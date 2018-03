Concentración por las pensiones ante los Ayuntamientos el día 16 de abril

Reunidas la Comisión de Portavoces y la de Organización hemos visto como necesaria mantener la tensión conseguida mediante las movilizaciones del pasado 22 de Febrero y 17 de Marzo, que, por demás, nos demanda el colectivo de pensionistas y ciudadanía en general. Seguimos luchando por nuestras reivindicaciones básicas de subida de pensiones según el IPC, rechazo total de la miserable subida del o,25%, rechazo del Factor de Sostenibilidad cuya entrada en vigor el 1 de Enero de 2.019 supone una nueva pérdida en nuestras pensiones, recoger las pensiones como un Derecho Constitucional, restablecimiento de la jubilación ordinaria a los 65 años, pensión mínima de 1.084 euros, rechazo al copago farmacéutico, desaparición de la brecha de género, etc. etc…. Además vamos a aprovechar la muy probable presentación en la Comisión Europea el próximo mes de julio del Producto Europeo de Pensiones Individuales, en forma de Reglamento, lo cual implica el obligado cumplimiento para los Estados miembros, entre ellos España. Este Producto implicaría un aumento de la desgravación fiscal y una promoción por parte de los Estados de los Planes de Pensiones individuales, lo que choca frontalmente con el mantenimiento del Sistema Público de Pensiones. La Unión Europea se destapa, una vez más, como una entidad intranacional de promoción de mercados de capitales y no una Europa Social y de ciudadanía. Apuesta, claramente, por un empobrecimiento del Sistema Público de Pensiones en favor de los Planes Privados, que favorecerán, para más inri, a la población de mayor poder adquisitivo. Por ello vamos a presentar en todos los Ayuntamientos una moción para que estos rechacen esta medida europea que coincide y refuerza la posición contraria a las pensiones públicas del Gobierno del Partido Popular. Como medida movilizadora y en apoyo de las citadas mociones debemos realizar Concentraciones delante de los Ayuntamientos el próximo día 16 de Abril. La moción citada la remitiremos próximamente a toda la Asamblea Estatal y a todas las poblaciones movilizadas. Junto con ella irá un comunicado/nota de prensa para que por las distintas Plataformas sea remitida a todos los medios de comunicación de su ámbito (radio, tv, medios digitales, difusión por redes, etc.) Coordindora Estatal para la Defensa del Sistema Público de Pensiones