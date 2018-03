Pregón íntegro de la Semana Santa 2018 a cargo del grupo La Pasión

Sábado, 17 de marzo de 2018

> A continuación reproducimos –tal y como fue enviado a los medios de comunicación- el contenido íntegro del pregón de la Semana Santa 2018 que se desarrolló a última hora de la tarde del sábado en el Teatro Nuevo Fernando Arrabal.

Eso sí, en esta ocasión es ‘complicado’ llegar a imaginar a partir de lo que aquí aparece cómo fue el acto en el Teatro, ya que el pregón fue teatralizado. Para una mejor comprensión, lo que son palabras pronunciadas por actores aparece con letra normal; lo que figura en cursiva y entre paréntesis son ‘indicaciones’; mientras que lo que figura entre corchetes son los nombres de los actores.

El guión fue obra de Juan Carlos Sánchez Gómez sobre una idea conjunta de Pablo Moreno, María Pérez, Javier Pérez y Juan Carlos Sánchez.

El teatro está colocado de la siguiente manera:

En el escenario el paso del NAZARENO (Este paso se convertirá en su momento en el CRISTO DEL SILENCIO, y luego en el CRISTO CON MARÍA, LA MAGDALENA Y SAN JUAN, y después al final el paso de LA SOLEDAD). En dos palcos de la derecha, primero JESUS AMIGO DE LOS NIÑOS, después el que está más cerca del Escenario LA CRUZ. En dos palcos de la izquierda, primero el paso de LA ORACIÓN DE HUERTO, después en el que está más cerca del escenario la imagen de LAS ANGUSTIAS.

Se abren las puertas del Teatro y con luz tenue, la RESTAURADORA [la actriz mirobrigense Popy Vegas] con plumero en mano va limpiando el polvo de todos los pasos. En otro palco y otro lugar adecuado en el escenario, Mario y Nathalie (En3jazz) interpretan canciones utilizadas en Nuestra Representaciones de la Pasión.

El público va entrando, la luz de las imágenes es tenue igual que la luz de la Sala. Se debe crear un ambiente de acceso a un MUSEO

> ESCENA 1

RESTAURADORA (Está en el escenario, reconociendo las imágenes, con un plumero en la mano y con una carpeta delante de algunas de ellas dice las características, ante el NAZARENO): Cofradía de Jesús Nazareno. Fundación en 1890, Seis pasos. Numero de Cofrades 650. Habito: túnica y Capuchón negros. Cíngulo Amarilla. Guantes blancos. Zapatillas negras de Esparto. Portan hachas eléctricas. La imagen de vestir está en buen estado...

(Se acerca a la imagen de las Angustias): Cofradía de Nuestra Señora de las Angustias. Fundación en 1892. Talla del siglo XVIII. Numero de cofrades 280... restaurada hace un tiempo....

(Le da con el plumero y se acerca al Huerto de los Olivos): Cofradía del Huerto de los Olivos. Fundada en 1883. Paso de 1886. Numero de cofrades 150. (Toca una de las ramas y dice): En buen estado...

(Se acerca a la Cruz en el otro palco): Hermosa cruz del siglo XIX. Cofradía de la Santa Cruz. Fundada en 1895. Cofrades 265. (Le coloca el paño blanco que está quitado y lo pone bien y dice) Así está mejor...

(Se acerca a la Borriquilla y dice): Yo era uno de los niños que procesionaron la primera vez en la Fundación de la Cofradía en 1988. Cofradía Jesús Amigo de los niños, suena bien... amigo de los niños. Cuántos recuerdos al pasar el Puente... Imagen de 1945, 180 cofrades conmigo...

