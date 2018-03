Cómo se formó la crisis y la corrupción, todo por culpa de una vaca llamada construcción

Miércoles, 21 de marzo de 2018

Fraga como buen discípulo de un dictador un partido fundó, al que Alianza Popular llamó. También Felipe González como buen estudiante con matrícula de honor otro partido fundó al que PSOE llamó. Se pusieron en campaña y Felipe ganó. Los españoles se dieron cuenta de que tras cuarenta y cinco años de derecha, el cambio era mejor: “a ver si los obreros cambian de situación”.

Pues tal empeño puso que a los obreros con todos sus derechos situó. También tuvo ladrones a los cuales castigó, metiéndolos en la cárcel hasta cumplir su castigo: fueron dos ministros, Vera y Barrionuevo; el Jefe de los Guardias, y Conde, que a Banesto arruinó, pero Felipe muy valiente a los que allí teníamos el dinero nos lo dio.

Tan bueno fue su mandato que trece años duró. Fraga cansado de esperar cambió el nombre del partido y a Aznar se lo entregó a base de mentiras y de ‘váyase, Sr. González’. Al remate lo consiguió Aznar, y Fraga que le ayudó, empezaron a gobernar con muchísima ilusión.

Entonces con las ayudas europeas los establos eran un buen negocio. Montaron uno y rápido lo pusieron en producción. Entre todas las vacas había una que se llamaba construcción. Como para ellos dos solos era mucho trabajo, metieron tres obreros: Bárcenas, Blesa y Rato. A cada uno le dieron su destino para sacarle la mayor producción: Blesa a engañar a los ancianos, Rato como ya sabía el oficio que su abuelo le enseñó le metieron de ordeñador. Tanta leche daba la vaca llamada construcción que Bárcenas no tenía tiempo de hacer tantos sobres y repartirlos. Cuando no podía hacer tanto trabajo los metía en el bolsillo y en Suiza los ingresó. Él decía que había que averiguar de dónde le venía tanto montón. Lo metieron en la cárcel y el Presidente del Gobierno le mandaba mensajes, ‘Luis, sé fuerte, que todo tiene solución’.

Llegó el 2004, que tocaba hacer elecciones que Zapatero ganó y siguió las mismas normas que le dejó su antecesor. La vaca llamada construcción siguió dando leche, y Zapatero, un campeón, porque los 3.000.000 de puestos de trabajo que la vaca llamada construcción creó, la segunda legislatura ya no la aguantó, porque la vaca se secó, y el pobre de Zapatero dejó de ser un campeón, porque a los 3.000.000 de obreros que le había dejado su antecesor al morirse la vaca fue imposible darle solución.

Pero aunque le pasó todo esto, a la hucha de las pensiones nunca la tocó, más bien la engordó y siempre nos subió las pensiones, menos el último año que las congeló. En el 2011, elecciones convocó, las que Rajoy ganó, adquirió mayoría absoluta metiendo una cantidad de mentiras a las que también el director de campaña le ayudó, que era Esteban Pons. Decían que el PP era capaz de crear 3.500.000 puestos de trabajo pero sin darse cuenta que el momio que tuvieron con la vaca ya se había acabado.

El contenido de todas las mentiras que metieron la gente se las creyó y le dieron mayoría absoluta, y esa fue la solución. Pero de todas las mentiras ni una cumplió, estuvieron toda la legislatura diciendo que era imposible gobernar por la herencia que Zapatero les dejó. Esto es otra mentira, porque lo único que han hecho es multiplicar a los ricos y a los pobres, hacer de un puesto de trabajo dos, y engañar a los ancianos con las preferentes y con su pensión: se lio a gastar de la hucha hasta que la terminó, ahora todos los ancianos en manifestación porque la subida que nos han hecho es de un euro, y a los que más cobran de 2, pero ellos como para meter mentiras son lo mejor, ya se inventarán algo para que los sigan votando y sigan gobernando.

Y la gente obrera no se da cuenta que la izquierda le hará poco, pero la derecha mucho peor. Los que pasamos toda la dictadura lo vimos bien claro con ese Sr., para él hizo una buena fortuna, y para todos los que tenía a su alrededor, y el que le estorbaba lo mató. Es lo que estos están haciendo: estos para ellos buenos sueldos y todavía no tienen bastante porque todos los días sale un ladrón. Después todo lo niegan diciendo que ellos no son. Y yo me pregunto, ¿entonces done ha ido el dinero? Porque para los pobres no, porque el 90% no hemos visto un billete de 500€. ¿Dónde han ido?

Aquí termina lo que opina un humilde analfabeto.