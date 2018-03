Sin ambiciones particulares y partidistas...

Se puede fingir pasar o estar por encima del bien y de la realidad, pero no se puede pasar o estar verdaderamente. Tampoco se puede pasar de los que pasan o estar por encima de ellos, porque si se estrellan habrá que ayudarles, con respeto, con la conciencia que en esa traición a la verdad nadie tiene derecho a tirar la primera piedra. Es justo ayudar a que descubran que no es tan difícil conocer las cosas rectas. Casi siempre basta ponerse la mano en el corazón para saber si obramos bien o mal, aunque no es que se descubra la verdad a base de corazonadas; pero sucede que la conciencia es una luz que mientras hay uso de razón no se apaga.