(Cerrando la carpeta. Coge el teléfono y llama al GUARDIA DE SEGURIDAD) Luis, oye, ya están casi todas las imágenes en el museo, vente ya que tengo que marchar... es la primera noche que quedan aquí y no se pueden dejar solas... (pausa, se pone a jugar con el móvil y se hace un selfie con el Nazareno, llega el GUARDIA DE SEGURIDAD)

> ESCENA 2

GUARDIA DE SEGURIDAD [LUIS: El actor mirobrigense Daniel Gómez]

Entrando, saluda a la Restauradora. Balbucean algunas palabras convencionales. Ésta se despide y se marcha.

Luis echando un vistazo general a las piezas sale por cualquiera de los lados del escenario.

> ESCENA 3

Se ilumina en color verde el paso del Huerto, Jesús habla.

JESÚS [Alejando Martín Pacua] (Se mueve y comienza a hablar): Mi alma está agitada, velad y orad para no caer en tentación. Pedro, Santiago y Juan, ¡venid conmigo!

SATANÁS [Temai] (Entrando por la puerta del palco, se acerca a Jesús) Hijo de Hombre, veo las sombras de la duda en tu corazón al contemplar la debilidad de tus seguidores. Los siglos venideros te darán la espalda.

Jesús, Carpintero de Nazaret, tu sangre no podrá comprar la libertad de aquellos que me siguen a mí. Estamos tramando una muerte contra ti. ¿Cómo puedes estar seguro de vivir después de la muerte?. Abandona tu misión, reniega de tu Padre, él no te quiere ni te conoce. Veo la muerte que cabalga como la noche. ¡Vuélvete! ¡Huye de Jerusalén! Aún estás a tiempo. Puedo mostrarte el camino.

Convertirán tu muerte en pieza de museo. Te olvidarán. Verás cómo te convierten en moneda de cambio. Tu destino es un recuerdo del pasado. Te arrinconarán como a un cacharro inútil, serás recuerdo muerto del pasado. Petrificada tu memoria, en fría soledad, dormirás para siempre en oscuros museos de las sociedades opulentas

No te necesitarán. ¡Huye¡ Aún estás a tiempo de parar tu destrucción. No permitas que te olviden los tuyos, que te traicionen tus amigos, esos por los que ahora quieres entregar la vida.

No vendas tu muerte a los sabios, a los sofistas de cada generación.

¡Huye! ¡Aún estás a tiempo! Huye!!!!!!!



JESÚS: (Levantándose con decisión, el rostro desencajado) Hágase tú voluntad y no la mía.

> ESCENA 4

Todo queda un instante en silencio. De pronto entra el guardia de seguridad ya vestido con un uniforme de Vasbe, y con una linterna y una silla pequeña. Ha notado voces y mira en derredor, un poco perplejo. Saca un bocadillo y se sienta adelante en el escenario y se pone a comer el bocata, de pronto se oyen cuchicheos entre los pasos:

UN SOLDADO del camino del calvario (entra por el escenario, se coloca detrás del Nazareno con los Azotes y dice): Mira se ha puesto a comer el bocata.

UN NIÑO QUE VA CON LA BORRIQUILLA: El pobre debe tener hambre. Me das un trozo, yo también tengo hambre....

MARÍA de las Angustias: No me gusta este almacén, que ni sé cuándo es de día ni cuando es de noche...

Soldado (Se lo dice a otro soldado que se coloca delante de él): Sin empujar... oye tú aguarda el turno, que te estoy viendo...

UN NIÑO QUE VA CON LA BORRIQUILLA: Te refieres a mí... pues me pienso montar en la borriquilla... Anda Jesús bájate y déjame a mí un ratito, que yo ya voy cansado

Jesús se baja de la borriquilla y deja al niño... un montón de niños preparan un alboroto considerable porque todos se quieren montar...

GUARDIA DE SEGURIDAD (Deja el bocadillo en el suelo, se asusta, coge la linterna y dice): Quién pasa ahí, quien anda ahí... Sal fuera si te atreves....

UN SOLDADO DEL CAMINO DEL CALVARIO: Señor, soy yo Señor, no me oye…?

