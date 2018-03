Ganemos reclama que el Presupuesto 2018 prohíba las prórrogas ilegales de los contratos municipales

Lunes, 26 de marzo de 2018

Ganemos Salamanca ha presentado esta mañana en el Registro General del Ayuntamiento varias reclamaciones al Presupuesto Municipal 2018, elaborado por el equipo de Gobierno del Partido Popular junto con Ciudadanos. Si dichos grupos ignoran las reclamaciones, la formación Granate llevará el tema a los Tribunales, en concreto, al Juzgado de lo Contencioso Administrativo.

Así lo han explicado esta mañana los ediles de Ganemos Virginia Carrera y Gabriel Risco, a las puertas del Registro. Al presentar estas reclamaciones, Ganemos estamos “dando una oportunidad al PP y a C's, autores del Presupuesto, para que reconsideren las lagunas de vulneración de la legalidad” que este presenta, y doten al mismo de “todas las garantías legales”, tal y como explica Risco.

La mayor parte de las objeciones de Ganemos ya fueron presentadas por el Interventor General en la aprobación inicial del Presupuesto. Así, en primer lugar, “se trata de un presupuesto incompleto, no contempla de forma individual las inversiones y, lo que es más importante, contiene varias ilegalidades”, asegura el concejal.

Ilegalidades en el Presupuesto 2018 del Ayuntamiento de Salamanca

Entre ellas, “una de las más importantes” es que vuelve a introducir la base 24, que permite la prórroga ilegal de los contratos, una situación en la que se encuentra el contrato de señalización vertical y horizontal con la empresa Aceinsa, un caso destapado por Ganemos que actualmente se en los Tribunales.

Las reclamaciones se centran, además, en otras ilegalidades, como la de permitir al alcalde competencias que por Ley corresponden al Pleno, en concreto, la posibilidad de modificar, de forma unilateral, las subvenciones nominativas y las inversiones.

Asimismo, Ganemos pide retirar la disposición adicional 3ª, que permite a los grupos municipales destinar dinero a los partidos políticos, algo que “es ilegal, como ha puesto de manifiesto el Tribunal de Cuentas en su auditoría al partido Ciudadanos”, recuerda Risco.

El equipo de Gobierno del PP pasa por alto la Ley de Transparencia, cuestión que también se recoge en las reclamaciones de Ganemos, desde donde se denuncia que ninguna información está disponible en la página web del Ayuntamiento de Salamanca.

En cuanto al proceso, tras el registro, la siguiente fase será el debate de las reclamaciones en las comisiones para, después, tratar el asunto en el Pleno municipal del próximo 5 de abril.

Servicio de concesión de aguas: ¿está todo en orden?

De igual modo, hoy Ganemos ha registrado un escrito relativo al servicio de concesión de aguas de la ciudad, responsabilidad de la empresa FCC Aqualia desde 1996, solicitando varios documentos para acreditar que todo está en orden. “Según el pliego de condiciones, cada cinco años, la empresa tiene que proceder a la actualización del valor de la fianza según el IPC”, explica la concejala Carrera.

Ahora, siguiendo su línea de “fiscalización por conocer lo que pasa con las contratas municipales, hemos solicitado, en primer lugar, los documentos que reflejen esas actualizaciones; en segundo lugar, la carta de pago que demuestre la actualización y el pago por parte de la empresa y, en tercer lugar, un certificado de Tesorería” que garantice “que esto es verdad”, tal y como detalla la portavoz de Ganemos.

La agrupación ciudadana trata, así, de controlar que esta contrata está cumpliendo con lo legalmente establecido. “Tenemos experiencias anteriores, como el caso Eulen, sobre el que, hasta que no llegó Ganemos Salamanca, no se destapó que no estaban cumpliendo el pliego de condiciones. Dado que fiscalización y transparencia, para Ganemos Salamanca, van de la mano, la formación granate dará a conocer a la ciudadanía la situación actual de la contrata del servicio de aguas, una vez que se le facilite la documentación solicitada.