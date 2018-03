“Pregoneros somos todos cuando vivimos la Semana Santa desde los sentimientos y el corazón”

Lunes, 19 de marzo de 2018

Su filosofía de vida se basa en “ser feliz haciendo felices a los demás con generosidad, entrega y disponibilidad”. Así es Manuel Muiños, pregonero de la Semana Santa de Salamanca este 2018. En palabras del presidente de la Junta, José Cornejo, es una persona que “cumple con todos los cánones que se buscan para elegir al pregonero: es creyente, tiene don de palabra, es conocido en la ciudad y un gran conocedor de la Semana Santa”.

El corazón de Muiños está dividido entre Galicia y Castilla. Nacido en el municipio gallego de Redondela, se ordenó sacerdote en Salamanca y actualmente es el párroco de Cordovilla, Cilloruelo y Encinas de Abajo además de presidir Proyecto Hombre en la ciudad. La pasión marca la pauta de su día a día. Ultima elpregón que se hará público el 20 de marzo con el Teatro Liceo como testigo, un pregón que asegura “está escrito con el corazón”.

¿Cómo encajó la noticia de pregonar la Semana Santa 2018?

Debo reconocer que al principio fue un poco de susto, una sorpresa. En 2017 también nos concedieron el Premio Castilla y León a los Valores Constitucionales. La llamada del presidente en la que me proponía ser pregonero fue por tanto el broche a un año de muchas emociones. Es verdad que mucha gente que ya me lo había planteado pero yo ni lo pensaba, aunque no tardé mucho en decirle que sí.

La responsabilidad es muy alta, yo conozco Salamanca desde hace 30 años. Es una satisfacción muy grande porque esta ciudad me ha dado mucho. Estoy muy agradecido y si algo tengo claro es que lo que cuente en ese pregón está escrito con el corazón y desde el corazón. Va a ser algo sencillo, cercano y entrañable que sirva para introducirnos en la Semana Santa. No un simple discurso que quede ahí.

¿Cómo define la Semana Santa salmantina?

Es algo muy entrañable y austero pero muy auténtico. Una de las cosas que más me ha llamado la atención siempre es la forma de vivir y manifestar la fe en Castilla y Léon en general. Yo soy gallego y ahí estos días se viven de una manera totalmente diferente. Siempre le escuché al párroco de mi pueblo allí en Galicia decir cuando llegaban estos días: “Estamos en la semana grande de Castilla” y no podemos perder esa grandeza desde la vivencia de la fe.

La Semana Santa de Salamanca es grande para el turismo, grande en imágenes pero tiene que ser grande para nuestro corazón. Si no construimos desde los sentimientos y el corazón lo demás no vale nada.

¿Cuáles fueron sus primeros recuerdos de esta festividad aquí en la ciudad?

Son muchísimos. Esas imágenes que aparecen de repente, esos pasos vistos en la calle Compañía, la Rúa, o la cuesta de Tentenecio, la salida de la Esperanza o de La Soledad…. Son muchos, y además de esas imágenes impactantes, me quedo con esos gestos humanos que sólo se ven si estás ahí: esa lágrima que se escapa, esa flor que se comparte, ese gesto cómplice…

¿Debilidad por alguna Hermandad?

Estoy muy implicado con la Hermandad Dominicana y también he colaborado con la Hermandad del Cristo del Amor y de la Paz. Además, soy de otra cofradía, que no tiene nada que ver con la Semana Santa, pero es importante decirlo, que es la de San Pedro Ad Víncula de Villaseco de los Reyes. Soy el abad. Se trata de un grupo de personas que siguen manifestando su fe y manteniendo vivo algo que lleva siglos.

¿Es el fervor lo que define la Semana Santa salmantina?

El fervor indiscutiblemente pero siempre acompañado de sentimiento. En el ambiente se respira ese paso de pasión, muerte y resurrección. Los sentimientos duran siempre, se mantienen en el tiempo, de ahí el éxito de la Semana Santa en esta ciudad.

“Es cada vez más complicado que tanto las familias como los propios adictos tomen conciencia de que tienen un problema”

¿Nos adelanta algo de ese pregón?

El mensaje que quiero trasmitir es que pregoneros somos todos. El que es cofrade y el que es creyente, es pregonero. Lo que trasmita ese día tiene que calar en cada persona para que todos los que me escuchen se sientan protagonistas, quiero protagonistas haciendo la Semana Santa. Voy a incidir en la necesidad de esa dimesión celebrativa, pero también compromiso para compartir dentro y fuera del templo. Hay muchos pasos de Semana Santa en la calle, hay que descubrirlos y hay que sentirlos y acompañarlos.

Compañía precisamente es lo que define su día a día en Proyecto Hombre, ¿cómo ha evolucionado esta entidad en los últimos años?

Ha cambiado muchísimo. Yo siempre he enfocado mi trayectoria al mundo rural. Por circunstancias entro en contacto con la problemática de las adiciones y de ahí nació esa inquietud de intentar buscar respuestas y dar solución a esta necesidad. Así nació y se fue poniendo en marcha Proyecto Hombre.