GUARDIA DE SEGURIDAD (No le oye, por supuesto, pero se acerca hasta el lugar). No te fastidia, si a mí me parece que en el paso este estaba Jesús subido en la borriquilla y ahora hay tres críos... nos quitan la fe... Si lo que yo digo, está el mundo al revés.

> ESCENA 5

Apóstoles saliendo entre el público portando palmas.

Hosanna el Hijo de David, Hosanna el Hijo de Dios... Bendito el Rey que viene. Qué alegría cuando me dijeron vamos a la Casa del Señor, ya están pisando nuestros pies tus umbrales Jerusalén

Niños: Viva el Hijo de David, Bendito el viene de lo Alto, Viva Jesús, el Nazareno, Hosanna el Hijo de David.

SACERDOTES [Javier Pérez y Alejandro Martín]: Maestro haz callar a estos niños y a todo el pueblo....

JESUS [Jorge Pérez Oliva] Montado en borriquilla: Si callan ellos gritarán las piedras...

> ESCENA 6

GUARDIA DE SEGURIDAD (Llamando por teléfono a la restauradora)

RESTAURADORA (en off): Sí, dígame...pero eres tú? No ves que no son horas...

GUARDIA DE SEGURIDAD: Vente inmediatamente al museo, que me están pasando cosas muy raras y no sé a quién acudir... Al director no lo voy a llamar ahora que me despide

RESTAURADORA (en off): Y no puedes esperar a Mañana, no ves que son las tres de la madrugada...

GUARDIA DE SEGURIDAD: Ni hablar...Vente que esto tiene muy mala pinta....

Transición

> ESCENA 7

SOLDADOS DEL PASO DE LOS AZOTES, Dando fuertes azotes al suelo hacen que camine el Nazareno por el escenario

JOSE DE ARIMATEA [Pablo Fernández] Aparece en el escenario:

Despreciado,

rechazado por los hombres,

abrumado de dolores,

acostumbrado a sufrimientos,

ante el cual se ocultan los rostros,

despreciado y desestimado.

Sin embargo, lleva nuestros dolores,

soportaba nuestros sufrimientos.

Aunque nosotros lo creíamos castigado,

herido por Dios y humillado,

eran nuestras rebeliones

las que no lo traspasaban,

y nuestras culpas las que lo trituraban.

Sufrió el castigo para nuestro bien

y con sus llagas nos curó.

Andábamos todos errantes como ovejas,

cada cual por su camino,

y el Señor cargó sobre él

todas nuestras culpas.

(Transición. Entra la restauradora)

RESTAURADORA: Aquí me tienes, vengo porque me has llamado...

GUARDIA DE SEGURIDAD: Gracias a Dios. Estoy muy asustado. Oigo voces. Me parece que las imágenes me están hablando... y cuchichean entre ellas y cuando me acerco a ellas, se callan.

RESTAURADORA: Estás fatal chico..., se han empeñado en traer aquí las imágenes para el pregón de Semana Santa y no va a funcionar. Esto es un invento de estos de la Pasión, que llevan 25 años dándonos la matraca...

GUARDIA DE SEGURIDAD: Esto parece un mal museo y no, no es el mejor sitio... Estarían mejor en una Iglesia, digo yo...que aquí están de cualquier manera.

De repente empiezan a cuchichear las imágenes de los Pasos

-ya está esa ahí...

-a mí que no me toque... que la última vez me quitó toda la pintura y me dejó como un tronco seco...

-dicen que ella hace lo que le dicen, son modas de esos señores

-pues a ti te han dejado bien guapa, antes estabas mucho más fea

-pues a mí que no me anden llevando a ese un cuarto oscuro... a cero bajo cero... y se pasa muy mal, te lo digo yo

RESTAURADORA: Has oído eso... yo diría que están hablando de mí... no me lo puedo creer... esto no nos está pasando, verdad?

