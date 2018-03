Seguridad informática: internet y aplicaciones móviles

Jueves, 22 de marzo de 2018

Aprovecha las infinitas posibilidades que nos proporciona hoy en día internet tanto para el PC como para los dispositivos móviles, pero siempre con prudencia

En la actualidad estamos acostumbrados a buscar todo tipo de servicios e información por internet y obtenerlo prácticamente de inmediato, aunque debemos de saber que no siempre podemos confiar en que se trate de una navegación segura: son muchos los elementos que intervienen en una simple descarga, sin olvidar que el fraude campa a sus anchas en el anonimato de la red. Por lo que los beneficios e intereses de muchas personas giran en torno a tus búsquedas, la descarga de un archivo, o el uso de una app para móviles.

Cómo potenciar la seguridad de tus descargas online

Es conveniente que visites un Blog de seguridad y mantenimiento informático para estar así enterado de las últimas novedades en cuanto a la seguridad informática, así como los intentos de scam más populares, o las técnicas más innovadoras con las que infectan nuestro equipo informático. Así, tendrás un mayor conocimiento real acerca de lo que se mueve en la red y podrás evitarlas todas ellas, identificando qué páginas ofrecen realmente lo que prometen, y cuáles tan solo quieren intentar obtener algún tipo de beneficio por tu parte.

Una buena forma de hacerlo sería instalando previamente un programa como antivirus o antispyware que analice cada nueva descarga. Pero si no quieres depender de software externo, sin duda alguna lo más eficaz será que sepas identificar las extensiones de los archivos, y el contenido del mismo.

La descarga de ebooks online, el mejor ejemplo

Actualmente los libros virtuales (ebooks) son tendencia, por lo que miles de personas buscan a diario páginas desde las cuáles poder descargar ebooks gratis y poder así disfrutar de una lectura amena en estos dispositivos. Sin embargo, el formato que presentan los libros virtuales es bastante desconocido para el público general, por lo que puede invitar a que multitud de páginas intenten incluir software malicioso en detrimento de ello aprovechando la confusión. Si no conoces ninguna web 100% fiable para descargar ebooks como bajaebooks, o simplemente no encuentras el libro virtual que buscas en ella y te ves obligado a indagar por la red, ten en cuenta que los formatos principales son:

Archivos en PDF.

Formato Epub.

O también MOBI.

Las aplicaciones móviles, la principal vía de acceso a tu smartphone

En cuanto a los teléfonos móviles, nuestra recomendación es que limites la descarga de cualquier tipo de archivo online a cero, a no ser que no haya mayor remedio. Además, la instalación de las apps deberás de hacerla desde la tienda oficial de Android o iOS (dependiendo del sistema operativo que tengas) y actives la opción en ajustes que evita la instalación de cualquier archivo APK de aplicaciones externas (y no oficiales).

Dos de las apps más populares: Whatsapp y Uber.

Ambas son de las más descargadas, aunque por necesidades totalmente diferentes: en la primera, tendremos una genial app de mensajería instantánea con la que poder estar siempre conectados y en contacto con los nuestros. Mientras que Uber es una aplicación imprescindible para moverse por la ciudad.

En lo que respecta a la app de Whatsapp deberás de tener especial cuidado con la vulnerabilidad de la misma, ya que existen multitud de servicios con los que poder hackear whatsapp gratis sin encuestas y sin apenas esfuerzo, por lo que si realmente quieres preservar tu intimidad, evitar que alguien pueda espiar whatsapp y leer todas tus conversaciones deberás de tener cuidado con los permisos que das a otras aplicaciones y software dentro del propio teléfono móvil o incluso desde el PC. Y es que es bastante habitual que con el uso de Whatsapp Web, lo dejes abierto en el ordenador, y cualquiera con acceso al mismo pueda ver tus conversaciones de Whatsapp en tiempo real, o acceder a fotos videos y otros tantos archivos.

O bien mediante el Uber inicio de sesion como conductor, o como cliente. Con la primera opción tendrás una opción fiable y segura con la que sacar un sobresueldo extra, mientras que como usuario y cliente podrás disponer siempre de un método de viaje elegante con el que contar en los momentos más inoportunos.