El 3º Día | 26 Marzo

Un vistazo al fin de semana previo al parón por la Semana Santa, donde el protagonismo ha sido para el III Infantil por su título liguero regional

Carmina Burana, de Carl Orff > De toda la música escuchada en eventos durante el fin de semana, me quedo –por aquello de que es menos habitual- con una que sonó en un evento no deportivo, la inauguración de una muestra fotográfica sobre el Carnaval en el Parador de Turismo. Se trata de la cantata Carmina Burana, ‘famosa’ en nuestro país por ser usada como sintonía del mítico programa de La 2 Documentos TV.

- Demasiada fuerza y poca puntería : El lateral del vallado de la pista deportiva de Las Canteras que da a la Avenida de Los Cañitos presenta en estos momentos -justo encima de la portería- este aspecto, lo que indica dos cosas: la falta de puntería a la hora de tirar a esa portería y la potencia de los disparos.

- ¡Oh, Dios mío! : La frase podría haber sido sacada de alguna representación de La Pasión de estos días, acompañada del ‘¿Por qué me has abandonado?’, pero al que se escuchó decir en la mañana del sábado ‘Oh, Dios mío’ con gran desesperación fue al entrenador del Alevín del Peñaranda de Bracamonte. Nada más concluir el partido que jugaron frente al Ciudad Rodrigo en los Campos de Toñete, dijo: ‘¡Oh, Dios mío! ¡¿Por qué no pegáis?!

- Bricomanía antes de empezar : El árbitro del partido del III Infantil de la tarde sabatina en Valladolid se puso en plan ‘Bricomanía’ justo antes de empezar el encuentro para dejar marcada la altura hasta la que se pueden mover los porteros en los dobles penaltys, además de hacerle un apaño a la red de una de las porterías.

- “Tengo partido después” : En la galería de imágenes de la celebración del título del III Infantil bien podrían estar las típicas imágenes de las duchas con ropa en el vestuario. Sin embargo, la responsable del Pabellón lo ‘impidió’. Argumentando que “tenía partido después”, echó a un padre de los vestuarios que estaba intentando grabar esos momentos (hay un par de vídeos en la crónica de la noticia), mientras que a la prensa directamente no la dejo entrar. Ni que fuéramos a estar allí la hora y media que quedaba para el partido por el cual quería que el vestuario se despejase pronto…

- Pasillo a los campeones : Concluido el partido del III Infantil, el siguiente encuentro en el Pabellón Lalo García fue uno de cadetes entre el Tierno Galván y el FS Salamanca, que se había proclamado campeón la semana pasada. Como manda la tradición, los locales le hicieron el pasillo a los nuevos campeones, quedándose luego ‘mal colocados’ a la hora de alinearse en mitad de la pista. Al haber ganado la liga el último día, el III Columnas se queda sin pasillo.

- Nombres y caras : Por cierto, que la expedición del FS Salamanca lucía –incluidas las familias en las gradas- unas camisetas con los dorsales y nombres de los jugadores, que tenían una peculiaridad: dentro del número han colocado las caras de los chavales.

- ¡Sorpresa! : A la hora de salir del Pabellón, se quiso que los jugadores del III Columnas lo abandonasen todos juntos para lanzarles confeti. Entre que iban saliendo de los vestuarios y se iban agrupando en el hall del Pabellón, salieron varios espectadores, a los que se les hizo la ‘broma’ de abrir con ellos los tubos de confeti. Curiosamente, cuando salieron los mirobrigenses, costó abrir los tubos.

- Mirobriguenses : Para ‘calentar’ el derby del sábado, el Béjar Industrial publicó durante la semana en su cuenta de Twitter esta imagen, pero fallaron a la hora de llamar a la batalla a los habitantes de Ciudad Rodrigo, ya que pusieron ‘mirobriguenses’ en vez de ‘mirobrigenses’.

- Goleada : Este fin de semana el Ciudad Rodrigo ha bajado un puesto en el ranking de mayores goleadas encajadas por el Atlético Bembibre a lo largo de su historia.

- Semana Santa deportiva : No son los únicos integrantes de la familia deportiva mirobrigense que han tomado parte estos días en los primeros eventos de la Semana Santa, pero sí merece la pena destacar la doble actuación de José Manuel y Alejandro Marquiz. El primero de ellos acabó la jornada del sábado ‘crucificado’ en la representación de La Pasión tras haber hecho un póker de goles por la mañana con el Cadete del Ciudad Rodrigo. Mientras, en la jornada del domingo, Alejandro Marquiz vio ‘recompensada’ la tarea de subir La Borriquilla hasta la Catedral –junto a David, portero del Cadete- anotando por la tarde el primer gol del III Juvenil.

>> CIUDAD RODRIGO CF:

| SENIOR - 27PJ|48GF|24GC > 15 goles: Alberto Martín; 8 goles: Alberto García y Maza; 3 goles: Carli y Javi Moríñigo; 2 goles: Pando, Sergi y Gabri; 1 gol: Dani Crespo, Wiki, Adrián Gallego y Agudo; +1 en P.P.

+ Jugará el finde del 7 y 8 de abril en casa frente al Mojados

| JUVENIL A – 20PJ|62GF|30GC > 17 goles: Agudo; 13 goles: Jesús; 8 goles: Omar; 7 goles: Samuel; 6 goles: Víctor; 3 goles: Miguel Ángel y Juanjo; 1 gol: Lemus, Jorge, Maca, y Sergio; +1 en P.P.

