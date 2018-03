Fernando Pinto dibuja una sentida Semana Santa desde su niñez, destacando la juventud como seña de futuro

Sábado, 17 de marzo de 2018

PEÑARANDA | El profesor, cofrade y peñarandino hizo un repaso por sus diferentes vivencias y colaboraciones en el seno de las cofradías, recordando como el futuro debe ser forjado desde la unidad

El Teatro Calderón ha marcado de manera oficial los primeros latidos de la Semana Santa 2018 en Peñaranda con el pronunciamiento del Pregón, honor que este año ha recaído en el peñarandino y profesor en Economía Fernando Pinto, quien dibujaba una emocionada semblanza de su infancia y juventud en el seno cofrade local.

Una exposición sentimental, servida desde los más puros recuerdos y vivencias, contada en primera persona y al amparo de las imágenes titulares de las ocho cofradías peñarandinas, en las que de una manera u otra ha podido vivir participación directa o indirecta desde la fe.

“No puedo dejar pasar la ocasión de recordar con afecto a todos aquellos que, desafortunadamente, ya no están con nosotros, pues este año no ha sido fácil. Si bien, no debemos perder la esperanza, que ha de depositarse principalmente en los jóvenes, con la única finalidad de al menos salvaguardar el legado que los que ya no están nos dejaron, y transmitiendo al cielo la despreocupación y la seguridad de que nada va a cambiar y si esto sucede, será para mejor” afirmaba Fernando, quien además pedía que “Dejemos rencores a un lado y colaboremos todos juntos para, desde nuestras posiciones mejorar. Todos conocemos el esfuerzo que supone, por tanto, no tiremos piedras a nuestro propio tejado, cambiemos las cosas, pero siempre, siempre desde el corazón”.

Durante el acto del pronunciamiento del pregón se entregan los premios del XXV Premio Nacional de Poesía de la Hermandad de Cofradías. El ganador de este año, Julián Montesinos, natural de Alicante, recogía su galardón y ofrecía al público que abarrotaba el patio de butacas del teatro su serie de poemas ‘La casa de la vida’, elegida como ganadora de manera unánime por el experto jurado presidido por el poeta y escritor Antonio Colinas. El Accésit, en manos del albaceteño Manuel Laespada Vizcaíno por su poema ‘Como si pieles propias’ era otro de los protagonistas destacados de la noche, ofreciendo al respetable su obra galardonada y una sentidas palabras en las que, tanto el como el ganador, ensalzaban la importancia de este certamen literario en el ámbito nacional e internacional.

El acto ponía su broche final con la actuación de la Banda de Cornetas y Tambores de la Hermandad de Cofradías, quienes ofrecían un pequeño recital con algunas de las marchas que serán la banda sonora de los desfiles procesionales que darán su pistoletazo de salida el domingo 25 de marzo con la tradicional procesión del Ramo.