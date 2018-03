El PP vuelve a proponer la reforma del Francisco Mateos en sus enmiendas al Presupuesto

Viernes, 23 de marzo de 2018

El Partido Popular dio a conocer en la mañana del viernes sus enmiendas al Presupuesto del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo para el año 2018, con el cual “no nos sentimos reconocidos porque se ampara en decisiones en materia de ingresos que no hemos compartido”. Concretamente, los populares se refieren a la revisión catastral que empieza a ser tenida en cuenta para el pago del IBI a partir de este año, y al “aumento de los impuestos desde el inicio de la legislatura”.

Asimismo, el PP tampoco está de acuerdo “con la política expansionista del gasto público, ya que de algún sitio tiene que salir y sale de los impuestos”, aunque a la hora de plantear sus enmiendas, por un importe de 220.693,41€, lo hacen tomando como referencia las cifras de gastos e ingresos del Presupuesto, cuya aprobación este año se ha retrasado hasta casi la Semana Santa “parece que por desavenencias en el propio Equipo de Gobierno”.

Como otros aspectos de valoración general de las cuentas municipales, el PP resalta, en torno a la merma de ingresos procedentes del Estado por la pérdida de población, que el PSOE no aporta ninguna ‘varita mágica’ contra la despoblación “como reclamaba al PP cuando estaba en la oposición”. Asimismo, los populares consideran que hay muchas subvenciones “que no se dan por concurrencia competitiva”, sino por convenio o asignación directa.

Dónde quieren destinar el dinero

-El Partido Popular escogió como lugar para dar a conocer a los medios de comunicación sus enmiendas el Francisco Mateos, ya que los populares vuelven a proponer su mejora como ya hicieron hace dos años (el año pasado apostaron en las enmiendas por las pistas de atletismo de El Puente y la ampliación de las gradas de La Muge).

Para este campo proponen destinar en este 2018 un total de 100.000€, a modo de “primera fase” de reforma de la instalación. En la mañana del viernes, se centraron en las gradas, “que están obsoletas y con un tejado de uralita”. Por cierto, que desde su punto de vista el Presupuesto Municipal para 2018 tiene “un gran déficit de inversión en las instalaciones deportivas ‘clásicas’ de la ciudad”.

-También repite en las enmiendas populares, en este caso del año pasado, la habilitación de un parking para autocaravanas, al que proponen destinar 50.000€ (según sus cálculos puede habilitarse uno para 12 autocaravanas por 40.000€). El PP destaca que “día sí, día también” se pueden ver vehículos de este tipo en el parking del Mercado de Abastos”, de ahí que consideren necesaria la habilitación de un espacio que “no sería competencia del Camping”, planteando incluso que sus gestores se hagan cargo de esta instalación a modo de “extensión”. Aunque no definen un sitio concreto, el parking “podría estar en la carretera de Ivanrey”.

-Otra enmienda que vuelve a aparecer en el listado del PP es la mejora del posicionamiento de Ciudad Rodrigo en Google, ya que actualmente es “muy deficiente; algo se está haciendo mal desde la Concejalía de Turismo” atendiendo a los datos de las estadísticas turísticas en las cuales se recoge que pocos turistas han llegado a la ciudad por esa vía.

En materia turística, los populares aprovecharon para mostrar su preocupación por el hecho de que el 70% de las personas que pasaron por las oficinas de turismo de Ciudad Rodrigo durante el mes pasado fueron mirobrigenses, o lo que es lo mismo “hubo menos de 2.000 turistas en febrero pese al Carnaval” (período durante el cual las oficinas estuvieron cerradas). Para el PP, “la tendencia del turismo es al alza y esperamos que tenga reflejo en Ciudad Rodrigo”.

-Volviendo a las enmiendas, también repiten en el listado las becas de desplazamiento por estudios que propusieron los populares el año pasado y que finalmente se aprobaron en forma de moción. El PP cree que la cuantía que recoge el Presupuesto para este 2018 es “muy baja de forma intencionada” al haber sido idea suya, pidiendo que la partida se aumente en 10.000€.

-De igual modo, el PP propone un año más una partida (en este caso de algo más de 20.000€) para intentar que haya estudios reglados de la Universidad de Salamanca en la ciudad. Por cierto, que a los populares les llama la atención que el Presupuesto de 2017 recogiese una partida presupuestaria al hilo del VIII Centenario de la Universidad, y que este año, cuando justamente se conmemora ese VIII Centenario, no haya ninguna.

-Entre las enmiendas comentadas en la mañana del viernes, también proponen aumentar en 15.000€ el dinero destinado a las entidades locales menores de Águeda y Bocacara, y una “redefinición de conceptos” en torno a las subvenciones para las asociaciones de madres y padres de los colegios, “para que no pase como con las ayudas de los libros”, que inicialmente dejaron fuera a los alumnos de la Concertada.

De dónde proponen quitar el dinero

-Respecto a las partidas de las cuales quitarían dinero, el PP plantea, por ejemplo, reducir la partida de ‘Otras inversiones’, que desde su punto de vista “se hincha y entra cualquier cosa”.

-Además, creen posible reducir la partida dedicada a los gastos de Ferias ganaderas, que aumenta “pese a que el año pasado sobró dinero”, todo ello además cuando “las ferias van a menos desde que está este Equipo de Gobierno”.

-Por otro lado, entienden que la partida dedicada al pago del suministro de energía para el alumbrado público debería reducirse, una vez ya que han cambiado las luminarias del centro histórico por unas que en teoría gastan menos, además de que hay más cambios en el horizonte.

-Otra propuesta es la relativa al animador sociocultural, planteando su supresión, ya que la persona que ejerce esa función “fue contratada por 1 año para redactar el Plan de Juventud”, y ya “se pasa con holgura ese tiempo”, sin informarse además del contenido del Plan.

-Asimismo, también proponen la supresión de la dedicación exclusiva que tiene el teniente de alcalde, Domingo Benito, apuntando que “no se justifica”. Desde su punto de vista, “fue una consecuencia de un acuerdo de fuerzas políticas que no ganaron las elecciones”, teniendo en la actualidad “más funciones políticas que técnicas”, entendiendo que hay otros concejales que tienen más carga. Tanto en el caso del animador sociocultural como de la dedicación exclusiva del teniente de alcalde, las partidas no desaparecerían del todo del Presupuesto, al haber ya transcurrido varios meses de 2018.

-También en materia de concejales, creen posible reducir aún más la partida de asignaciones que reciben por la asistencia a plenos y comisiones, ya que la cifra presupuestada “no se gasta”, apuntando además que se está ahorrando “por la menor representatividad del PP y porque no se convocan tantas comisiones”.

-Por último, el PP no está de acuerdo con una partida de 2.650€ que lleva el epígrafe ‘tasaciones y peritaje’, que iría destinada a estudiar una posible compra del Museo del Orinal por parte del Ayuntamiento como solución para su viabilidad. Para los populares, “esta compra ya no tiene sentido esta legislatura”, porque además no hay presupuesto para la compra en sí dentro de las cuentas municipales, entendiendo que “debería ser la Corporación entrante la que decidiera”.