El PP califica a TAB de oportunista y le pide que no engañe a los ciudadanos

Lunes, 26 de marzo de 2018

Alejo Riñones apoyado por su equipo ha contestado hoy al boletín de Tú Aportas que ha sido repartido el pasado fin de semana entre los vecinos de Béjar, calificando de “insulto” las aseveraciones recogidas y desgranando todas y cada una de ellas. Además ha ofrecido ante los medios de comunicación, pormenorizadas aclaraciones en las que ha rebatido las cifras y las afirmaciones de dicho boletín. La rueda de prensa se ha ofrecido en la sede del Partido Popular con el fin de evitar confusiones, según han declarado los representantes del PP.

En cuanto al ahorro de un millón de euros que propone TAB en el proyecto de ahorro energético que el Ayuntamiento ha intentado que se adjudicara a la empresa Somacyl y del que ya ha habido un informe del Alcalde en el pleno del 19 de marzo, diciendo que tras reunirse con el director de Sostenibilidad Medioambiental, José Manuel Jiménez, para tratar la encomienda, éste le había contestado que no había presupuesto para ello por lo que el Alcalde no se mostraba muy optimista en cuanto a su consecución; es recogido, no obstante, en el boletín de Tú Aportas, y el Alcalde ha contestado, de nuevo, pero esta vez con la calculadora en la mano, que el ahorro para las arcas municipales, si Somacyl se hiciera cargo de dicha encomienda, sería de 600.000 € y le dice al portavoz de TAB que de manera interesada hacen las cuentas omitiendo el gasto de más de 900.000 euros en personal.

En cuanto a los gastos de la Cabalgata de Reyes, Riñones ha recordado lo que otras corporaciones municipales han gastado en este concepto, asegurando que desde la concejalía responsable se hace lo máximo que se puede con el presupuesto del que se dispone. En este sentido ha aprovechado la ocasión para felicitar a sus concejales por el trabajo que realizan ahorrando dinero al Ayuntamiento y además saldando la deuda “heredada de la etapa socialista”, lamentando que encima tengan que aguantar insultos de otros partidos.

También ha denunciado la falta de congruencia de TAB, cuando por un lado le llaman “mentiroso” por decir que el remanente de tesorería sólo se puede dedicar a obras y al decir que el Partido Popular gastará medio millón en asfaltar calles y aceras, y por otro lado proponen en un artículo del mismo boletín que se hagan pistas de patinaje, parking de caravanas, pasos de cebra elevados, pintar el Teatro Cervantes o el acerado desde el Cuartel hasta Palomares.

El Alcalde también ha hecho un repaso a la inversión de su Gobierno en reindustrialización, ha recordado que en el tema de las Edades del Hombre fue el Obispo de Plasencia el que asumió el compromiso de que la exposición se realizaría en Béjar, y califica de omisión interesada el olvido de poner la contestación del Director General de Formación Profesional ante la propuesta de la creación de nuevos ciclos formativos en la ciudad.

En cuanto a la moción presentada a pleno por TAB sobre la capa, Alejo Riñones vuelve a ofrecer las mismas explicaciones que ya se dieron en la sesión plenaria, señalando que dicha moción fue interpuesta para apoyar la declaración de “la Capa Española” como Bien del Patrimonio Cultural de Castilla y León, “no la Capa Bejarana, por tanto mienten” y por eso se rechazó, porque es el paño de Béjar y la prenda bejarana la que se debe apoyar y potenciar desde el consistorio de la ciudad.

Tras una extensa intervención en la que Riñones ha calificado, reiteradamente, de intolerables los insultos de Tú Aportas, y ha declarado que se trata de “un partido oportunista que usa doble vara de medir, olvidando el pasado de sus responsables en el PSOE”, ha finalizado diciendo que estos responsables deberían pedir perdón a los ciudadanos por sus engaños, en una ciudad pequeña como Béjar en la que todos nos conocemos y en la que este oportunismo de TAB se hace cada vez más visible para todos los partidos.