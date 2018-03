Reseña de la presentación del libro de Luis Felipe Comendador ‘Mañana no será nunca’

Domingo, 18 de marzo de 2018

El viernes 16 de marzo el Centro de Estudios Bejaranos tuvo el placer de organizar la presentación del libro de antología poética Mañana no será nunca de Luis Felipe Comendador Sánchez. Editado por la Diputación Provincial de Salamanca en 2017, el evento se enmarca dentro de las actividades ligadas al fomento de la cultura y de difusión de publicaciones, cuyos autores son bejaranos o cuya temática se relaciona con nuestro entorno aunque no sean editados por nuestro Centro. En este sentido recordamos que este libro de Luis Felipe Comendador sigue la estela del conjunto de relatos de Marcelo Matas de Álvaro, Ingenio Lego, o de la novela histórica de Luis García Jambrina, El manuscrito de fuego, que ya fueron presentados en pasadas fechas.

En el salón de actos del Centro Integrado de Formación Profesional, la presidenta del CEB Josefa Montero García presentó el acto con unas breves palabras de agradecimiento a la directiva del CIFP por cedernos amablemente su espacio para la presentación del libro y a los presentes por su asistencia, además de ofrecer unas pinceladas sobre Luis Felipe Comendador y su libro.

Antonio Gutiérrez Turrión, tras una introducción sobre Mañana no será nunca, advirtió que no es una obra recién publicada sino que su presentación en Béjar, que no en otros lugares como en Salamanca, se ha demorado hasta el momento presente, lo cual no implica su demérito. El libro contiene otros libros poéticos del autor publicados en el periodo comprendido entre 2003 y 2015 (El amante discreto de Lauren Bacall, Con la muerte en los talones, El gato solo quería a Harry, Esa intensa luz que no se ve, Dientes de leche, Los 400 golpes y Corre la voz), y el editor lo integra en la serie dedicada a poetas salmantinos. Supone el segundo volumen de antología poética del autor, el primero de los cuales se tituló Vuelta a la nada.

Para que el público comprendiera un poco mejor las intenciones del autor, su contexto creador, sus sentimientos a la hora de componer su obra, Gutiérrez Turrión inquirió sobre estos aspectos y muchos otros a Luis Felipe Comendador, quien fue respondiendo con sinceridad a la batería de presuntas de su interlocutor. La influencia del cine y de las relaciones del autor con su mundo y su visión del mismo impregna su obra creativa.

Carmen Cascón Matas