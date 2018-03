Quiero vestir de primavera ya

Jueves, 22 de marzo de 2018

Se nos presentan ocasiones en las que tenemos que elegir un etilo, está claro que en SAMARA SHOP puedes encontrar eso que buscas

Se acabó eso de abrir el armario lleno de ropa y decir “No tengo que ponerme” sobre todo cuando vas a trabajar y quieres llevar el look ideal y no repetir.

Hoy es de esos días, ¡ quiero vestirme ya de primavera ¡ olvidarme por unos meses de esa ropa de invierno que tan aburrida me tiene…

Salgo de casa y justo pegando a mi portal tengo una tienda que ¡ME ENCANTA!!! se llama SAMARA SHOP, compraría todos los vestidos, camisetas, chaquetas, bolsos,…que tiene.

Me asomo al escaparate y no puedo resistir la tentación de entrar y ver la cantidad de vestidos de estampados preciosos que existen en el interior del local. La propietaria me saca una chaqueta que hace juego con el vestido, con ese estampado tan precioso y llamativo, ¡ Venga ! La chaqueta también me la llevaré.

Según estoy esperando a que cobre a otra clienta en la caja miro hacia el perchero de mi izquierda y veo otro vestido blanco, estilo lencero que no puedo pasarlo por alto, es precioso y con el foulard que está colgado… más todavía.

Resumiendo …me llevo los dos vestidos porque sé que sin duda les sacaré un buen partido esta primavera.

Muchas veces se nos presentan ocasiones en las que tenemos que elegir un etilo, está claro que enAVD. Italia, 14 Salamanca)lo encontrarás