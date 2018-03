Vuelve a Salamanca Ficma, el festival de cortometrajes para todos los públicos

Viernes, 23 de marzo de 2018

¿Cómo ha tratado el cine a la vejez? ¿De qué modo refleja el papel de las personas mayores en la familia, las relaciones sentimentales, afectivas y sociales, el proceso de deterioro y la cercanía de la muerte, en una sociedad donde la edad media de la población es cada vez más alta? ¿Repercute la influencia del cine de manera positiva o negativa en los estereotipos y creencias que genera la sociedad sobre la tercera edad y los mayores? ¿Trata de la misma manera a hombres que a mujeres?

La vejez es heterogénea, tanto como adultos mayores existen en el mundo. Las personas mayores de ayer no son como los de hoy y seguro que las generaciones venideras vivirán de otra forma su vejez.

Los estereotipos negativos hacia las personas mayores parten tanto de grupos de población jóvenes como de las propias personas mayores, que en muchos casos los asumen.

La imagen de la vejez que refleja el cine más actual no parece girar solo en torno al final de la vida, sino sobre las distintas representaciones sociales de la vejez, considerando ésta como una etapa nueva en la que afrontar los retos y los problemas que esa edad trae consigo, tanto para la persona mayor como para sus familiares.

Temáticas como el rol de la persona mayor, el retiro laboral, el anhelo de la eterna juventud, la lucha contra el Alzheimer, el amor en la tercera edad, cumplir las ilusiones, las relaciones intergeneracionales, sociales y familiares, la institucionalización, la pérdida de autonomía, la capacidad de elegir un proyecto de vida o el enfrentamiento con la muerte son argumentos principales o que aparecen entrelazados en un segundo plano.

¿El protagonismo de las personas mayores en las películas es interesante para la industria del cine?

Sally Chivers, profesora de Literatura inglesa y miembro fundador ejecutivo del Centre for Aging and Society de Trent University (Canadá), comenta que con frecuencia, el cine presenta un miedo generalizado al envejecimiento (Conferencia “Empty Husks’: Age, Disability, Care and Death in Contemporary Films. 2014).

Este año el objetivo del III FICMA es conseguir que los salmantinos se acerquen al cine desde la perspectiva de las personas mayores de 65 años y/o la dependencia. Así, es una excelente oportunidad para ofrecer una fiesta del cine a la ciudad y una visión activa y positiva de este sector de la población.

La Federación de Asociaciones de personas mayores de Salamanca está adscrita a la Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España. Ambas entidades luchan por la participación activa en la vejez, el envejecimiento activo y la promoción de las relaciones intergeneracionales.

Tras la celebración del II Festival Internacional de Cortometrajes sobre Personas Mayores y/o con dependencia que se celebró del 21 al 24 de septiembre en la capital charra que superó las expectativas de los organizadores al recibir más de trescientas cintas de todo el mundo a través de plataformas cinematográficas como we transfer, withabox, festhome y la plataforma de cortometrajes de la Comunidad de Madrid, 221 cortometrajes este año FAMASA ha programado con especial interés y varias novedades la organización de esta III edición.

Si el año pasado era una única sede y un jurado no presencial el que seleccionaba las películas ganadoras, este año, serán varios los lugares en los lugares en los que podrán ver las películas en Salamanca.

Es decir, junto a la tradicional sede del Centro Julián Sánchez el Charro, también se proyectarán las película a concurso en varias de las asociaciones pertenecientes a Famasa de la ciudad con el fin de acercar el cine a todos los rincones de Salamanca y lograr que Salamanca sea una ciudad de cine durante el fin de semana del 28, 20 y 30 de septiembre.

Ya se ha logrado realizar un trabajo importante logrando que este evento único en España tenga repercusión internacional. La gran gala final celebrada en el Teatro Liceo de Salamanca, fue el final de unas jornadas culturales de gran importancia de éste certamen y por ello este año, el 6 de octubre, también como novedad, se desarrollará un evento de similares características con actuaciones en directo y proyección de los cortometrajes ganadores en el auditorio de EspañaDuero el sábado 6 de octubre.

Todo en torno al Día Internacional de los Mayores, el próximo 1 de octubre.