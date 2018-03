Por qué se desprecia la historia

Domingo, 25 de marzo de 2018

Todavía quedan muchos españoles admiradores del General Franco y otros muchos que sienten agradecimiento y respeto, hacia su figura. Pero estoy seguro que ninguno de ellos propone que se regrese a una situación en la que la Jefatura del Estado mantenga la potestad de dictar normas jurídicas de alcance general, como el Decreto de unificación territorial, que se prohíban las huelgas. O que se implante la censura de prensa y el sindicato vertical. Ya no es posible descalificar a este tipo de franquistas, pura y sencillamente porque no los hay. Lo que pudo ser oportuno en 1939 no lo era, de ninguna manera en 1976.

Por eso quiere ello decir, que la proposición de ley que ha presentado el Partido Socialista en el Parlamento para castigar con la pena de prisión de seis meses a dos años a quienes justifiquen o enaltezcan por cualquier medio de expresión. “El franquismo”.

En la Real Academia Española la palabra “franquista” no aparece en el diccionario hasta 1992, que lo define como “movimiento político y social de tendencia totalitario” y en 2014 lo transforma en “dictadura de carácter totalitario impuesta en España por el General Franco a partir de la guerra civil de 1936-1939 y mantenida hasta su muerte”. Yo, no estoy de acuerdo de que esa dictadura totalitaria se mantuviera hasta su muerte. Esto es ofensivo para quien ejerció la Jefatura del Estado en sus ausencias, (hospitalarias, que fueron varias) ¡hay la memoria!

Cualquier español razonable y sensato, incluidos aquellos cuyas preferencias republicanas que causaron tanto daño y que no surgen de un rencoroso revanchismo, tiene que aceptar que debemos al Rey Don Juan Carlos I uno de los mas prósperos y libres periodos de nuestra historia, en el que se asentó la democracia y España alcanzo un prestigio mundial sin precedentes. Nadie que sea español puede negar la evidencia. Si alguien se atreve a decir que la recuperación de la Institución para llegar a la cumbre de nuestra historia. No fue por la voluntad personal de Franco, a pesar de tener un entorno poco monárquico, es que no conoce la historia o no la quiere conocer.

¿Seré acusado de manifestar mi aprecio hacia la persona que así lo decidió? No voy a justificar ni enaltecer a nadie, pero ningún partido político con sus proposiciones de leyes me van a quitar mi libertad. ¡Mi memoria es mía! Y nadie me la va a cambiar. Justificar es, probar algo con razones convincentes y documentos. También quieren prohibir, “ensalzar, alabar, manifestar aprecio o admiración”. Asique con el derecho de mi libertad, voy a probar algo con razones convincentes y cantidades enormes de documentos existentes que lo justifican. Este año 2018 se deberá conmemorar el ochenta aniversario de la creación de la Magistratura de Trabajo. (Que por cierto en el 98% de los pleitos los ganaban los trabajadores) También ochenta años de la Organización Nacional de Ciegos, el setenta y cinco e la inauguración de la Escuela Naval de Marín, el setenta de la primera transmisión de televisión en España, el setenta y cinco de la fabricación del primer automóvil Seat, el sesenta del ingreso en el Fondo Monetario Internacional y en el Banco Mundial, también sesenta de la inauguración de los pantanos de Entrepeñas y Buendía, el cincuenta de las Universidades Autónomas de Madrid, Barcelona y Bilbao, el cuarenta y cinco del restablecimiento de relaciones diplomáticas con la China Comunista. Como la historia no se puede borrar y el B.O.E. se puede consultar, recién terminada la guerra (in)civil, Franco dicta la ley del Fuero del Trabajo, en beneficio de los trabajadores. En base a esta ley fundamental, se aprueban las siguientes leyes: 1 de septiembre de 1939, Ley del subsidio familiar. 23 de septiembre de 1939, Ley del subsidio de vejez. 13 de julio de 1940, Ley de descanso dominical y días festivos. 25 de noviembre de 1942 seguro obligatorio de enfermedad, se construyo una red de 292 Hospitales, (los únicos que existen en la actualidad, lo mismo que los pantanos, ni uno más) 500 Ambulatorios, 425 Consultorios, 96 Residencias para ancianos. 26 de enero de 1944 contrato de Trabajo y vacaciones retribuidas. 19 de noviembre de 1944 paga extraordinaria de Navidad. 18 de julio de 1947 paga extraordinaria, “que se mantiene en la actualidad”. No quiero seguir enumerando el estado de bienestar que se disfrutaba hasta el año 1976, pero si puedo decir que antes del 76 nadie hacia la declaración de la renta, sencillamente porque no existía. La España de entonces era la octava economía del mundo, con un déficit del 7% del PIB, frente al 100% actual. El paro era insignificante.

Algunos se atreven a decir que estábamos muy mal. Que se lo pregunten al Banco Mundial. Estos son los mismos que siempre estaremos mal. Por mucho que se empeñen quien firmo los Decretos y presidio las inauguraciones de hospitales y pantanos, o por ambas cosas, la figura de Francisco Franco es inseparable de tales acontecimientos y va a resultar difícil celebrar sin citarle. Intentaran revisar actas y documentos para eliminar los acuerdos de las Instituciones, pero no se puede eliminar las hemerotecas, ni mucho menos la Historia. Cuando se unen la ignorancia y la arrogancia, el resultado tiene que ser necesariamente catastrófico… Fin de la cita.