamento de Cataluña ha sido incapaz de encontrar un candidato que concite la mayoría de la Cámara, que no esté preso o huido o tenga cuentas pendientes con la justicia”.

“Esto –ha subrayado- no es responsabilidad ni del PP ni del Gobierno de Mariano Rajoy, es responsabilidad del Parlamento de Cataluña encontrar ese candidato que pueda ser investido y que pueda comenzar una nueva etapa, una etapa de normalidad, sentido común y respeto a la legalidad”. “Esto beneficiará mucho al conjunto de los catalanes”, ha aseverado.

Preguntado por los últimos actos violentos en Cataluña, el portavoz popular ha apuntado que “no es tiempo de seguir en la tormenta, es tiempo de recuperar la normalidad y el sentido común y actuaciones como las del presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, no ayudan en nada”.

En opinión del secretario general del GPP, “Torrent debería encontrar un candidato que pueda tener una expectativa de poder ser investido y no intentar utilizar la Cámara como ariete contra la Justicia”. “Esto no sólo no va solucionar nada, sino que va a crear nuevos problemas además de ser una profunda insensatez y una irresponsabilidad”, ha afirmado.

“Torrent se está deslegitimando así mismo con sus últimas actuaciones porque está eligiendo la senda equivocada, la senda de la arbitrariedad, la propaganda del secesionismo y la justificación de la algarada”, ha denunciado José Antonio Bermúdez de Castro, quien ha señalado que “lo que necesita Cataluña es entrar en una nueva etapa, una etapa en la cual no se intente justificar la algarada, ni seguir con el enfrentamiento y la división; los catalanes merecen y necesitan una nueva etapa y vamos a intentar que esta sea para que los catalanes puedan convivir y construir juntos un futuro de bienestar, empleo y progreso dentro de convivencia en paz con respeto a la ley”. “Esto es la democracia”, ha concluido.