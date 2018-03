En ciernes, expulsiones temporales para el fútbol.

Personalmente, siempre he mantenido la idea de que en el fútbol no debía haber expulsiones, el partido debería celebrarse en permanente disputa de once futbolistas contra otros once, entre otras cosas porque el espectáculo deportivo se degrada y es un agravio para el espectador que ha pagado religiosamente por ver un partido de manera íntegra, disputada, y al fin y al cabo las conductas antirreglamentarias pueden sancionarse de otra manera. Me gusta en este aspecto el baloncesto, las sanciones suelen ser dinerarias y aunque se expulse a un jugador entra otro para no desvirtuar la competencia del partido que siempre se jugará cinco contra cinco.

Se está experimentando en Inglaterra para reducir las protestas y peleas en los partidos y se quieren extender las expulsiones de manera temporal. De tal manera que las tarjetas amarillas y rojas actuales pudieran dejar de tener el significado actual. Han probado en algunas categorías las expulsiones temporales y están satisfechos de los resultados, por lo que se ampliaría a otras categorías. De hecho, en 32 ligas menores de la zona de Nottinghamshire, del centro de Inglaterra, se han implantado ya los llamados “sin- bins”, consistente en expulsar 10 minutos al jugador que ve la tarjeta amarilla y esta práctica la llevan ejerciendo hace dos años.

En todo caso, aún hay reticencias y, aunque está siendo un éxito, la iniciativa “puede funcionar mejor en el fútbol base que en el fútbol profesional”. El debate actual es “saber hasta qué competición podemos llegar con los “sin-bins”. Una cuestión si está clara, en el tiempo que los árbitros han utilizado las expulsiones temporales se redujeron las trifulcas, peleas y protestas por cuanto los futbolistas “se vuelven más responsables de lo que hacen sobre el terreno de juego”. Por lo mismo, la labor del árbitro está siendo más sencilla. Un dato expresivo, se han reducido las expulsiones y protestas en un 38% en las 32 Ligas experimentadas. Y una opinión más: “Si estoy expulsado durante 10 minutos después de haber insultado o protestado al árbitro, mis compañeros no estarán contentos y me lo recriminarán”. Por tanto, está en camino una rectificación de las Reglas que puede tener un efecto positivo…

Salamanca, 21 de marzo de 2018.