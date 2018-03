La Montesa Crianza 2014, un rioja expresivo, goloso y descarado a muy buen precio

Domingo, 25 de marzo de 2018

Dirigida por Fernando Arce, la Asociación Cata Añada nos trae esta vez el único vino castellano y leonés adscrito a la DO Rioja

En el restaurante Casa Paca, la asociación enológica Cata añada trae una de sus catas ciegas, en ella, nuestro director de cata, Fernando Arce, nos presentó tres vinos, de los cuales uno de ellos es el que hoy nos ocupa:

La Montesa Crianza 2014, de Bodegas Palacios Remondo

La bodega está situada en La Rioja oriental en el término vitícola de Alfaro. Las 100 Ha. se desarrollan sobre una larga pendiente orientada este / sur, al pie de montaña en la Sierra de Yerga, a una altitud de hasta 550 m. Suelo de monte, agreste y de composición arcillo-calcárea de escasa materia orgánica con abundantes piedras rodadas y un característico fondo petrocálcico* limita el vigor de las plantas.

El clima mediterráneo marcado levemente por rasgos atlánticos, un viñedo de buena altitud y una escasa pluviometría confieren unas condiciones inmejorables para las uvas cultivadas en la propiedad: tempranillo, garnacha, mazuelo, graciano y viura.

Los Palacios apuestan por una viticultura basada en los rendimientos de uva por Ha. y el cuidado riguroso del enriquecimiento alternativo del suelo. Con respecto del trabajo en la bodega le dan gran importancia a la supervisión de las uvas en la tabla de selección a las vinificaciones según el tipo de vino y características de la vendimia, y a la minimización de la manipulación mecánica preservando al vino de aireaciones y oxidación durante sus movimientos y trasiegos.

En definitiva, las características geo climáticas de la propiedad, la simbiosis de variedades de uvas y el talante del trabajo, marcan la virtud de la singularidad y el carácter de los vinos de esta bodega.

La Montesa , vino insignia de la Bodega. Elaborado por uno de los mejores enólogos españoles.

La cata Ciega:

ASPECTO: Color rojo cereza con ribete* granate, limpio, brillante y lagrima fina de caída uniforme.

NARIZ: Limpia con toque de frutos maduros, notas florales y herbáceas, presencia de finos tostados especiados y mentolado de fondo.

BOCA: Agradable y aterciopelado, fresco y goloso, taninos bien pulidos y buena acidez con final persistente y elegante.

: Un rioja expresivo, goloso y descarado a muy buen precio RELACION CALIDAD/PRECIO : EXCELENTE/ 9,95 EUROS

PUNTUACION : 91

00-60 DEFECTUOSO

61-70: REGULAR

71-80: CORRECTO.

81-85: BUENO.

86-90: MUY BUENO.

91-95: EXCELENTE .

96-100: EXTRAORDINARIO.

GRADUACION : 14%

MARIDAJE : Aves, Carnes rojas, embutidos, quesos curados, cordero asado, cocidos y estofados.

SERVICIO : 15-16ºC

Ribete*

Círculo de color que se forma en el extremo de la superficie del vino, junto a la pared de la copa.

Petrocálcico*

Un horizonte petrocálcico es un horizonte cálcico endurecido o cementado por carbonato cálcico, puede contener algo de sílice. El horizonte petrocálcico está continuamente cementado hasta tal extremo que los fragmentos secos no se sueltan al sumergirlos en agua y las raíces no pueden entrar en él, extremadamente duro en seco, de manera que una azada no puede penetrar y muy firme o extremadamente firme en húmedo.

REALIZACION DE CATA EN: Casa Paca.

DIRECTOR DE CATA: Fernando Arce

FOTOGRAFIA Y EDICCION: Javier Bragado.