+ El fin de semana del 14 y 15 de abril visitará al Munibar Pizarrales

| JUVENIL B – 21PJ|72GF|62GC > 20 goles: Diego; 10 goles: José Manuel; 7 goles: Miguel Ángel; 6 goles: Luis; 5 goles: Javi Martín y Jesús Mari; 4 goles: Javi Casti; 3 goles: Jorge; 2 goles: Sergio, Dani Blanco, Antonio y Koke; 1 gol: Álvaro, Iván y Roberto Criado; +1 en P.P.

+ El fin de semana del 14 y 15 de abril visitará al Barrio El Zurguén

| CADETE – 19PJ|34GF|50GC > 14 goles: José Manuel; 5 goles: Luismi; 4 goles: Antonio; 3 goles: Raúl; 2 goles: Alberto; 1 gol: Manuel, Marcos Sánchez, Dani, Christian, Iker y Javi

+ Recuperará el 8 de abril, a las 13.00 horas, en los Campos de Toñete, el partido aplazado frente a Unionistas

| INFANTIL – 19PJ|33GF|90GC > 12 goles: David Torres; 5 goles: Guille; 4 goles: Luis Criado y Álvaro Iglesias; 3 goles: Álvaro Castaño y Carlos; 1 gol: Antonio y Rodrigo

+ Recuperará el 8 de abril, a las 11.00 horas, en los Campos de Toñete, el partido aplazado frente a Unionistas

| ALEVÍN A – 20PJ|26GF|140GC > 10 goles: Álex Martín; 6 goles: Rodrigo Lucas; 3 goles: Cristian Rodríguez y Pablo Bernal; 2 goles: Manuel de la Nava; 1 gol: Christian Serrano y Pablo Alaejos

+ El fin de semana del 14 y 15 de abril visitará al Munibar Pizarrales

| ALEVÍN B – 17PJ|24GF|139GC > 4 goles: Álex Sánchez y Pablo Duque; 3 goles: Jesús y Pablo Domínguez; 2 goles: Christian, Juan, Diego y Ángel; 1 gol: Santi Merino; +1 en P.P.

+ El fin de semana del 14 y 15 de abril recibirá al Béjar Industrial

| BENJAMÍN – 19PJ|118GF|66GC > 33 goles: Álex Sánchez; 18 goles: Diego; 17 goles: Álvaro; 13 goles: Miguel; 11 goles: David; 8 goles: Oliver; 4 goles: Pablo Rodríguez y Nourdin; 3 goles: Pablo Martín; 2 goles: Cristian y Álex Ramos; 1 gol: Juan y Alejandro Vicente

+ El fin de semana del 14 y 15 de abril recibirá al Villamayor C

| PREBENJAMÍN – 17PJ|104GF|38GC > 55 goles: Javier Martín; 23 goles: Álvaro Flores; 16 goles: Eric; 3 goles: Julio y Javier Sánchez; 1 gol: Asier; +3 en P.P.

+ El fin de semana del 14 y 15 de abril recibirá al Trinitarios

>> III COLUMNAS:

| SENIOR - 24PJ|86GF|121GC > 26 goles: Arturo; 12 goles: Asier y Marc; 11 goles: Raúl; 7 goles: Álex; 6 goles: Cholo; 4 goles: Álex Francisco; 3 goles: David; 1 gol: Rubén, Dani, Cristian y José; +1 en P.P.

+ El fin de semana del 7 y 8 de abril recibirá a La Bañeza

| JUVENIL - 27PJ|121GF|87GC > 29 goles: Álex Morales; 19 goles: Daniel; 16 goles: Jesús; 13 goles: Óscar y Adrián; 8 goles: Alejandro Marquiz; 7 goles: Antonio; 4 goles: Sergio; 3 goles: Kamal; 1 gol: Álex, Diego Rubio, Hamid y Samuel; +5 en P.P.

+ El fin de semana del 7 y 8 de abril visitará al Albense

| CADETE - 23PJ|161GF|66GC > 39 goles: Jorge; 23 goles: Álex; 20 goles: Andrés; 17 goles: Samu; 13 goles: Sergio; 10 goles: Diego Rubio y Javi; 8 goles: Pablo Martín; 6 goles: Diego Ruiz; 4 goles: Jacobo y Adrián; 2 goles: Mario y David; 1 gol: Pablo Ramos; +2 en P.P.

+ El fin de semana del 7 y 8 de abril recibirá al Atlético Bembibre

| INFANTIL – 18PJ|99GF|40GC > 21 goles: Pablo; 17 goles: Alberto; 13 goles: Miguel; 12 goles: Julio y Corvo; 10 goles: Álvaro; 5 goles: Manuel; 3 goles: León; 2 goles: Iker y Yassin; 1 gol: Ángel Luis; +1 en P.P.

+ Jugará en junio la fase nacional tras proclamarse campeón regional

>> MIRÓBRIGA FUTSAL – 18PJ|106GF|62GC > 19 goles: Ratero y Tote; 12 goles: Motta y Jorge Briz; 10 goles: Carlitos; 9 goles: Carre; 8 goles: Chuchi; 5 goles: Ivi; 4 goles: Jairo; 2 goles: Cabrillas y Guancho; 1 gol: Julián; +3 en P.P.

+ El fin de semana del 14 y 15 de abril jugará frente al Bar Verdi-SH Reforma