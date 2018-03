Domingo, 18 de marzo de 2018

Hace un año nacía Pasión Taurina Babilafuente. El trabajo y la constancia de sus fundadores y socios han llevado a que hoy 65 personas formen la asociación, que afronta un futuro cargado de ideas y proyectos con los que incentivar los festejos populares. Su presidente, Francisco José García, recibe a SALAMANCArtv AL DÍA en la sede de la asociación.

¿Cómo nació Pasión Taurina Babilafuente?

Nació a raíz de juntarnos un grupo de jóvenes de Babilafuente para ir a visitar encierros de localidades cercanas de Salamanca. Se fue alargando y visitamos Zamora, Valladolid, algo de Ávila… Empezamos a hacer bastante amistad y a crear el proyecto. Al principio éramos cinco o seis chavales. Teníamos nuestros miedos y ahora la verdad es que estamos muy orgullosos de lo que hemos conseguido porque somos ya sesenta y cinco socios. Apostábamos por que hubiese más afición en el pueblo.

Destaca la juventud de muchos de los precursores

Sí, la verdad es que los que hemos creado la asociación somos todos muy jóvenes, quitando yo, que tengo ya mi edad. Los demás son jovenzuelos. Éramos cinco o seis de entre diecisiete y treinta años.

¿Les ha costado movilizar a los vecinos de Babilafuente?

Nuestro miedo era que la gente no aceptara este tipo de festejos en el pueblo. Aquí ha habido afición toda la vida, pero simplemente en San Roque con las capeas. Queríamos apostar por crear festejos populares y que hubiese más unión en el pueblo en el ámbito taurino. La verdad es que la afición se está despertando en el pueblo, está teniendo bastante éxito.

De este primer año de vida, ¿qué destaca?

Lo que más destacamos es el día doce de agosto, en el cual realizamos nuestro primer toro del cajón, con el que ni soñábamos. No pensábamos que en nuestro primer año ya consiguiéramos hacer un festejo popular. La verdad es que la gente del pueblo quedó muy contenta y la gente de fuera también. El Ayuntamiento nos dio la confianza y creo que se ha visto que tenemos compromiso con el pueblo. Esperamos realizar más festejos con más éxito.

¿Han contado con colaboración parte de empresas y el Ayuntamiento?

Sí, nuestra forma de pagar este tipo de actos ha sido mediante la cuota de socio anual, con colaboraciones de empresas voluntarias y vendiendo papeletas para la realización de un sorteo. Aparte, el Ayuntamiento nos hizo una pequeña donación.

No dejan de organizar actividades

Nuestra expectativa es realizar como mínimo cuatro actividades anuales. Hacemos trimestralmente una actividad, siempre y cuando se pueda con el trabajo y los estudios.

Han experimentado un crecimiento vertiginoso. Ya incluso disponen de una sede...

No nos esperábamos crecer tan rápido. Simplemente pensábamos en hacer la asociación y en un plazo largo ir pensando en hacer cosas, pero en un año hemos conseguido lo que muchas asociaciones consiguen en años. Desde la capea de los quintos, que fue lo primero, nuestro acto de presentación en julio, el toro del cajón, luego hicimos una excursión a la ganadería de Peñatella y finalmente nuestra convivencia de socios en Navidad.

¿Cómo ve el estado de la afición taurina en Babilafuente?

En este pueblo siempre ha habido afición, lo que pasa es que se ha ido perdiendo con los años por diferentes motivos. Entiendo que el Ayuntamiento haya tenido que ir recortando gastos. También ha habido malentendidos con la plaza de toros, al ser privada. Entonces, ha habido unos años de mucho parón, porque aquí antiguamente había novilladas, rejoneos, bastantes capeas y hubo encierros hace años. Queremos que haya más afición y la gente vaya a los toros.

Comentaba antes la juventud de los socios. Parece algo generalizado, en los festejos se ve mucha gente joven

Aquí se vio cuando hicimos el encierro el año pasado. Estaba lleno de gente y, sobre todo, mucha gente joven. Además, hicimos dos encierros infantiles. Aunque uno era del Ayuntamiento, creo que hay que desatacar que Pasión Taurina también tuvo algo que ver. Se vio que había muchísimos niños, tuvo bastante aceptación. Queremos despertar esa afición no solo hacia las capeas en San Roque, sino para que a lo largo del año la gente vaya a los toros y a los encierros de los pueblos, que crezca el festejo popular.

¿Se han encontrado con algún tipo de enfrentamiento con antitaurinos?

En principio, no. No hemos conocido a nadie en ese ámbito y esperamos no tener ese tipo de problemas.