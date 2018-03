El 3º Día | 19 Marzo

Lunes, 19 de marzo de 2018

Algunas historias complementarias del fin de semana deportivo, desde el Francisco Mateos y su blanca nieve hasta el palco del Camp Nou

[HILO MUSICAL]

Somewhere over the rainbow, de Israel Kamakawiwo’ole > Nos quedamos con la canción con la que se cerró la retransmisión del partido del pasado jueves entre Houston Rockets y Los Ángeles Clippers en Movistar. Esta canción es una de las más de 100 versiones que se han hecho del clásico Over the Rainbow de la película El Mago de Oz (la de 1939).

[MOMENTOS FdS]

- Así quedó tras la nevada el Francisco Mateos : En la gran galería de imágenes de la nevada del pasado sábado en Ciudad Rodrigo no llegamos a incluir la fotografía de cómo quedó el Francisco Mateos tras la nevada. Pese a lo que pueda parecer, la nieve desapareció a lo largo de la misma mañana sabatina.

- Con uno vale para el transporte : En el partido de cadetes entre III Columnas y el FS San José de la sobremesa del sábado en Conde de Foxá, uno de los jugadores visitantes resultó bastante dolorido en una acción, siendo necesario que abandonase la pista, encargándose un compañero de llevarlo hasta el banquillo en brazos.

- Parecidos razonables : Los espectadores en Conde de Foxá del duelo de infantiles entre III Columnas y La Bañeza, le sacaron un parecido razonable al jugador visitante que lucía el dorsal número 10. Por altura, aspecto e incluso por la forma de moverse, a la familia del III Columnas le recordó mucho a uno de los alevines del Club, José Alberto.

- Doblete : El que tuvo una tarde sabatina más ajetreada fue el portero del III Infantil, Iván, que hizo doblete público. Nada más concluir su tarea como portero de los suyos frente a La Bañeza (jugó el partido entero ya que su compañero David está lesionado), subió al Teatro Nuevo para participar en el pregón de la Semana Santa tocando con la Banda de Cornetas y Tambores de la Cofradía de Jesús Nazareno.

- Reparadas : En los últimos días, han sido reparadas las redes de los Campos de Toñete que tienen como finalidad evitar que los balones se pierdan. Para poder ‘coserlas’, fue necesario llevar un camión-grúa.

- Una de ingenieros : En el duelo de juveniles entre Ciudad Rodrigo B y Cristo Rey Barrio Vidal B, hubo una ocasión en la que el balón se salió del campo quedando enganchado en la red de una de las porterías de fútbol 7. Los jugadores del Cristo Rey no atinaban a sacarlo (tampoco tenían prisa), teniendo que acudir uno de los mirobrigenses, Jorge, a sacarlo. Como dijo Javi Martín, “tampoco hay que ser ingeniero para sacar el balón de ahí”, replicando uno de los jugadores visitantes que “yo no tengo que sacar ningún balón”.

- Vía libre : Ese partido de juveniles fue arbitrado por el colegiado ‘estrella’ de Salamanca, Alfonso Vicente, que se puede decir que fue ‘un poco’ permisivo con las faltas. En un momento dado, a Jorge le dieron una buena tarascada que quedó sin sanción para sorpresa de todos, diciéndole desde la grada, “tranquilo Jorge, si eso no es falta, puedes dar”.

- En la Llotja del Camp Nou : La guardameta del Club Natació Sabadell y de la Selección Española Laura Ester Ramos, con orígenes familiares en Peñaparda, fue invitada de honor en la jornada del domingo en el Camp Nou en el partido entre FC Barcelona y el Athletic de Bilbao, recibiendo en la Llotja (es decir, en el palco) una camiseta blaugrana personalizada.

- Se acerca el adiós : Uno de los protagonistas de ese duelo en el Camp Nou fue Andrés Iniesta, que hace unos días dejo entrever que puede estar cerca su adiós al Barcelona. Estos días se ha podido ver por Twitter esta imagen que refleja bastante bien lo que es y ha sido Iniesta.

DON ANDRES INIESTA 😢 pic.twitter.com/a5aFsiD8xK — Fútbol al revés (@Futbolalreves) 10 de enero de 2018

[+TWEETS]

[ZONA CLUBES]

>> CIUDAD RODRIGO CF:

| SENIOR - 26PJ|46GF|23GC > 15 goles: Alberto Martín; 8 goles: Alberto García; 6 goles: Maza; 3 goles: Carli y Javi Moríñigo; 2 goles: Pando, Sergi y Gabri; 1 gol: Dani Crespo, Wiki, Adrián Gallego y Agudo; +1 en P.P.

+ S24, 17.00h., en Béjar, frente al Béjar Industrial

| JUVENIL A – 19PJ|60GF|29GC > 17 goles: Agudo; 13 goles: Jesús; 7 goles: Omar y Samuel; 5 goles: Víctor; 3 goles: Miguel Ángel y Juanjo; 1 gol: Lemus, Jorge, Maca, y Sergio; +1 en P.P.

