Sábado, 24 de marzo de 2018

Atención temprana, apoyo a familias o logopedia itinerante, entre los servicios que ofrece la asociación ASPAS que demanda especialmente dotar de más recursos en las aulas a los niños con discapacidad auditiva

Más recursos para la atención de los niños con discapacidad auditiva en los centros educativos, garantizando intérpretes de lengua de signos a tiempo completo en las aulas como una de las prioridades. La educación es clave para facilitar la integración plena de las personas con discapacidad auditiva, tal y como subrayan desde la Asociación de Padres de Niños Sordos de Salamanca, ASPAS, creada hace 36 años para defender los derechos de las personas con discapacidad auditiva y apoyar a las familias con hijos sordos. “Se ha avanzado mucho a nivel educativo, pero todavía quedan cosas por conseguir”, apuntan Eva María Morales Vera, presidenta de ASPAS, y Guadalupe Fernández, coordinadora del servicio de Atención y Apoyo a Familias.

Las barreras de comunicación e información son uno de los principales obstáculos para las personas con discapacidad auditiva en su día a día. En España hay algo más de un millón de personas sordas o con discapacidad auditiva.

“La discapacidad auditiva no es visible, y al no serlo, no nos damos cuenta de las necesidades reales que implica”, subrayan desde la asociación ASPAS. “Somos poco conscientes de los problemas que tiene una persona sorda”, tanto en las actividades cotidianas como en las de actividades educativas y de ocio. “Con otras discapacidades no se cuestiona la necesidad de una serie de recursos específicos, pero con los niños con discapacidad auditiva sí, por ejemplo, el disponer de intérprete de lenguaje de signos en el aula a tiempo completo”.

La discapacidad auditiva es la dificultad específica para percibir a través de la audición los sonidos del ambiente, y en función del grado de pérdida auditiva, los sonidos del lenguaje oral y las barreras presentes en el contexto (ruido ambiental, sonidos débiles o distantes...).

La discapacidad auditiva sigue siendo una desconocida para la sociedad en general en muchos aspectos, como por ejemplo que hay diferentes grados de pérdida auditiva con repercusiones, en mayor o menor medida, en el lenguaje y la comunicación. Tanto los niños con pérdida auditiva profunda, como los niños con pérdidas auditivas leves y que desarrollan el lenguaje oral, requieren de apoyos para favorecer su proceso de comunicación y facilitar su aprendizaje en el ámbito educativo. Hay niños y adultos que utilizan audífonos o implantes cocleares, y entre ellos, hay quienes usan la lengua de signos y otros no. El desarrollo de lenguaje oral o lenguaje de signos depende del grado de pérdida auditiva.

Más de tres décadas de andadura en Salamanca

“Preocupados por la educación y el futuro de sus hijos”, un grupo de padres aunó hace más de tres décadas esfuerzos para dar visibilidad a las dificultades con las que se encontraban sus hijos, especialmente en el ámbito educativo, y donde “más recursos siguen faltando”.

A día de hoy, la asociación ASPAS reúne en Salamanca a cerca de 60 familias, cuenta con 7 profesionales y ofrece una amplia cartera de servicios que abarcan desde la atención y apoyo a las familias (orientación, información, formación y apoyo, escuela de padres y madres...); servicio de logopedia y atención temprana (dirigido a niños de entre 0 y 3 años), con atención itinerante en la provincia para sesiones logopédicas en el domicilio del niño sordo; promoción a la autonomía personal, apoyo educativo o cursos de intérpretes de lengua de signos.

Otro de los servicios de la asociación es la donación y préstamos de audífonos.

Implantes para mejorar la calidad de vida

Los implantes cocleares han permitido mejorar notablemente la calidad de vida de las personas con déficit auditivo, al tiempo que se siguen investigando nuevas vías para aumentar su eficacia, reduciendo el ruido de fondo que puede interferir a la hora de oír.

Otro de los avances médicos importantes es el examen auditivo en recién nacidos para detección precoz de la hipoacusia o déficit auditivo infantil, implantada en Salamanca desde 2003. Una sencilla prueba e indolora para detectar la actividad ante un estímulo sonoro. La detección precoz del déficit auditivo es fundamental para evitar retrasos en la adquisición del lenguaje.

En el ámbito sanitario desde ASPAS destacan el excelente trabajo desarrollado por los foniatras, otorrinos y logopedas del hospital, aunque “no se ha cubierto la plantilla y tenemos la sensación de que están dejando morir departamentos que son referencia en Castilla y León”.