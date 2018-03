‘El derecho y la fuerza’, para conocer los fundamentos del pensamiento de Unamuno

Martes, 27 de marzo de 2018

Acaba de salir publicados en editorial Punto Rojo, la edición y un extenso y meticuloso estudio de esta Conferencia, escrita por un jovencísimo Unamuno allá en 1887. Eugenio Luján, especialista en su pensamiento, defiende aquí esta temprana datación, avalado por las coincidencias que existen entre las ideas que desarrolla su texto, y los diferentes escritos y publicaciones que Unamuno realiza en esa época.

Es una obra en la que el joven Unamuno, no solamente toma partido por el liberalismo, sino que va más allá para defenderlo en su forma más extrema: “A la libertad que se esclaviza ha de sustituir la libertad que se liberta a sí misma, a los poderes que mandan, los poderes que obedecen, a los estados que ordenan, los estados que administran, a todas las formas del absolutismo que han sido sustituyéndose en evolución lógica, el poder de la libertad para el cual encuentro una palabra, tan expresiva como pésimamente comprendida, la anarquía.”

En sus páginas no deja de mostrarse como implacable defensor de todas las libertades: “Libertad, libertad y libertad, no pido más”. Parte de la idea de que “la sociedad no es un organismo simple, es un agregado de sociedades autónomas”. Y estas se relacionan entre sí prestándose servicios: “Una asociación es reciprocidad de servicios, o empleando un término extraído a la economía política, es el libre cambio, el libre cambio de ideas, de sentimientos, de intereses de toda clase…”. De ahí que el Estado, al entenderlo como una sociedad autónoma más (la política), deba someterse al mismo régimen contractual: “El contrato político debe ser un contrato tan libre como el contrato industrial, el comercial o el científico, pero no es así”.

Por eso su propuesta a cómo entender la función del Estado y las relaciones entre este y los ciudadanos, se fundamente en el ‘do ut des’ (da para que te den). Entiende que el Estado está para servir a los ciudadanos, y estos a su vez tienen la libertad de decidir hasta dónde quieren servirse de él. Porque ese y no otro es “el fundamento del pacto libre, no del pacto que liga y ata la libertad (…). Esta es la libre concurrencia, el contrato perfecto, la verdadera libertad, este es el derecho de la fuerza identificado a la fuerza del derecho, es el triunfo del individuo, creo llegará a ser el ideal de la humanidad”.

Ideas expresadas de una manera tan fresca y jovial que llevan a Eugenio Luján a desarrollar en el epílogo la idea de la unidad de sentido de toda la obra de D. Miguel. Desde el análisis de diferentes conceptos básico en su pensamiento a lo largo de sus más diversos textos, muestra cómo estaban ya en germen en sus primeros escritos. Por ejemplo, al famoso lema “venceréis pero no convenceréis” del 12 de octubre de 1936, Eugenio Luján le encuentra su origen en el texto de esta conferencia en el que dice: “Luchen las libertades en el contrato, no las voluntades en la fuerza, al vencimiento que es el sucumbir de la libertad sustituya el convencimiento que es el sucumbir de la voluntad”.

Luján, E: Miguel de Unamuno. Conferencia EL Derecho y la Fuerza, edt. Punto Rojo, Sevilla, 2018.