Las miradas de la Semana Santa albense: La Virgen de los Dolores

Viernes, 23 de marzo de 2018

ALBA DE TORMES | Si el tiempo lo permite, hoy viernes 23 de marzo a las 20 horas, partirá desde la iglesia de San Pedro la procesión del Vía Crucis con la imagen de la Virgen de los Dolores

"De la mirada del discípulo a la mirada de la Madre, nuestra Señora de los Dolores. Con ella iniciamos nuestra Semana Santa el viernes anterior al Domingo de Ramos. Sus ojos, vidriosos, se vuelven desconcertados hacia el cielo, incapaces de comprender del todo el porqué del dolor de su hijo, la razón de tanto sufrimiento.

La sinrazón se convierte en ella en silencio y en sus ojos adivinamos un punto de reproche a ese Dios que todo le dio y que ahora, aparentemente, todo le quita con la muerte del hijo de sus entrañas. Y es que el dolor pesa en ella, como pesan sus andas en los hombros de los que la llevan. Pesa y la acobarda. O la intenta acobardar. Por eso, su mirada, parece casi desmayada. Es la mirada del no comprender, de la desesperación, la mirada del que enfoca… y no ve absolutamente nada. Quién no se ha fijado en ella cuando desfila por las calles de Alba. Cuántos hombres y mujeres, a lo largo de nuestra historia, no han sentido que su mirada estaba en esa mirada.

A cuántos albenses nuestros, el desconcierto, la sinrazón, la falta de esperanza les hace caminar así, con la mirada de quien ya no espera nada… María también lo experimentó, podemos verlo en esos ojos que a cuantos sufrimos, hemos sufrido, o sufriremos, hablan más que si pronunciaran palabras. Su mirada, callada, se sitúa al lado de la nuestra en el dolor. Tal vez, por eso, es una de las imágenes más queridas entre nosotros. Porque en ella también nos vemos reflejados. Porque en ella nos sentimos comprendidos y acompañados"

Texto: Ángel Alindado

Fotografía: Ricardo Tejedor