GUARDIA DE SEGURIDAD: No, no nos está pasando... ¡Ay qué miedo! Menos mal que llevo la porra esta por si pasa algo...

> ESCENA 8

RESTAURADORA: Acercándose a la piedad

VIRGEN MARÍA: A mí no me toques, que nosotros no hemos sido. Nosotros no hemos dicho nada. Y yo te estoy muy agradecida, porque desde que nos limpiasteis estamos muy bien y todos se acercan a darnos un beso...

RESTAURADORA: Me dices a mí (restregándose los ojos) ¡María Santísima! Si parecía que me hablaba

VIRGEN MARÍA:

¡Ay, dolor, dolor, dolor,

por mi hijo y mi Señor!



Yo soy aquella María

del linaje de David:

¡Oíd, hermanos, oíd

la gran desventura mía!

A mí me dijo Gabriel

que el Señor era conmigo,

y me dejó sin abrigo



más amarga que la hiel.

Díjome que era bendita

entre todas las nacidas,

y soy de las doloridas

la más triste y afligida.



Decid, hombres que corréis

por la vía mundanal

decid si visto habéis

igual dolor que mi mal.

Y vosotras que tenéis



padres, hijos y maridos,

ayudadme con gemidos,

si es que mejor no podéis.

Llore conmigo la gente,

alegres y atribulados,

por lavar cuyos pecados

mataron al inocente.

¡Mataron a mi Señor,

mi redentor verdadero!

¡Cuitada! , ¿cómo no muero

con tan extremo dolor?



(Himno LH, fiesta

de la Virgen de los Dolores,15-9)

RESTAURADORA (Llorando antes las palabras de la Virgen María): Sus palabras están llenas de sabiduría y dolor. Nuestra madre sabe mucho del dolor humano y yo diría que divino, porque llevó a nuestro Señor... ¡Las madres, ay, cómo son las madres! A ver si os enteráis de una vez los hombres.

GUARDIA DE SEGURIDAD (Se acerca a consolarla): Mira no te preocupes. Ya sé que te emocionas mucho y que eres muy sensible. (Le ofrece un pañuelo y la sienta junto a él en el escenario y le ofrece la botella de agua...bebe y se quedan en una esquina en silencio)

TRANSICIÓN (SE BAJA UN MOMENTO EL TELÓN)

> ESCENA 9

Cristo del Silencio: El Nazareno se ha convertido en un Cristo subido a la Cruz, es el Cristo del Silencio, está él solo. Portan su incensario y sus instrumentos que invitan al silencio con golpes secos. Se pone humo, que hemos usado ahora por primera vez, queda todo un momento en silencio. Este silencio se romperá después de un momento cuando Cristo hable

CRISTO [Adrián Matilla]: Tengo Sed...

Ante esta palabra la Restauradora, que está bebiendo de una botella deja de beber de repente y le ofrece agua al Cristo y se queda como petrificada mirándolo

> ESCENA 10

Entran Juan y María y María Magdalena, ésta se coloca a los pies de la cruz.

CRISTO: Mujer ahí tienes a tu Hijo, Hijo ahí tienes a tu madre...

Juan se acerca a María, ante la mirada atónita de la Restauradora…

El Guardia de seguridad y la Restauradora de manera mimética se colocan cerca de la Cruz como se colocan Juan y María.

CRISTO: Todo está cumplido

E inclinando la cabeza exhaló el Espíritu. Se escucha un gran trueno y rayos incluidos en el escenario. El guardia y la restauradora se asustan... De repente todo queda en silencio. Los cofrades de la Soledad bajan el Cristo, lo harán de forma ceremonioso, como si recordáramos esos descendimientos conocidos como el de Lumbrales, etc. Que lo sacan fuera y a María la visten y le ponen un manto propio de su imagen, queda La Soledad.

