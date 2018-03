Unionistas se abona al sufrimiento… y a la victoria y al liderato

Sábado, 24 de marzo de 2018

Un gol del reaparecido Carlos de la Nava en el 75 permite a los blanquinegros afianzarse en el liderato tras el empate del Astorga

Victoria sufriendo en los instantes finales pero +3. Nadie dijo que fuera fácil y tal y como está este año el grupo VIII, mucho menos. Lo que sí está claro es que Unionistas es el mejor equipo de la categoría como lo confirman los números y con la victoria de esta tarde frente al penúltimo, Real Burgos, se afianza como líder, aumentando a cuatro su ventaja sobre el Astorga, que no pasaba del empate en su estadio frente al Burgos Promesas 2000.

El equipo blanquinegro llegaba de ganar dos partidos en el tiempo de descuento. Hoy el tanto del triunfo llegó con anterioridad, pero eso no quita que el cuadro charro cuajara un partido bastante irregular. En su descarga quizá que el terreno de juego estaba bastante irregular y que durante todo el partido hizo mucho viento pero, aun así, no fue el mejor partido de los de Astu, que aprovechando que se medían a uno de los rivales de abajo, aprovechó para hacer algunas variaciones en el once inicial, dando entrada a Kevin en la portería o a Obispo en el lateral, lo que permitió a Piojo jugar en su posición natural.

Aun así, el partido resultó, al menos de inicio, como se esperaba. Los burgaleses salieron tratando de impedir la salida de balón de Unionistas y el equipo salmantino adoleció quizá de la intensidad necesaria para encerrar a su rival. De hecho la primera ocasión caía del bando castellano con un disparo de Kenyi que atrapó Kevin. Posteriormente lo intentaba Gallego con un disparo desviado desde la frontal. Sin embargo, el Burgos estaba cómodo en el campo y buscaba el peligro a la contra. Así a la media hora ponía el “¡Uy!” en la grada con un disparo de Manri.

La réplica la ponía Unionistas con una buena jugada colectiva en la que Piojo se la deja a Razvan quien asiste a Mito que dispara fuera.

En la segunda mitad Astu movía el banquillo en busca de tener más posesión. Saca a De la Nava tras varias semanas lesionado y posteriormente a Chuchi. El ariete charro dio otro aire al ataque blanquinegro, que empezó a llegar con más peligro. Sin embargo, la jugada más clara llegaba por parte del Real Burgos con un disparo cruzado de Manu que desvía milagrosamente a córner Kevin. Pero la suerte estaba echada y Unionistas empezaba a avisar. Primero Mito, luego de la Nava y un instante antes de salir del campo Diego Abad tras pase de Jorge Alonso. Era la antesala del gol que llegaba en el 73 a cargo de De la Nava. Un gol que daba tres valiosos puntos, aunque el equipo charro, que pudo sentenciar, acababa sufriendo en un mal despeje de la zaga blanquinegra que hace que Antonio León estrellara un balón en el palo cuando ya parecía que llegaba el empate.

Fotos: Alberto Martín

En breve ampliaremos la noticia con una gran galería fotográfica

Ficha técnica

Unionistas: Kevin, Obispo (Carlos de la Nava, min. 50), Antonio León, Gallego, Flórez, Piojo, Carlos López (Chuchi, min. 57), Jorge Alonso, Razvan, Diego Abad (Isaac Manjón, min. 67) y Mito.

Real Burgos: Pana, Boris, Rubén, Mota, Javi, Taborda, Manu, Asier, Jonathan, Kenyi (Juli, min. 50) y Manri (Cova, min. 75).

Gol: 1-0, min. 73, Carlos de la Nava

Árbitro: Reinoso Mangas. Amarillas a Juan García (cuerpo técnico de Unionistas); y a Mota, Rubén y Manu.