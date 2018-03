La Coordinadora Estatal de las Pensiones anuncia nuevas manifestaciones para el mes de abril

Ayer 17 de Marzo, en más de 145 ciudades y poblaciones importantes de España, hemos logrado movilizar a más de un millón de personas en Defensa de un Sistema Público de Pensiones en el que se garanticen unas cuantías suficientes de las mismas, como dice el artículo 50 de la Constitución Española y la derogación de las Reformas del año 2.011 y 2.013 que endurecieron las condiciones de acceso y bajaron extraordinariamente las cuantías de las mismas, además de exigir al Gobierno del Partido Popular un aumento anual acorde con el IPC y la garantía de estabilizar las mismas a través de los Presupuestos Generales del Estado. Agradecemos mucho a toda la población movilizada, pensionistas, jóvenes, mujeres, familias enteras y diversos movimientos sociales como el Feminista, Marchas por la Dignidad, No a la precariedad, etc. que se hayan sumado a este clamor popular para la creación de una sociedad más igualitaria. Desde la Coordinadora Estatal nos sentimos profundamente orgullosxs de haber sintonizado claramente con este amplio colectivo social de pensionistas. Tenemos que aclarar que la Coordinadora Estatal es un movimiento social apartidista, asambleario, abierto, transversal e inclusivo en el que caben todo tipo de personas cuyo único objetivo sea LA DEFENSA DEL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES. La Coordinadora Estatal, en consecuencia, es un movimiento que no tiene subvención alguna ni aporte económico de ningún tipo más que el voluntario y generoso de sus propios miembros que con su trabajo sostenido a lo largo de varios años ha culminado en este día que consideramos un gran éxito, no de la misma, sino de toda la sociedad, especialmente de la ciudadanía pensionada, luchando por sus derechos. Ese es el único mérito que nos atribuimos: sacar a la calle la realidad que estaba oculta en las casas anónimamente. Anunciamos que, independientemente de que se produjera alguna medida maquilladora de este Gobierno, vamos a continuar las movilizaciones el próximo mes de Abril, porque nuestra Tabla Reivindicativa es amplia y porque lleva a una mejora global para los actuales y futuro pensionistas. Nos reconocemos en este colectivo y al frente del mismo nos hemos situado ante la inactividad de agentes políticos y sociales que durante años han mirado a otra parte o directamente han legislado en su contra. Especialmente en estos últimos meses vetando proposiciones en la Mesa del Congreso de iniciativas parlamentarias que nos favorecían. Debe quedar claro que nuestra movilización es diferente de las convocadas por organizaciones sindicales, esencialmente, porque planteamos la inutilidad actual del Pacto de Toledo del año 1.995 que ha llevado a la pérdida de derechos a jóvenes trabajadores y pensionistas. Por todo lo acontecido y las movilizaciones que nos respaldan aspiramos, legítimamente, a ser un actor social escuchado en la Comisión Permanente de Seguimiento y Evaluación de los Pactos de Toledo. Hemos nacido desde abajo, desde el pueblo y, con el pueblo libre y organizado, estamos aquí para revertir esa situación. Y ahí, en las calles, con el pueblo, continuaremos. Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones