El PP y el consenso sin consensuar Mediada la tarde del lunes, leemos atónitos que “el PP de Béjar urge la necesidad de un consenso para garantizar el Sistema Público de Pensiones” y echando la vista atrás, no recordamos haber visto ni oído a estos señores aparecer por las manifestaciones o hacer público su apoyo a las mismas, reivindicando en compañía de sus paisanos lo que consideramos unas reivindicaciones justas para todas esas personas que han trabajado duro y han luchado por conseguir las mejoras que su partido ha dilapidado a base de decretazos con mayorías. Tampoco hemos visto que cedieran el balcón del Ayuntamiento (el de todos, no el suyo) para la lectura de los manifiestos que habrían ayudado al buen entendimiento de lo que en ellos se decía. Lo que más nos llama la atención es que un partido que gobierna a golpe de mayorías y que nunca ha tenido el menor acercamiento hacia los partidos de la oposición y sus propuestas, hable ahora de consenso. Y no solo eso, sino que pretende con esta propuesta quedar como el adalid de la lucha por unas pensiones justas. Consensuar –adoptar una decisión de común acuerdo entre dos o más partes- es un verbo que ustedes, señores del PP bejarano, nunca han sabido conjugar y que les produce pavor, sobre todo si aquello que se ha de consensuar viene de la otra parte. Desde el Círculo de PODEMOS Béjar y Comarca, nos vemos en la necesidad de recordar a nuestros paisanos las argucias que el PP de Béjar lleva a cabo cada vez que se acercan las elecciones, y ésta raya con la indecencia. Han interpretado que la asistencia a las manifestaciones ha sido plural y le ‘han visto las orejas al lobo’. Sí, a dichos eventos han acudido sus propios votantes y ante tal hecho, se han puesto en guardia, como siempre, y con engaños y triquiñuelas pretenden recuperar esos votos que supuestamente han perdido. Señores del PP bejarano, dedíquense al asfaltado de las calles, a inaugurar fuentes y jardines y a despilfarrar el dinero en ese juego de las portadas que tanto les gusta. Mientras, olvídense de la despoblación, del envejecimiento, del paro, que como la crisis, son cosa del pasado… Pero por favor, no insulten la inteligencia de sus paisanos. CÍRCULO DE PODEMOS BÉJAR Y COMARCA