+ S24, 18.00h., en los Campos de Toñete, frente al Peñaranda de Bracamonte

| JUVENIL B – 21PJ|72GF|62GC > 20 goles: Diego; 10 goles: José Manuel; 7 goles: Miguel Ángel; 6 goles: Luis; 5 goles: Javi Martín y Jesús Mari; 4 goles: Javi Casti; 3 goles: Jorge; 2 goles: Sergio, Dani Blanco, Antonio y Koke; 1 gol: Álvaro, Iván y Roberto Criado; +1 en P.P.

+ Domingo de Ramos, 17.00h., en los Campos de Toñete, frente al Villares de la Reina B

| CADETE – 18PJ|28GF|50GC > 10 goles: José Manuel; 5 goles: Luismi; 3 goles: Raúl y Antonio; 2 goles: Alberto; 1 gol: Manuel, Marcos Sánchez, Dani, Christian e Iker

+ S24, 12.45h., en los Campos de Toñete, frente al Peñaranda de Bracamonte

| INFANTIL – 18PJ|33GF|85GC > 12 goles: David Torres; 5 goles: Guille; 4 goles: Luis Criado y Álvaro Iglesias; 3 goles: Álvaro Castaño y Carlos; 1 gol: Antonio y Rodrigo

+ S24, 16.00h., en los Campos de Toñete, frente al Peñaranda de Bracamonte

| ALEVÍN A – 19PJ|25GF|139GC > 9 goles: Álex Martín; 6 goles: Rodrigo Lucas; 3 goles: Cristian Rodríguez y Pablo Bernal; 2 goles: Manuel de la Nava; 1 gol: Christian Serrano y Pablo Alaejos

+ S24, 11.00h., en los Campos de Toñete, frente al Peñaranda de Bracamonte

| ALEVÍN B – 16PJ|24GF|128GC > 4 goles: Álex Sánchez y Pablo Duque; 3 goles: Jesús y Pablo Domínguez; 2 goles: Christian, Juan, Diego y Ángel; 1 gol: Santi Merino; +1 en P.P.

+ S24, 13.00h., en Alba de Tormes, frente al Alba de Tormes B

| BENJAMÍN – 18PJ|115GF|63GC > 33 goles: Álex Sánchez; 18 goles: Diego; 16 goles: Álvaro; 13 goles: Miguel; 11 goles: David; 7 goles: Oliver; 4 goles: Pablo Rodríguez y Nourdin; 3 goles: Pablo Martín; 2 goles: Cristian y Álex Ramos; 1 gol: Juan

+ S24, 11.00h., en Villares de la Reina, frente al Villares de la Reina C

| PREBENJAMÍN – 16PJ|93GF|37GC > 49 goles: Javier Martín; 21 goles: Álvaro Flores; 13 goles: Eric; 3 goles: Julio y Javier Sánchez; 1 gol: Asier; +3 en P.P.

+ S24, 11.30h., en Salamanca, frente al Chamberí B

>> III COLUMNAS:

| SENIOR - 23PJ|74GF|115GC > 19 goles: Arturo; 12 goles: Asier; 10 goles: Marc y Raúl; 6 goles: Álex y Cholo; 4 goles: Álex Francisco; 3 goles: David; 1 gol: Rubén, Dani y Cristian; +1 en P.P.

+ Domingo de Ramos, 18.00h., en Salamanca, frente al FS San José

| JUVENIL - 26PJ|116GF|85GC > 26 goles: Álex Morales; 19 goles: Daniel; 16 goles: Jesús; 13 goles: Óscar y Adrián; 7 goles: Antonio y Alejandro Marquiz; 3 goles: Kamal y Sergio; 1 gol: Álex, Diego Rubio, Hamid y Samuel; +5 en P.P.

+ Domingo de Ramos, 17.30h., en Conde de Foxá frente al Alhambra de Guijuelo

| CADETE - 22PJ|156GF|66GC > 39 goles: Jorge; 22 goles: Álex; 18 goles: Andrés; 17 goles: Samu; 12 goles: Sergio; 10 goles: Diego Rubio y Javi; 8 goles: Pablo Martín; 5 goles: Diego Ruiz; 4 goles: Jacobo y Adrián; 2 goles: Mario y David; 1 gol: Pablo Ramos; +2 en P.P.

+ S24, 17.00h., en Guijuelo, frente al Alhambra de Guijuelo

| INFANTIL – 17PJ|96GF|40GC > 21 goles: Pablo; 17 goles: Alberto; 13 goles: Miguel; 12 goles: Julio; 11 goles: Corvo; 8 goles: Álvaro; 5 goles: Manuel; 3 goles: León; 2 goles: Iker y Yassin; 1 gol: Ángel Luis; +1 en P.P.

+ S24, 16.30h., en Valladolid, frente al Zaratán Courviset

>> MIRÓBRIGA FUTSAL – 17PJ|95GF|60GC > 17 goles: Ratero y Tote; 11 goles: Motta y Jorge Briz; 9 goles: Carre; 8 goles: Carlitos; 5 goles: Chuchi e Ivi; 4 goles: Jairo; 2 goles: Cabrillas y Guancho; 1 gol: Julián; +3 en P.P.

+ S24, 19.30h., en Villares de la Reina, frente al Figón Charro