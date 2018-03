Recordando las carnavales de 1971

Miércoles, 21 de marzo de 2018

Monette González rescata uno de los momentos festivos de Ledesma a través de esta curiosa fotografía tomada por Agustín Martín Tocino

En esta maravillosa fotografía del amigo Agustín Martín Tocino podemos ver como se habían juntado varias pandas en la puerta del Rocal para inmortalizar ese momento de gran alegría,pues en los carnavales se derrocha alegría a raudales. El amigo Manolo Caño nos ha facilitado los nombres de los que en ese momento se habían puesto frente a la cámara de nuestro amigo y fotógrafo de toda la vida, Agustín.

Por otro lado, nos dice Manolo que, fijándose en la parte izquierda de la fotografía, se puede apreciar como estaban en plena obra para hacer el cerramiento de la pista de baile para hacer una discoteca cerrada dentro del mismo establecimiento. Si uno no recuerda mal, dicha discoteca ya estaba hecha en el año 71,pues, de eso sí me acuerdo, estando en el 71 en la mili en Salamanca, los sábados nos desplazábamos hasta Ledesma para acudir a dicha discoteca, y he dicho nos desplazábamos, porque éramos algunos ledesminos los que estábamos haciendo la mili en el mismo cuartel de Ingenieros, y así de paso llenábamos un poco los petates con lo que nos daban nuestras madres para ir tirando una semana más con esas viandas que con mucho sacrificio nos daban en casa, pues la comida del cuartel no era precisamente de lujo, ni mucho menos.

Queremos hacer una puntualización, y es que algunos de los que se ven en la fotografía ya no están entre nosotros, por lo que con mucho cariño le hacemos un homenaje, y que Dios les cuide allá donde estén. Gracias Manolo Caño por tu tiempo y tus gráficos con los nombres, sino de todos, sí de la mayoría.

Texto: Monette González