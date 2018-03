La difícil tarea de conciliar...para todos

Partiendo de la base que soy padre de dos hijos, no puedo entender que un mundo que lucha por una igualdad lo haga a base de desigualdades. No puedo entender el apagar la luz del vecino para que la propia destelle más, no puedo entender las diferencias por ser diferente...o igual , no puedo entender al que no diferencia la fusta del fuste y créanme cada día hay más.

Podría decir, y lo voy a decir que una mujer sin hijos es una mujer manqué, lo mismo que un hombre.Tener hijos no es más ni menos, ni determina privilegios, ni los tiene que dar, tener hijos es una decisión privada de un ámbito privado. De hecho se podría alinear con cosas tan naturales como defecar o dormir. Algo natural.

Hay mujeres y hombre que no pueden tener descendientes porque su funcionamiento biológico se lo impide y son tan felices como cualquiera. Igual que se puede vivir sin conocer el Machu Pichu. Los hay que renuncian a las descendencias por los agujeros del la moneda y las tarjetas con banda magnética, de hecho posiblemente sea la mayor desigualdad. La falta de parné retrasa la procreación y llega un momento que se pasó el arroz para las rutinas, incluso aburridas; para la fuerza, incluida la física, que un hijo exige.

La “ pasta”manda mucho en la labor de engendrar. “Me hubiese gustado un varoncito que de futuro al apellido, orgullo de mi hogar; pero aún me gusta más salir al garito de al lado con cien euros en el bolsillo, y hay que elegir, no queda otra.

También, como no, hay un grupo minoritario que pasan de llantos y mocos, simplemente por que sí, algo absolutamente respetable. Así como los hay, que su ambición es la adopción del vástago y evidentemente , no es igual pero es lo mismo, igual que los sordos tienen otra forma de oír tan importante y válida como la que recoge mi pabellón auditivo.

De hecho hay muchos momentos en la vida en que es precisa la renuncia. Para poder ser luego, precisamente, una persona de verdad.

Y después de esto que alguien me explique qué razón se puede dar cuando se premia en oposiciones públicas con puntos por descendiente. Bueno y ya que están explíquenme , lo del idioma, y lo del... y lo del...y mientras sigamos permitiendo las igualdades desiguales, los equilibrios desequilibrantes y los razonamientos sin razón.