> ESCENA 11

GUARDIA DE SEGURIDAD: Oye, que se han ido... Esto no me lo puedo creer...Han dejado sola a la Virgen María. Mira que sola se ha quedado... Anda, si es la imagen que faltaba de traer, La Soledad que está en la Capilla del Obispo Téllez en la Catedral de Ciudad Rodrigo. Sí, es la Cofradía de La Soledad, fundada en 1840 que reúne a un montón de mujeres en la noche del Viernes Santo. Son más de 270 cofrades. Si es alcaldesa y todo de Ciudad Rodrigo, para que luego digan que las mujeres nos tienen cargo de gobierno... ¿Cómo habrá aparecido aquí? si no la iban a traer... Fíjate ya tiene compañía, ha vuelto san Juan Evangelista...

JUAN NARRADOR [Oscar Ventana] (Acercándose a María la toma por detrás de los brazos y la coloca en el centro de la escena) Quisiera en esta hora -en esta noche- comunicaros cómo fueron aquellos instantes, los minutos y las horas posteriores a lo que hemos contemplado. Ni siquiera quedaron en nuestros escritos, porque sólo cabía la espera y el silencio.

María y yo sabíamos que las palabras de La Cruz hacían surgir en medio de nosotros al nuevo Israel, la Iglesia. (Se separa de María dirigiendo sus palabras aún con más insistencia hacia la gente para que todos miren a María. Al momento suena un Ave María) ¡Vedla! ¡Miradla! Dos mil años después no ha dejado de presentarnos a su Hijo. Vedla a ella y en ella contemplad el rostro de una madre arrugada por la vejez, consumida por los trabajos del evangelio, dolorida por los pecados de sus hijos. Vedla a ella y en ella contemplaros a vosotros mismos en vuestras raíces, en vuestras parroquias. Sin ella, esta Iglesia civitatense no descubriría al auténtico Jesús, al de ayer, hoy y siempre...

RESTAURADORA: Desde luego, ver para creer... y a quien le contamos nosotros lo que nos está pasando esta noche... No,... sí ya te decía yo que hubieras llamado al Director o al mismísimo Obispo, para que se enteren de lo que pasa en este museo.

GUARDIA DE SEGURIDAD: A mí me parece que todo esto es por algo... algo nos querrá decir esta noche. A mí los museos me dan mal rollo... lo que pasa es que hay que comer y me tengo que ganar la vida de alguna forma, pero no veo yo mucho futuro...

RESTAURADORA: Todos tenemos incomprensión en nuestros trabajos. Mira, si vienen los jóvenes y adolescentes a ver las imágenes y yo les hago de guía y no saben nada... me hacen unas preguntas que no te imaginas... solo saben cosas de María Magdalena porque han visto no sé qué película, que ni siquiera han leído el libro...

GUARDIA DE SEGURIDAD: No será para tanto...que no comprendéis a la juventud... os pasáis la vida con añoranzas del pasado...No tienes más que ver a todos los jóvenes cofrades que acompañan en las procesiones a sus imágenes...

RESTAURADORA: Esos son fervorines de un rato. Cuando pase de moda, veremos cuántos hay para llevar las imágenes... Solo se enteran de lo que les salta en su móvil, chistes, bobadas... no conocen su patrimonio... quieres creer que me preguntó un alumno si este que estaba aquí antes era el Cristo de Juan de Juni... Seguro que no sabe nada del tal Juni, le habrían mandado un Whatsapp.

GUARDIA DE SEGURIDAD: Yo tampoco sé quién fue Juan de Juni... No tuve el gusto de tomarme una cerveza con él

Voces de las imágenes:

-inculto, inculto, que eres un inculto

-ya estamos con el Juan de Juni ese

-todos igual con la magia de los nombres y de los famosos

-pues ese Cristo a mí me parece paticorto...

-está hecho para ser visto desde abajo, que no es bonito, que no...

-Nosotros llevamos aquí todo este tiempo y no nos mira nadie, porque no somos famosos...

-no salimos en los programas esos de las series...