Al principio tuvimos muchas dificultades y adversidades, mucha gente en contra y no se veía claro. En los orígenes fue fundamental el apoyo de las Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús o de la obra social de Caja Duero y por supuesto, mucha gente de la sociedad salamantina que se implicó. Pusimos en marcha la Fundación Alcándara que es la que da soporte y vela para que Proyecto Hombre funcione en Salamanca y nos dieron la oportunidad de formar parte de la entidad nacional. Empezamos con muy pocos medios y hoy tenemos en esta ciudad tres centros abiertos, un equipo terapéutico mucho más fundamentado, formado y multidisciplinar, médicos, psiquiátricas, enfermeras… Tenemos un equipo que responde a las necesidades porque hay mucha demanda.

¿Cuáles son sus reivindicaciones o necesidades?

Se necesita mucho más la implicación de las familias, que cada vez cuesta más. El problema de las adicciones se ha normalizado y se ha revitalizado todo mucho. Es cada vez más complicado que tanto las familias como los propios adictos tomen conciencia de que tienen un problema.

Cada vez la gente consume a edades más tempranas y las sustancias son peores. Se está perdiendo mucho el sentido de la vida. Los seres humanos deben tener claro para qué viven y para quién, si uno no tiene respuesta a eso, se pierde en sentido de la vida. Ahí entra Proyecto Hombre, en la lucha para que esa persona que ha perdido el sentido de la vida se reeduque y no necesita nada ni nadie.

¿Hay un perfil definido de las personas que necesitan la ayuda de Proyecto Hombre?

Perfiles hay tantos como personas, aunque todas tienes cosas en común: tienen un corazón tremendo, un alma entrañable y un carácter y una fuerza de voluntad muy pobre. Son personas con muchas carencias afectivas. Nos preocupamos mucho de tener unos conocimientos, de dar a los hijos una formación intelectual… pero viajar al interior cuesta mucho más.

¿Con cuánta gente trabaja actualmente Proyecto Hombre Salamanca?

Rondaremos los 100. Lo lógico es que no hubiera nadie pero la media más o menos siempre ha sido esa. Hablamos de adultos, personas mayores y jóvenes, algunos llegan aquí verdaderamente mal con un largo proceso de consumo.

¿Lo más difícil por tanto es reconocer el problema?

Dar el paso de venir hasta aquí es muy duro porque supone reconocer que te estás equivocando, y surgen miedos. Lo que marca la diferencia es afrontar el problema y para eso necesitan un hombro donde llorar, no una pastilla. Se dice, se cuenta, y no pasa nada. Aquí en Proyecto Hombre jamás se juzga, simplemente se les acompaña en un proceso de cambio.

¿Cómo es ese proceso?

Lo primero de todo es pasar por el servicio de evaluación, orientación y diagnóstico donde se valora hacia dónde orientamos a cada persona y se define el tratamiento que se debe seguir. Después, hay diferentes fases que hay que ir superando e ir alcanzando objetivos aprendiendo a vivir en sociedad de una forma sana y saludable.

Hay otra última fase que es la reinserción, momentos para ir poquito a poco y gradualmente insertándose en la sociedad. Aquí es clave unas buenas pautas de ocio y tiempo libre, tener una vivienda digna, un trabajo que cubra las necesidades más básicas… si todo eso está estructurado ahí fuera el paciente recibe el alta terapéutica, aunque el seguimiento continúa.

¿Qué es lo más duro?

A mí lo que más me entristece es la incomprensión y la falta de aceptación a estas personas, y por supuesto, la muerte de aquellos que lo han intentado y no han sido capaces. Eso para nosotros significa que no hemos sido capaces de dar la respuesta acertada en el momento oportuno.

Y lo más gratificante imagino que lo contrario, ver como sí se puede salir…

Así es. Lo más gratificante siempre es ver como con esfuerzo y mucha fuerza de voluntad logran rehabilitarse. Un caso muy importante para mí por poner un ejemplo es el de un terapeuta que actualmente trabaja con nosotros pero fue interno de Proyecto Hombre. Venía “rebotado” como dicen ellos de muchos centros y venía un poco pensando que no iba a cuajar. Se sintió muy acogido, muy querido y se rehabilitó. Hizo todo el proceso, estudió y se puso a trabajar. Empezó de educador y ahora es terapeuta. Es un testimonio vivo de que se puede salir siempre.

¿Cuál es su filosofía de vida?

Intentar hace cielo en la tierra. Ser feliz haciendo felices a los demás con generosidad, entrega y disponibilidad. Son valores que al sacerdote se le presuponen pero no siempre es así. Yo apuesto por el perdón y la misericordia por encima de todo, por dar y darte continuamente a los demás. Cuando uno cree en Dios, todo fluye. Hay momentos difíciles y duros pero uno tiene que saber buscar herramientas y buscar recursos. Siempre hay que ayudar y compartir. Hay gente muy buena, que están haciendo las cosas muy bien, como también hay mucha gente con miedos y desconfianzas… por eso siempre hay que intentar arropar al débil y trasmitir que hay vida más allá de los miedos y las trabas del camino.