Carlos Rodríguez Braun y Belén Carreño reflexionarán sobre el papel de la economía en los medios

Caja Rural de Salamanca y la Asociación Salmantina de Periodistas (ASPE) reunirán este jueves, a las 19.00 horas, en la sede central de Caja Rural, al economista Carlos Rodríguez Braun y la periodista Belén Carreño, que analizarán el modo en que los medios abordan la información económica. Ésta ha adquirido un creciente protagonismo en los medios y la ciudadanía necesita interpretar correctamente unos datos que terminan condicionando nuestras vidas.

Belén Carreño (Oviedo, 1976). Licenciada en Ciencias de la Información por la Pontificia de Salamanca. Master en Relaciones Internacionales por la Complutense, ha trabajado en la Agencia EFE desde Bruselas, en la Oficina Económica y Comercial de España en Nueva York y en la web de Naciones Unidas y, de vuelta en España, de nuevo en la Agencia EFE y en Expansión, Público y eldiario.es.

Actualmente es analista económica en Al Rojo Vivo y otros programas de la Sexta así como en el programa de radio "La Brújula" en Onda.

Carlos Rodríguez Braun (Buenos Aires, 1948) es doctor en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid y catedrático de Historia de Pensamiento Económico en dicha Universidad. Desde 1977 se dedica en España a la docencia y al periodismo.

Es académico en la Academia Nacional de Ciencias Económicas de la Argentina, profesor visitante de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y la Universidad Católica Argentina, miembro de la History of Economics Society, de la European Society for the History of Economic Thought, de la Asociación de Historia Económica y de la Sociedad Mont Pèlerin, y también es evaluador e integra los consejos asesores de publicaciones científicas en España y otros países.

Ha ejercido asimismo la actividad periodística y de divulgación de la economía. Fue director de “España Económica” y subdirector de “Cambio 16” y del programa “El valor del dinero en RTVE”, y ha publicado numerosos artículos en la prensa de España, Europa y América. En la actualidad es columnista de medios de comunicación como La Razón, Expansión, Actualidad Económica y Libertad Digital y comentarista en Onda Cero Radio.