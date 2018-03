Pablo Cortés: “Cada semana es un reto y una motivación para nosotros”

Viernes, 23 de marzo de 2018

El entrenador blanquinegro dejó bien claro que "Lo único en lo que pienso y lo único que firmo es ganar el domingo"

Pablo Cortés comparecía en rueda de prensa esta mañana para analizar el encuentro del domingo en Burgos frente al Bupolsa, un partido al que el conjunto charro llega tras una semana "muy positiva. Todos los entrenamientos han sido excelentes y el de hoy espectacular y en la línea de lo que queremos". Por eso, tiene ya "la vista puesta en el rival. Es un equipo competitivo y que nos va a poner las cosas muy difíciles". Con el cambio de técnico son muy competitivos, maduran mucho los partidos. Se juegan la permanencia y querran cerrarla cuanto antes. Además, ganarnos es un extra de motivación", comenta.

Además, el técnico salmantino no da importancia al hecho de jugar en hierba artificial. "Es un campo de hierba artificial, muy ancho y condicionará el bote, pero no tiene que ser una excusa porque es el mismo para los dos. Da igual el césped. Tenemos que ir a competir al máximo". Además, el entrenador se centra de nuevo sólo en el partido ante los burgaleses. "Vivimos de la presión en todos los partidos y cada semana es un reto y una motivación. Estamos con la mente de salir a ganar. Si pensamos en otras cosas puede generarnos dudas, así que sólo pensamos en salir a ganar. Yo firmo única y exclusivamente en ganar el domingo. Es lo único en lo que pienso. Desde que asumi el reto de coger al equipo siempre lo he dicho que sólo miro al siguiente partido. Está claro que si disputamos el play-off nos gustaría hacerlo en la mejor posición posible, pero no me planteo ahora entrar en los play-off sino sólo en ganar el domingo", comenta.

En cuanto a la convocatoria, confirmó la baja de Jehú, tras los fuertes golpes en la cara del pasado fin de semana y también desveló que Coque entrenaba al margen de sus compañeros. "Lo ha hecho con Borja, pero es duda. Arrastraba unas molestias y a ver cómo evoluciona". Además, respecto a la presencia de algunos jugadores en el terreno de juego, señaló que "quiero que los veinte jugadores estén preparados para jugar en el cualquier momento. Ya que personalizas en Juanan y Miguel Ángel, son dos jugadores muy importantes. Su trabajo es espectacular, pero aquí estamos para tomar decisiones. De todas formas debemos desterrar la idea de que si falta un jugador tiene que salir otro en concreto. Un mediocentro puede hacerlo de central o viceversa". La misma máxima aplicó para Mansour.