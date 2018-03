La inspiración del Jazz

Improvisar es vivir, vivir el presente, sin pensar en el futuro más allá de esa improvisación que nos lleva poco a poco hacia adelante. Es vivir cada instante y hacerlo único.

El jazz, además, tiene múltiples beneficios a nivel físico, psíquico y sensorial que, escuchado a temprana edad, va a suponer que nuestro cerebro despierte en muchos ámbitos, según los estudios realizados.

Escucho a mucha gente que me dice que el jazz no hay quién lo entienda, todas esas notas sonando como si fueran lanzadas al azar, música carente de melodías reconocibles o pegadizas… Sí amigos, la música es tan fascinante que aunque nuestros oídos no la entiendan, para nuestro cerebro es un interruptor que se enciende.

El Jazz, a pesar de lo dicho, posee grandes cualidades. Algunos ejemplos son:

Reduce la depresión infantil, el estrés y la ansiedad, nos facilita el aprendizaje de nuevos idiomas, reduce eficazmente los dolores de cabeza y las migrañas, ayuda a aumentar la memoria, la concentración y el cociente intelectual de los niños, desarrolla la movilidad de nuestro cuerpo y la coordinación de nuestros movimientos. Además, en algunos hospitales se utiliza como terapia en el parto y el posparto, y algunos estudios afirman que combate el dolor de las enfermedades crónicas.

Imaginad lo que puede hacer en el los cerebros de los alumnos más jóvenes.

El Jazz abre camino a las emociones, ayuda a expresar sentimientos, da energía por su vitalidad, libertad y dinamismo, pero también es un eficaz relajante, ayuda a la reflexión y a ahondar en nosotros mismos.

Es tan beneficioso que la UNESCO proclamó que cada 30 de abril se celebraría el Día Internacional del Jazz, porque se entiende como un símbolo de la Paz y de unidad de las personas. Estudiar la historia del Jazz, abre la mente, nos da valores y enseña a rechazar estereotipos, nos enseña que la unión y la fusión de culturas es algo bueno y es un referente para entender el fundamental papel de la mujer en la música actual y lo mucho que costó asumir que así fuera.

El Jazz, no pasa de moda y es una fuente de conocimiento. Es por eso que, a principios del siglo XX, George Gershwin hacía referencia a la improvisación con estas frases: “La verdadera música debe reproducir el pensamiento y la inspiración de la gente y del momento que se vive” , “la vida es muy parecida al Jazz ... Es mucho mejor cuando uno improvisa”.