-aquí que no vuelva esa imagen, y menos San Juan y la Virgen, que las han dejado sin el color, parecen nogalas a secas...

-los restauradores esos finos del Museo de Escultura...

> ESCENA 12

RESTAURADORA: Oye no os metáis con los restauradores, que es una profesión tan digna como otras... (como con nostalgia) Me habría encantado restaurar esas imágenes y el Cristo... Pero se las llevaron... aún recuerdo aquel día en que un grupo de Jóvenes nos plantamos delante del Ayuntamiento y escenificamos el Calvario, si te tienes que acordar, fue lo más valiente que se ha visto...pero ya se las habían llevado...

GUARDIA DE SEGURIDAD: Muy activista te veo a ti, y eso dices que lo hacías de joven...no se puede desconfiar de los jóvenes...

> ESCENA 13

RESTAURADORA (Fijándose en la Cruz que estaba sola, ahora aparece allí San Pablo): Oye, no estaba la Cruz sola, me parece que veo allí a un Apóstol... aquí alguno nos está tomando el pelo...

SAN PABLO [Julián Gajate] (Situado junto a la Cruz de la Cofradía): Ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, porque todos somos uno. En la cruz de Jesús Dios ha roto el muro que separaba a los hombres: el odio; haciendo la paz por la sangre de Jesús.

Tened entre vosotros los mismos sentimientos que Cristo Jesús, el cual siendo de condición divina,

no hizo alarde su categoría de Dios.



Al contrario, se despojó de su rango

Y tomó la condición de esclavo.

Y así actuando como un hombre cualquiera

Se humilló a sí mismo,

obedeciendo hasta la muerte,

una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre-sobre-todo-nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en la tierra, en el abismo y toda lengua proclame Jesús es Señor para Gloria de Dios padre...

RESTAURADORA: Estoy agotada, menos mal que está amaneciendo.

GUARDIA DE SEGURIDAD: Se me ha hecho la noche eterna, me han pasado unas cosas...

> ESCENA 14

PRESIDENTE DE LA COFRADÍA DE JESÚS NAZARENO O UN ACTOR VESTIDO DE COFRADE (Por el patio de Butacas) Orden, todos en orden:

Entran por el patio de Butacas siete cofrades de las siete cofradías vestidos con velas encendidas cada uno, entran también los músicos de la banda de cornetas tocando una marcha, en ese momento todos los pasos salen de sus puestos y van a colocarse en el Escenario para comenzar la procesión.

PREGONERO MAYOR DESDE UN MICRÓFONO (Juan Carlos Sánchez):

Después de haber hecho penitencia durante la Cuaresma y haber pedido la conversión a Dios nuestro Señor; después de haber compartido nuestros bienes con los necesitados y haberse comprometido muy mucho con el desarrollo social, cultural y espiritual de nuestra tierra; después de haber participado activamente en la comunidad parroquial de cada uno y de haber renovado nuestro compromiso bautismal; y una vez que hemos rezado a Dios por nuestros difuntos cofrades y cuidado a los hermanos cofrades vivos, procedamos a peregrinar con nuestros pasos, acompasemos el paso del Señor en Nuestra Tierra y amemos nuestra Semana Santa.

Animo a todos los cofrades de todas las siete cofradías que tomen sus posiciones, que hagan silencio y con devoción sincera caminen para encontrarse con El Señor en la Vía dolorosa y caminen como los de Emaús para encontrarse con el Señor en su gloriosa Resurrección. Háganlo con espíritu de penitencia y a los costaleros y demás responsables de cada paso ténganle al final de su penitente trabajo unas buenas torrijas para recuperar las fuerzas del Camino. Dios sea bendito.

En este momento ya colocado todo el mundo en el Escenario, salen en el orden establecido habitual todos los personajes que han intervenido y cierran la comitiva los músicos que saliendo hacia la entrada del Teatro, se encuentran con un grupo de personas que ofrecen unas torrijas a todos los presentes.

FIN